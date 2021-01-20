В Подмосковье отравились более 90 школьников. Питание поставляла компания "повара Путина"

В двух школах подмосковного Красноармейска произошло массовое отравление детей. В медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился уже 96 учеников. "В медицинские организации г. о. Красноармейска с жалобами на плохое самочувствие обратились 96 детей. Пищеблоки в школах обработаны и продезинфицированы. По фактам случившегося проводится проверка. Ситуация находится на особом контроле министерства", - цитирует пресс-службу Министерства образования региона.

"С жалобами обратились родители школьников, дети жаловались на плохое самочувствие. Все они осмотрены сотрудниками медсанчасти. Один ребенок госпитализирован в инфекционное отделение Московской областной больницы имени проф. Розанова. Состояние средней степени тяжести. Находится под наблюдением врачей. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - рассказали в Минздраве региона.

По словам глава Красноармейска Александр Федоров, 19 января с признаками пищевого отравления за медицинской помощью в МСЧ № 154 ФМБА сначала обратился 41 ребенок из школ № 3 и № 4. В среду за медицинской помощью обратились еще 55 детей из этих общеобразовательных учреждений. "С утра в двух школах работали специалисты МУ № 21 ФМБА. Проведен забор анализов у работников пищеблоков и заболевших детей. Провели дополнительную санитарную обработку всех помещений общеобразовательных учреждений", - рассказал он. Федоров отметил, что все дети учатся в разных классах.

По данным издания "МБХ медиа", поставщиком питания в школы города является компания "ПродФутСервис", которая связана с петербургским бизнесменом и "поваром Путина" Евгением Пригожиным. Контракт действует с января по май 2021 года. Стоимость госконтракта – 14 миллионов рублей. За это время компания должна поставить 140 000 завтраков и 63 000 обедов из 225 категорий продуктов.