ФОРУМ.мск 10 лет назад о дворце Путина в Прасковеевке: "поскольку вас уже все равно поймали за вашу государственную задницу"

Опубликованное в сети видео ФБК с дворцом под Геленджиком прокомментировал небезызвестный Дмитрий Песков. «Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике», — сказал он.

На 50% правда.

Первое, конечно, когда Песков говорит о медийном событии, в которое вовлечены миллионы граждан, "не знаком" - это, конечно, маркер неполного служебного соответствия. Если б говорил правду, сразу возник бы и вопрос, а чем занимается пресс-служба кремля, если она не отслеживает столь значимые медийные события? То есть гнать ссаными тряпками... Если же Песков врет (а я думаю, все же врет, конечно), то это тоже неполное служебное соотвествие - вранье президентского пресс-секретаря не должно быть столь очевидным каждому школьнику.

Второе - да, расследование, прямо скажем, не новое, и вовсе не принадлежит Навальному и ФБК. Просто наберите в поисковичке на ФОРУМе.мск (в правой колонке) слово "Прасковеевка", и вам вывалится очень много всего интересного.

Во-первых, первоисточником являются экологические активисты из Краснодарского края во главе с Андреем Рудомахой.

Во вторых, вот тут есть доказательство того, что заявления типа "Путин никогда не был в этом дворце и не собирается" - это просто тупой (в песковском стиле) PR, заказанный ясно кем.

Путин и Медведев преспокойно отдыхали 6 и 7 августа во дворце Национального Лидера на мысу Идокопас

Мыс Идокопас - это как раз то место, где стоит дворец.

Всё нелепее становятся попытки путинского окружения опровергнуть то, что дворец на мысе Идокопас был построен по заказу Национального Лидера

Как видим, еще многие годы назад никаких внятных опровержений не было.

А вот и документ, подтверждающий прямое отношение Управления делами Президента к данному строительству.

"Дворец Путина" - все-таки дворец Путина?

Все это - материалы десятилетней давности, на которые внятного ответа от властей получено так и не было. Не считать же песковское "не знаю" серьезным ответом.

Вот здесь, ровно 10 лет назад я задаю ровно те же вопросы, что и Навальный в своем нашумевшем недавно фильме.

Дворец за миллиард: Путину в отставку?..

Не правда ли, читается как сценарная заявка на фильм Навального? Ровно 10 лет прошло... А Песков все "не знаком с расследованием".

Ну что ж, повторю свой вопрос 10-летней выдержки, на который так и не получено прямого ответа.

"Мы, конечно, уже привыкли к тому, что представители "высших государственных интересов" врут обществу, а когда их ловят на откровенной лжи, не несут за это никакого наказания. Ведь они врут не сами по себе, а исключительно в наши, граждан России интересах. У некоторых из них просто такая работа - врать нам ради нашего же блага.

Видимо, обманывать собственных граждан - это такая очень важная функция государства РФ, поскольку она является одной из наиболее исполняемых. У нас могут забыть или проигнорировать любую важную вещь, но вот врут нам исправно, добросовестно.

Спасибо вам за ваш нелегкий труд, дорогие наши!

Но, поскольку вас уже все равно поймали за вашу государственную задницу, хотелось бы услышать какие-нибудь правдоподобные объяснения. Пусть не от В.В.Путина, которому, конечно, про это строительство, где на каждом шагу державные орлы и кровати под балдахинами, ничего не известно. Но от господ Кожина и Хрекова - хотелось бы. Что, мол, ведется строительство детского садика. Или секретного стратегического объекта, только замаскированного под дворец.

Ну соврите же что нибудь..."