Отток капитала из РФ в 2020 году увеличился в 2,2 раза

Чистый отток капитала из России по итогам 2020 года достиг $47,8 млрд, следует из данных Банка России. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 22,1 миллиарда долларов.

В отличие от 2019 года, когда в оттоке капитала существенную роль сыграли операции по наращиванию иностранных активов, в прошедшем году основной формой чистого кредитования остального мира частным сектором стало сокращение внешних обязательств, которое в близкой пропорции сформировали банки и другие сектора, пояснили в регуляторе.

Международные резервы России сократились на 13,8 миллиарда долларов. Как объяснили в ЦБ, это связано с продажей иностранной валюты, а также погашением суверенного долга. Общий объем иностранных инвестиций в российские нефинансовые компании за 2020 год рухнул почти в 20 раз. Если в 2019 году они составляли 28,9 миллиарда долларов, то в 2020 году всего 1,4 миллиарда долларов.