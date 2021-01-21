С карандашом в руках - президентскую программу Навального

Речь пойдет не о моде на громкое событие. А речь пойдет о прогнозе, показывающем, что вся эта история может вызвать далеко идущие последствия. Настолько далеко, что так называемому транзиту – конец.

Более того! Призрак, о котором хорошо известно социалистам, перестанет бродить, и начнет обретать плоть и кровь. А если российские левые силы предпримут организованные действия, и о чем подробнее ниже, так фильм ужасов для олигархии начнется уже в этом году.

***

Путинская «миссия» на стратегическое выжидание трещит по всем швам. Ни для кого не секрет, что патрушевский Совет Безопасности сделал ставку на оборонное выживание посредством кубышки, и пока Китай и США вроде бы должны топить друг друга. И даже расчетец имелся на этакую поживу типа стервятника. Но коренная ошибка в том, что мощей не хватает, и терпение народа лопнет раньше. И поделом.

Еще раз насчет кубышки, и чтобы подобные иллюзии не отвлекали внимание. Не секрет, что девальвация рубля стала хронической (фактически по разу в год), да и инфляция не исчезает. Выходит, риски зашкаливают постоянно, и система недееспособна в принципе. Ну и, не трудно представить, с каким свистом улетали бы резервы, если держать рубль. Но что в лоб, что по лбу. Девальвация и инфляция вызывает удорожание импортных составляющих и рост цен; отсюда деградация жизни трудящихся с падением спроса и побегом в мировую валюту; и по спирали вниз.

Это к тому, что количество всегда переходит в качество. Против диалектики не попрешь. Еще одна-две девальвации, и спрос на сложную продукцию начнет скукоживаться лавинообразно, а оставшийся «средний класс» побежит в мировую валюту еще быстрее. Рост бедности начнет галопировать, соответствующие производства замрут, дотационные регионы завопят о помощи, и лестницей вниз. И пользоваться кубышкой будет просто-напросто поздно типа истории с почками и боржоми. Но даже, похоже, уже и распечатать ее заметным образом невозможно в свете обеспечения долгового оборота с большими рисками и соответствующей большой гарантией. Так что надежды напрасны хоть так, хоть этак. Или зарезаться быстрой тратой, или повеситься от девальвации, хрен редьки не слаще.

Но более того, риски возрастут с соответствующими последствиями! Ныне-то не ахти, а в наступившем году и подавно. Вот теперь о прогнозе. Общеизвестные события в США ничто иное как масштабное обострение классовой борьбы. Да, в специфически штатовской форме, когда реднеки прерий против хипстеров побережий, но суть едина абсолютно. «Процесс пошел» по словам одного бывшего генерального секретаря; и кое-кто сравнивает означенные события с перестройкой почти напрямую. Но хоть какой кондрат Байдену не брат; и придется шевелиться насчет подъема экономики и заливки пожара безо всякой раскачки. Вавилонская башня дала трещину, и надо постараться удержать на месте.

А вот будет ли Джо бодаться исключительно с Китаем подобно Трампу – очень большой вопрос! Очень даже возможно, - лично автор убежден на сто процентов, - что основное давление переместится на Россию. А уж потом, если удастся ослабить ее в свете стратегического союзника Китая, то и последний станет сговорчивее, и намного. Тогда весь мировой расклад меняется, и доллар глотнет эликсир молодости.

Уже девальвация других валют, и рубля в том числе, есть укрепление и расширение доллара. Мелочь, но приятно. Но дело даже не столько в этом, сколько, во-первых, в значительной остановке российского сырья в Евросоюз с подрывом конкурентоспособности евро; и даже, во-вторых, возможен захват части евразийского рынка посредством ослабления всего путинского режима. И автор не собирается защищать единоросов ни в коем случае; но представьте, если бы не было отечественной вакцины, и мы попадаем в гигантскую зависимость от «Пфайзер»?!.. Риторический вопрос. Вот тебе и часть рынка на блюдечке с голубой каемочкой; да даже можно выставлять политические условия в такой ситуации.

Кстати, о возражении «и так все продались». Некоторые ну очень патриотические оппоненты любят упрекать в конспирологии по любому поводу, потому что де единоросовская шваль продалась с потрохами уже сейчас. Это не совсем так, хотя часть и продалась. Но нельзя наслаждаться офшорами и евросоюзовской собственностью без мощи за спиной. Все отберут и пошлют лесом. Так что часть суверенитета, а отсюда и часть рынка, держится под контролем. Но не получилось с первого захода, получится со второго. И уже немало специалистов именно по России в новой администрации. К чему бы это, угадайте с одного раза. Вот приезд Навального и считается звеном в этой цепи почти всеми отечественными экспертами. Вроде бы у того шашни с зарубежной элитой, и в таком духе. Опять-таки, если рухнул сам Советский Союз, почему не может рухнуть в разы слабее Россия?!.. Отсюда давление и санкции будут усилены, а не отменены. А поводом для них, да и вообще агентом влияния и разрушителем, и будет ФБК с приехавшим лидером.

Еще раз, автор не собирается быть охранителем ни за какие коврижки. Его классовая ненависть к нынешнему режиму безмерна. Это ж какими гаденышами надо быть в Кремле, чтобы довести народ до нищеты в богатейшей стране. Но именно поэтому и надо все точно рассчитать. То есть, наоборот, автор призывает… к помощи ФБК со стороны левых сил! Даешь свободу Алексею Навальному!

Казалось бы, абсурд. С какой стати помогать политическому противнику; тем более, за которым может стоять мировой «либеральный» империализм. Но, во-первых, и даже в таком и единственном случае - И ПУСТЬ ЖРУТ ДРУГ ДРУГА! Да на здоровье. А социалистическая революция приблизится тем быстрее, чем больше буржуазия самоуничтожится! Поэтому шоу маст гоу он хотя бы в таком случае. Но, во-вторых, и в чем главный смысл статьи, возможен еще более прогрессивный расклад. К слову, если бы форма событий совпадала с классовым содержанием, тогда и партии не нужны. Ан нет, пока передовые партии нужны в силу сложности социальной материи.

Потому что иной читатель, смотрящий зомбоящик, может глубоко ошибаться насчет рядовых членов ФБК. Да это и не обидно, потому что весь мировой «либерализм» ошибается в силу российской специфики. Так сказать, слышали звон, да не знают, где он. То есть, Байден и Ко, несомненно, усилят давление на Россию хотя бы в силу переключения внимания с внутренних проблем; а вот с результатом бабушка надвое сказала. Это давление может оказаться настолько противоположным, что приведет к социалистической революции.

Ведь многие региональные члены ФБК плевать хотели на какой-то там столичный «либерализм»; а лишь используют его для защиты местной и мелкой буржуазии от олигархического монополизма. То есть, рядовые активисты ФБК никто иные, как эсеры и меньшевики в современных условиях; и учебник истории, стоит надеяться, не забылся. Да что там говорить: автор знает лично члена ФБК, и подзуживает того время от времени, расскажи о ваших идеалах, а я подивлюсь. А тот смеется и отмахивается наподобие нечего заниматься ерундой. Сам знаешь, что это лишь удобный повод для борьбы с бардаком. Вот и весь «либерализм».

Вы думаете, тот же новосибирский Сергей Бойко или хабаровский Ворсин знают что-нибудь о либералистической идеологии?!.. Да не смешите людей! Более того, и сам Навальный не знает ни хрена, а лишь кивает головой на модные слова сходни китайскому болванчику. Ни Соболь, ни Волков, ни Иван Жуков, и кто там еще – ни ширша не разбираются в этом талмудизме. Единственный, кто отморозок на всю голову – Милов. Но вот и все! И еще раз, это в Москве. А о регионах и говорить нечего. Сплошная мелкобуржуазная эсеровщина по классовой сути.

Автор читал с карандашом в руках ту же президентскую программу Навального. Стандартный набор в духе германской социал-демократии, и также насчет мер борьбы с пандемией. Поэтому сомнительно, что будь сей персонаж даже президентом, он стал бы плясать под дудку настоящих либералов с отменой бесплатной медицины с образованием и что-то подобное. Это не нужно ему никаким боком, и разве что под угрозой смерти. Поэтому, еще раз, а кто вам доказал с фактами на руках, что Навальный является либералом в подлинном и западном смысле слова?!.. Никто по той простой причине, что он и сам не представляет, что это такое! Вот Греф с Путиным и Силуановым не боятся быть таковыми уже сейчас и теоретически, и практически. Но Навальный, видите ли, исчадие ада с переваливанием с больной головы на здоровую. Вот это подлинно конспирологические слухи.

И даже вопрос с Крымом абсолютно отдельная история типа очевидной бесполезности украинских надежд, а поэтому очень удобный и нашим, и вашим. Вот и выходит, что современные «либералы», а уж в провинции в роли базового актива тем более, это обыкновенная социал-демократия с возрожденными традициями царского времени, разве что нахватавшаяся модных слов по безграмотности. Ну так, на ловца и зверь бежит, потому что фактический царь с октябристами-единоросами и существует в качестве их основного врага. Это очевидный и определяющий факт, и все новое лишь хорошо забытое старое. В следующую очередь, кто вам сказал такую чушь, что сплошные профессионалы сидят на западе. Они тоже изуродованы социальными отношениями и штампами. Им сказали, что в России существует «либерализм» в лице Навального и ФБК, вот они и курируют. Ну так, только их проблемы.

Отсюда возникает совершенно другой расклад. Если поддержать борьбу за освобождение Навального и далее по приемлемому списку – это ОГРОМНЫЙ политический смысл в привлечении протестного актива на свою сторону. Ведь большая часть боевой интеллигенции и молодежи зауважает левые силы в случае безусловной борьбы за освобождение Навального. В смысле, не все оказались мастодонтами и реставраторами; и кое-кто и среди левых заботится об основах демократии. Но в том-то и дело, что лиха беда начало. Коль современные эсеры склонны к революционному радикализму – то предложи реальную революцию и реальную перспективу в виде Федерации Советских Республик, так самые умные из первых начнут переходить на сторону вторых. А это уже стоящая политика, да в условиях кульминации кризиса.

Если продолжать в таком духе, даже часть актива ФБК станет симпатизантом левых сил. Если начинать твердо и четко с основ социал-демократии, то поддержка не заставит долго ждать. А что уж говорить об активе с социалистическими тенденциями. Но все же для некоторых фом неверующих парадоксально и невозможно?.. Отнюдь! Да тому же Сергею Бойко как практическому и боевому депутату абсолютно начхать и на Фукуяму с концом истории, и на на Шваба с перезагрузкой «либерализма», и на монетаризм Фридмана с Саксом. В гробу он видел их скопом и по отдельности. А вот если демократические требования и антиолигархическая борьба многократно усилятся путем объединения умных левых… нет-нет, не с либералами, а с фактическими социал-демократами в российских условиях – вот за это он скажет большое спасибо. А там, глядишь, и сам станет социалистом.

И вот во что может вылиться приезд и арест Навального при умной политике левых сил. Не воспользоваться таким шансом в виде общедемократической и объединяющей борьбы за основы демократии, да с помощью самого запада, просто грех. А вот кто воспользуется этим в конечном итоге, это еще большой вопрос. Конкурирующий с Путиным запад – или современные и умные большевики.

***

Следовательно, какой уж тут транзит. А там и до материализации призрака недалеко наподобие от второго Керенского ко второму Зимнему. И никаких особых подвигов не нужно. А нужна лишь скоординированная работа левых медийных ресурсов с синергетическим эффектом, а еще лучше организация собственного штаба. Если уж это трудно сделать, тогда что легче.

Но тот же Удальцов может возразить, что нечто подобное насчет союза с навальнистами уже было по Болотной, и известно, чем кончилось. Так кто ж спорит, что не надо быть политическим лохом относительно столицы. Надо торговаться о своих условиях. Но главное отличие в том, что региональные навальнисты стали гораздо демократичнее, и в отличие от прежних шуб со светлыми лицами. А это другой расклад. В крайнем случае можно обращаться напрямую к ним; тогда и столичные навальнисты закрутят хвостом.

Но все же иные критики полны скепсиса по поводу влияния российских левых в принципе, и якобы с индифферентным рабочим классом. Мол, где массовые забастовки, демонстрации, митинги, и какая еще революция. Но это глубокое заблуждение по причине следования старым канонам. Все имеется, – и организации левых сил, и подготовленная социальная почва, и поддержка рабочего класса, – отсюда и назревание революции. Лишь формы борьбы становятся другими и современными.

Царизм был тяжелым даже пропагандистски по причине полного тоталитаризма и быстрого ареста. Поэтому выход был или в полуподпольных кружках, или, наоборот, сразу в больших мероприятиях. Но нынешний интернет делает некоторые старые приемы просто-напросто ненужными. Не все, разумеется, но некоторые. Но главное и основное отличие, что выборы, особенно на муниципальном и региональном уровне, перестают быть такими уж опасными и безнадежными. И парламентский кретинизм тут абсолютно не причем, и коль речь идет о других условиях. Тот же Левченко прижал черных лесорубов с соответствующими налогами, и что ж в этом плохого. Да если и не получилось, был бы повод для легального выборного штаба, и вот вам и зачаток Советской власти. А от достаточной суммы штабов до самой власти рукой подать при нарастании кризиса. В таких условиях сага о парламентском кретинизме звучит вне контекста.

Поэтому носиться с частыми демонстрациями и митингами нет смысла. А вот аккумулироваться по существу дела, и во время выборов особенно – можно приспособиться вполне! И низкий рейтинг единоросов тому явное доказательство. Выходит, большинство трудящихся, и рабочий класс тем более, посылает путинский режим самым зеленым лесом. Иначе как массовой поддержкой и авансом для модернизации левых настроений это и не назвать.

Проблема в другом, и о чем автор говорил не раз. Если раньше было ясна идеологическая перспектива в виде абсолютно новой и прогрессивной Советской власти, но трудна практическая составляющая, то сейчас ровно наоборот. Общественный климат и легальные возможности делают практические действия не столь опасными и сложными (не легкими, но все же). А вот идеологическая составляющая разрушена значительно. И не мудрено. Если рухнул Советский Союз – зачем наступать на грабли?!.. Нет уж, с этого момента поподробнее, так сказать.

Следовательно, стратегически ясно, что прежний Союз был без производственного самоуправления в аспекте фабзавкомов и СТК, а следующий будет с ним непременно. В этом коренная разница и модернизация. А вот тактически нужен первый шаг борьбы за демократические ценности, и в смысле союза с мелким предпринимательством и активными служащими, молодые представители которых нашли приют в региональных отделениях ФБК. А совсем технически нужна скоординированная кампания левых медийных ресурсов за освобождение Навального; кстати, арест которого глубоко незаконен на самом деле. Если уж навальнистов сажают, то подлинных левых вообще загнобят, и бороться надо заранее.

***

Но все-таки иные критики в чем-то правы, иначе и не было никаких проблем. Некоторые и так называемые левые настолько бездарны и ленивы, что хотят именно реставрацию прежнего патернализма с фактической уравниловкой. Где бы не работать, лишь бы не работать по старой привычке. Только вслух не хотят говорить, потому что ханжи и трусы. Но, будем надеяться, таковых все меньше и меньше – а настоящих и боевых левых деятелей со сторонниками все больше и больше. Поэтому стоит воспользоваться перспективами приезда Навального тем более.