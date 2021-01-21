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Московский листок

В Москве пробки 10 баллов

Опубликовано 21.01.2021 в разделе комментариев 2

В Москве пробки 10 баллов

Загруженность автомобильных дорог столицы достигла максимальных десяти баллов. В пресс-службе дептранса Москвы сообщили, что движение в городе сильно осложнено снегом и большим количеством мелких аварий, которые перекрывают полосы для движения.

Вечная жопа

А что ж такого сдучилось? А ничего, снег пошел...

Снег зимой в Москве редкость, и всегда выпадает неожиданно. Городские службы его никогда не ждут, поэтому неожиданность происходит всегда.



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 2
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Занятно так
Кугель написал 21.01.2021 21:31
Несколько лет назад читал о том, что приложение Яндекс-Пробки перешивали из-за того, что с момента запуска приложентя несколько дней подряд это приложение показывало загруженность в 10 баллов. Тогда немного снизили требования в приложении и загруженность дорог стала 7 баллов. Видимо настало время очередного обновления.
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странно
Sigmund F. написал 21.01.2021 20:31
Яндекс показывает 7 баллов
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