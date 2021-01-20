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Московский листок

Зачем Путин надел трусы Навального?

Опубликовано 20.01.2021 в разделе комментариев 1

Портал "Панорама" сообщает: "Находящийся в СИЗО «Матросская тишина» Алексей Навальный сообщил своим адвокатам, что увидел на фотографии в газете синие трусы, возврата которых безуспешно добивался от Транспортной полиции Омска. Трусы были надеты на Президента России Владимира Путина. 

Адвокаты Навального сначала не поверили его словам. Они нашли фотографии крещенского купания президента, распространённые пресс-службой главы государства, в максимальном разрешении и показали их Юлии Навальной. Она уверенно узнала бельё мужа по приметам, которые известны каждой женщине. В частности, на левом лампасе трусов видна затяжка, которую она сама случайно сделала ногтем, вынимая их из стиральной машины накануне поездки Алексея в Томск. 

Соратники Навального не понимают, зачем президенту надевать его трусы при наличии достаточного количества собственных. Однако колдун вуду Антон Симаков сообщил, что читал о ритуалах гаитянских магов, которые советовали надевать бельё пленного врага, чтобы «позаимствовать» его мужскую силу, боевые качества и уверенность в победе. 

Экс-сотрудник Института Катона Андрей Илларионов полагает, что президент надел трусы Навального для того, чтобы продемонстрировать свою поддержку спецслужбам и показать, что он полностью доверяет специалистам в области дезактивации ядов, которые обрабатывали трусы в Омске".



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7773 написал 20.01.2021 13:48
стеб по карлику будет только нарастать?
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