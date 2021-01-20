Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Почти половина россиян недовольна экономической и политической обстановкой

Опубликовано 20.01.2021 в разделе комментариев 1

Почти половина россиян недовольна экономической и политической обстановкой

Почти каждый второй россиянин (46%) недоволен экономической и политической обстановкой в стране, следует из январского опроса ВЦИОМ. При этом 18% опрошенных заявили, что их совершенно не устраивает такое положение дел.

Недовольны своим достатком и материальным положением своих семей 47% россиян, вариант ответа "совсем недоволен" выбрали 17% опрошенных.

Наибольшую степень удовлетворенности - 93% - россияне испытывают от отношений в своих семьях. Чуть в меньшей степени россияне удовлетворены возможностью общения с друзьями, близкими – 85%.

 



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
пипл знает написал 20.01.2021 17:52
Долой проклятый Путлеризм!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • В каком жилье вы предпочли бы жить?:
Результаты
Интернет-ТВ
Навальный как жертва и герой
Навальный как жертва и герой
20.01.2021
Зачем Путин надел трусы Навального?
Зачем Путин надел трусы Навального?
20.01.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Почти половина россиян недовольна экономической и политической обстановкой (1)
Гвардия Прилепина пообещала помешать акции в поддержку Навального (5)
Зачем Путин надел трусы Навального? (2)
"Справедливая Россия" объединится с партиями "За правду" и "Патриоты России" (7)
Отток капитала из РФ в 2020 году увеличился в 2,2 раза (4)
Правительственный сброд не даёт пути развитию (8)
За волшебной водой. Но под присмотром. Россия, XXI век (4)
Украинские менты застрелили человека просто так (6)
Нет, Путин не сошел с ума. Нет, он не обезумел от жадности (9)
Почему суд над Навальным провели с вопиющими нарушениями? (19)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Навальный в камере, надолго ли?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Марио идет грабить банк: либеральная "илитка" готовит переворот?
orphoprosecutor orphoprosecutor: Много психов
Михаил Делягин Михаил Делягин: "Солженицын: прощание с мифом"
Михаил Делягин Михаил Делягин: Надежной работы в РФ сейчас нет ни у кого
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss