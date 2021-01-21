В Москве пробки 10 баллов

Загруженность автомобильных дорог столицы достигла максимальных десяти баллов. В пресс-службе дептранса Москвы сообщили, что движение в городе сильно осложнено снегом и большим количеством мелких аварий, которые перекрывают полосы для движения.

Вечная жопа

А что ж такого сдучилось? А ничего, снег пошел...

Снег зимой в Москве редкость, и всегда выпадает неожиданно. Городские службы его никогда не ждут, поэтому неожиданность происходит всегда.