"Справедливая Россия" объединится с партиями "За правду" и "Патриоты России"

Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" объединяются. Соответствюще соглашение будет подписано до конца недели, заявил в среду лидер "эсеров" Сергей Миронов.

"После длительных переговоров, которые я вел с разными партиями на протяжении последних двух лет, принято принципиальное решение, что в ближайшее время пройдет объединение трех политических партий - это партия "Справедливая Россия", партия "Патриоты России" и партия Захара Прилепина "За правду", - цитирует Интерфакс Миронова.

По его словам, объединенная партия будет "Справедливая Россия - За правду". Он также напомнил, что все три партии уже имеют право на участие в сентябрьских выборах в Госдуму без сбора подписей.

"Конечно, мы объединяемся, в том числе, рассчитывая на укрупнение на левом фланге всех левых патриотических сил в преддверии выборов в Госдуму", - сказал лидер "Справедливой России".

Напомним, что партия "Патриоты России" (лидер Геннадий Семигин) существует с 2005 года. Их считают проектом-спойлером КПРФ. С такой же целью в 2019 году была создана партия "За правду" во главе с писателем Захаром Прилепиным. Обе партии на последних выборах показали крайне скромные результаты.