В Москве пробки 10 баллов

Загруженность автомобильных дорог столицы достигла максимальных десяти баллов. В пресс-службе дептранса Москвы сообщили, что движение в городе сильно осложнено снегом и большим количеством мелких аварий, которые перекрывают полосы для движения.
А что ж такого сдучилось? А ничего, снег пошел...
Снег зимой в Москве редкость, и всегда выпадает неожиданно. Городские службы его никогда не ждут, поэтому неожиданность происходит всегда.
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Кугель написал 21.01.2021 21:31
Sigmund F. написал 21.01.2021 20:31