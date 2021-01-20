Гвардия Прилепина пообещала помешать акции в поддержку Навального

Так называемая "Гвардия Захара Прилепина" призывала всех "неравнодушных граждан страны выйти 23 января на улицы своих городов с целью пресечения антироссийской деятельности "навальнистов". Как сообщает сайт партии "За правду", в Москве сбор назначен в субботу, 23 января в 13.00 на Пушкинской площади.

"Гвардия Захара Прилепина выступает против раскачивания политической ситуации в России. Подобные призывы наших доморощенных либералов заведомо приведут к столкновению с правоохранительными органами с непредсказуемыми последствиями. Мы считаем организацию подобных незаконных акций одним из элементов продуманной работы деструктивных сил по накаливанию политической обстановки в нашей стране с целью её дестабилизации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что получать разрешения от мэрии Москвы на проведение своей акции прилепинцы не планируют. "Самые главные события развернутся в столице нашей Родины - в городе Москве, где мы призываем прийти 23 января в 13:00 на Пушкинскую площадь. С целью просто погулять как наиболее сознательные граждане России. Мы не будем нарушать закон, мы просто покажем, что не либералы большинство в нашей стране, не им диктовать, как нам жить и как поступать", - отмечают организаторы акции.

Ранее Захар Прилепин призывал своих сторонников "встретить Алексея Навального в зоне прилёта, вручив ему письменное предупреждение о том, что при попытках подрыва конституционного строя с его стороны, "Гвардия Захара Прилепина" будет требовать его выдворения за пределы РФ или выдворит сама".

Напомним, команда оппозиционного политика Алексея Навального после его ареста анонсировала "большие митинги по всей стране" 23 января. "Чего боятся эти бункерные воры больше всего, это выхода людей на улицу, потому что это та вещь, тот политический фактор, который нельзя игнорировать. Он самый главный, самый важный. Это суть политики", - говорится в обращении Навального на ютуб-канале "Навальный Live". "Не бойтесь, выходите на улицы. Выходите не за меня, выходите за себя, за свое будущее", - отметил политик он.

Навального задержали на 30 суток 17 января, когда он проходил пограничный контроль в аэропорту, вернувшись после лечения в Германии. Его самолет должен был приземлиться во Внуково, но в последний момент изменил курс и сел в Шереметьево. В настоящее время политик находится в "Матросской тишине".