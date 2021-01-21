Собянин отменил часть ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. С 22 января в столице к обычному режиму работы вернутся колледжи, спортивные школы, разрешается работа детских развлекательных центров и учреждений культуры. Однако число детей и взрослых в помещениях не должно превышать 50% общей вместимости.

Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала.

Возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых; физкультурных, спортивных, рекламных мероприятий. Количество посетителей не должно превышать 50% общей вместимости помещений.

При этом остается в силе требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций на удаленку и домашний режим для москвичей старше 65 лет.

Также сохранятся действующие ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других аналогичных заведений.

Сохранится домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

В вузах Москвы продлевается дистанционное обучение до 6 февраля 2021 года.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм. Последнюю неделю ежедневно выявляется 2-4 тыс. новых случаев заражения ковидом, что значительно меньше, чем в конце декабря», - написал столичный градоначальник в своем блоге.

Он добавил, что за это время ощутимо снизилось число госпитализаций – до 1200-1300 в сутки, хотя перед праздниками и в новогодние каникулы было 1500-1800. Помимо этого, в последние дни увеличились темпы вакцинации, на данный момент прививку поставили уже более 220 тысяч москвичей.