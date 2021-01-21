Виктор Тюлькин: Такой хоккей нам не нужен!

Эта крылатая фраза Николая Озерова о неспортивном поведении канадских профессионалов в 1972г. вспоминается сегодня по другому поводу. 18 января после сильнейшего длительного давления со стороны Европарламента и других политических институтов так называемого цивилизованного мира, Международная федерация хоккея с шайбой (англ. International Ice Hockey Federation, IIHF, ИИХФ) приняла окончательное решение о переносе тех матчей чемпионата, которые должны были пройти в Белоруссии, в другую страну. Место проведения будет объявлено позднее.

Напомним, что 84-й по счету мировой турнир должен был состояться с 21 мая по 6 июня в Белоруссии и Латвии. После прошедших в августе 2020г. выборов президента БР и развернутой после кампании с попытками организовать белорусский майдан для смещения Лукашенко, появились возражения. Кабинет министров Латвия 7 сентября 2020 года обратился в Международную федерацию хоккея с просьбой провести чемпионат мира с другой страной вместо Белоруссии. Далее включился хор Европейского парламента, лидеров различных стран и прочих правозащитников, которые заголосили о том, что нельзя проводить соревнования в стране, где нарушаются права человека. Окончательно сломили сопротивление Федерации хоккея заявления крупнейших спонсоров. 15—16 января 2021 года компании Škoda Holding и Nivea, и ряд других заявили об отказе спонсировать чемпионат в случае его проведения в Белоруссии. Тут, федерация сдалась. Как говорится, напротив не попрешь.

Формально, причиной переноса названа невозможность обеспечения безопасности в условиях пандемии и продолжающихся протестов. Белоруссии будут выплачены какие-то компенсации, но всем понятно, что речь идет о прямом политическом давлении.

Комментирует данное событие руководитель РОТ ФРОНТа Виктор Тюлькин.

В.Т.: Ситуация проста и понятна. Интересно, что одним из инициаторов выступила Латвия, страна, где ежегодно проходят марши ветеранов и сторонников гитлеровских фашистов - Латышского добровольческого легиона «Ваффен СС». Где запрещена деятельность коммунистов и даже советская символика. Вот они могут проводить честные соревнования, у них даже права фашистов соблюдаются!

Аналогичная ситуация в Литве, руководители которой возмущены якобы чрезмерными репрессиями и наличием политзаключенных в Белоруссии. Но в той же Литве тоже действует запрет на советскую символику и работу компартии, а бывший депутат Сейма, лидер Социалистического народного фронта журналист Альгирдас Палецкис уже много лет томится в тюрьме только за высказывание собственного мнения о событиях 1991 г в Вильнюсе. А в Польше Коституционный суд выполняет заказ прокуратуры о запрете Компартии. Да и сам Европарламент уже не в первый раз пытается прировнять коммунизм к фашизму. А всем им подпевает киевский режим, где 1 января гордо факельными маршами сторонники и последователи Бандеры отметили его день рождения.

Поэтому совершенно понятно, что речь идет именно о политическом давлении на Белоруссию фашиствующих элементов старого мира, прежде всего тех стран, которые так или иначе во время Второй мировой поддерживали нацистов, или сегодня к власти пришли их идейные наследники.

Сами хоккеисты и Международная федерация здесь мало виноваты, а затеянный нечистоплотными политиканами «хоккей» выглядит просто мерзко и пакостно. Народам такой хоккей точно не нужен.

Беседу вел Дмитрий Волгин