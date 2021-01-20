Почти половина россиян недовольна экономической и политической обстановкой

Почти каждый второй россиянин (46%) недоволен экономической и политической обстановкой в стране, следует из январского опроса ВЦИОМ. При этом 18% опрошенных заявили, что их совершенно не устраивает такое положение дел.

Недовольны своим достатком и материальным положением своих семей 47% россиян, вариант ответа "совсем недоволен" выбрали 17% опрошенных.

Наибольшую степень удовлетворенности - 93% - россияне испытывают от отношений в своих семьях. Чуть в меньшей степени россияне удовлетворены возможностью общения с друзьями, близкими – 85%.