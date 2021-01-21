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Московский листок

Навальный показал самое дорогое, что у нас есть

Опубликовано 21.01.2021 автором Игорь Олин в разделе комментариев 0

путин выборы навальный кремль
Навальный показал самое дорогое, что у нас есть

Этот вездесущий и неугомонный "берлинский пациент" действительно заслуживает, чтобы в аэропорту его встречали сотни полицейских и в честь него прямо в кутузке проводился так называемый выездной химкинский суд, в сравнении с которым Шемякин суд выглядит просто образцом законности. С помощью злокозненных современных технологий, необузданных "пакетом Яровой", Алексей Навальный не позволяет правящему режиму успокоиться и перевести дух, даже будучи под стражей. Новое расследование посвящено "дворцу Путина" в Геленджике, и его посмотрит практически каждый житель страны.

 

Например, я скачаю и покажу фильм отцу, который хотя никогда не был горячим поклонником действующей власти, но привык рассуждать о ней в парадигме, задаваемой центральным ТВ. Пересказывать содержание документальной ленты, которую в день выхода ночью смотрит миллион зрителей в час, смысла нет. Прямо сейчас в наш язык входят обороты, связанные с измерением зарплат в ершиках, а стоимости квартир в туалетных столиках. Люди всегда любили заглядывать в замочную скважину, тем более если она приоткрывала виды недоступной простым смертным царской роскоши. Зал для аквадискотек, 80-метровый мост в гостевой дом, цех для обработки яиц, склад для грязи, прорубленный на пляж тоннель и прочая лепота производят магическое впечатление.

 

На мой взгляд, это не лучшая из работ команды расследователей, хотя, несомненно, именно она станет наиболее резонансной. Вопрос в том, что оппозиционеры уверены, будто демонстрация дворца за 100 млрд руб. вызовет небывалое возмущение и потрясет Россию. Совсем нет. Будет, конечно, масса негативных комментариев, но из прежней недовольной среды. А тот "глубинный народ", который всегда режим поддерживал, лишь укрепится во мнении, что его царь настоящий. Особенно тот многочисленный слой бюрократов и хранителей сложившихся за 20 лет устоев, начиная с самых мелких начальников, которым дозволяется с соблюдением определённых церемоний приникнуть к кормушке.

 

Ну, даже если не видели по большому секрету, разве не догадывались? В авторитарных системах подчинённые всегда копируют поведение первого лица. Это закон управления. Если лидер отпускает грубые шутки, то острить пробуют все, и некоторые попадают в неловкие ситуации, пойманные на пошлых и хамских фразах. Если он не считает нужным объясняться с журналистами даже по самым скандальным случаям, то и для остальных это становится нормой. Если на самом верху любая встреча с общественностью - инсценировка, то вскоре в таковые превращаются все встречи, а какой-нибудь выбивающийся из общего строя Фургал или Шестун оказывается за решёткой. И если сановная чванливость, ханжество, цинизм, коррупция, чиновничьи замки и привилегии повсеместны, то с какого бодуна на вершине этой системы должен оказаться не разделяющий данных принципов человек?

 

Это и есть та "великая Россия", которую они вместе построили. Она их полностью устраивает. Пусть они врут во всём остальном, но в том, что им нужна как раз такая Россия, и они её патриоты, они правдивы.



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