Европарламент призвал ввести санкции против ближнего круга Путина из-за ареста Навального

Европарламент принял резолюцию с требованием прекратить строительство газопровода "Северный поток-2" из-за ареста Алексея Навального. Кроме того, Европарламент призвал ввести санкции в отношении "физических и юридических лиц", причастных к решению о лишении свободы Алексея Навального, российских олигархов, членов ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, а также российских пропагандистов, у которых есть активы в ЕС.

Как говорится на сайте парламента ЕС, резолюцию поддержал 581 депутат, против проголосовали 50, воздержались - 44.

Европарламент также призвал "немедленно и безоговорочно" освободить Навального и других лиц, "задержанных в связи с его возвращением в Россию, в том числе журналистов, членов его команды или граждан, оказывающих поддержку".

В Европарламенте считают, что задержание политических оппонентов противоречит международным обязательствам России. Они призвали Комитет министров и государства-члены Совета Европы использовать полномочия для передачи дела о правонарушениях РФ в Европейский суд по правам человека.

Напомним, Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту "Шереметьево". На следующий день суд в подмосковных Химках арестовал его на 30 суток за "многократные» нарушения условий испытательного срока".