Завтра будет ничего нельзя!

21 января Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) начала привлекать к ответственности социальные сети за агитацию подростков к участию в митингах. Позже Роскомнадзор подтвердил, что оштрафует шесть социальных сетей — TikTok, YouTube, «ВКонтакте», Facebook, Twitter и Instagram — за распространение информации, призывающей несовершеннолетних выходить на массовые протестные акции.

В Москве полиция задержала пресс-секретаря ФБК Киру Ярмыш и сотрудника Фонда Георгия Албурова. Ярмыш и Албуров задержаны за призывы к участию в несанкционированной акции. По аналогичному основанию ранее была задержана сотрудница ФБК Любовь Соболь.

О планах провести акции протеста 23 января сообщали сторонники Навального.

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Я что-то не понял, нельзя агитировать только несовершеннолетних? А взрослых, стало быть, можно? И задержанные Албуров и Соболь агитировали в песочнице?

Опять же, а что, можно задерживать за призывы выйти на площадь? Как я понимаю, в соцсетях. Или они из окна орали?

А когда начнут задерживать за скверные мысли?

Недавно задержали пятьдесят человек только за то, что они пришли в аэропорт встретить товарища, который, кстати, приземлился совсем в другом аэропорту. Но все равно задержали. Явно за намерение - вот если б Навальный прилетел во Внуково, они б его встретили! Что, несомненно, составляет состав правонарушения.

Но сейчас-то что им инкриминируют, когда не встретили?

Думаю, 23 числа нас ждут удивительные инновации от правоохранительных органов.

Я помню, как в 2012-м году задерживали просто так, а потом писали в протоколах какое-то нереальное время, несуществующие в Москве адреса и стандарную формулировку правонарушения: "Размахивал руками и кричал "Требую свободы собраний!"

Кто-нибудь, кто меня знает, в таком качестве меня представляет? А вот сержант полиции, которого во время задержания и близко не было, написал, что именно так и "видел" мое правонарушение. Он был уверен, что требовать соблюдения конституционной нормы - это нарушение закона.

В общем, шел или стоял - достаточное нарушение, чтобы потом его предъявить в российском суде.

Но я все же задаюсь вопросом - в чем правонарушение, если призываешь идти или стоять? Ничего не делать больше. Идти и стоять просто.

Вот я, например, призову: 23-го числа - идите и стойте! Есть ли в этом состав правонарушения?

Но тогда полиция должна будет сначала арестовать сама себя - они ведь тоже придут и будут стоять. А еще раньше их начальники будут призывать их прийти и стоять 23-го числа. Этих первыми арестовать...

И только Навальный никого ни к чему не призывает, потому что не может. И не стоит, и не ходит, потому что сидит...

Я б того идиота, который заварил всю эту кашу, самого бы посадил, причем по статье за подрыв государства, не меньше. И держал бы в сумасшедшем доме, потому что нормальные зеки не заслужили общения с недоумком.

А.Б.