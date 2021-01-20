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Московский листок

Отток капитала из РФ в 2020 году увеличился в 2,2 раза

Опубликовано 20.01.2021 в разделе комментариев 3

Отток капитала из РФ в 2020 году увеличился в 2,2 раза

Чистый отток капитала из России по итогам 2020 года достиг $47,8 млрд, следует из данных Банка России. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 22,1 миллиарда долларов.

В отличие от 2019 года, когда в оттоке капитала существенную роль сыграли операции по наращиванию иностранных активов, в прошедшем году основной формой чистого кредитования остального мира частным сектором стало сокращение внешних обязательств, которое в близкой пропорции сформировали банки и другие сектора, пояснили в регуляторе.

Международные резервы России сократились на 13,8 миллиарда долларов. Как объяснили в ЦБ, это связано с продажей иностранной валюты, а также погашением суверенного долга. Общий объем иностранных инвестиций в российские нефинансовые компании за 2020 год рухнул почти в 20 раз. Если в 2019 году они составляли 28,9 миллиарда долларов, то в 2020 году всего 1,4 миллиарда долларов.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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22 миллиарда долларов игилбайтеры
пересылают написал 20.01.2021 12:08
в кишлаки.
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(без названия)
Все естественно написал 20.01.2021 12:02
Правильно! Нормальный бизнес и капитал не будет сидеть в стране, где нет независимого суда и священного права собственности, где правители невежды в экономике и политике, и уголовное рейдерсво( отъем собственности и капитала)- один из методов государственно-частного партнерства узкого круга Подельников Диктатора."Откаты" и "дани" в пользу друзей Пу и 5 миллионов чиновников( В СССР было 2,5 млн.)не понравятся любому нормальному бизнесу! А уж внешняя, идиотская политика Кремля грозит и политической, и экономической изоляцией!
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(без названия)
Kotton написал 20.01.2021 11:49
Вот Лешика презиком сделают, и сразу же приток начнется...
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