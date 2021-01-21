В США наконец-то сменился президент

Джо Байден официально вступил в должность 46-го президента США. Он принёс присягу на западных ступенях Капитолия. Ранее Камала Харрис вступила в должность вице-президента США. Именно она - сенсация, поскольку стала первой женщиной на этом посту.

А может и стать первым президентом США - женщиной, если 78-летний Байден не дотянет до конца срока. Кстати, его личный рекорд тоже имеется - он теперь самый старый президент США в истории.

С Трампом все стало ясно уже давно, он не Ельцин, чтобы подтереться Конституцией. Сдал всех своих сторонников и "слился", благо денег у него до черта, и свою старость он проведет всем на зависть. Не худший вариант, как для него, так и для Америки.

Нам, понятно, Байден хуже. Но выбор делаем не мы, так что придется принимать реальность, как есть.

Да и кто такие "мы"? Мне, честно говоря, что Трамп, что Байден... Пусть Лавров беспокоится, пусть Путин нервничает, пусть Песков с Захаровой думают, что сказать, когда молчать и пукать - лучший выход...

А.Б.