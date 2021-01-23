О предстоящих выборах в 2021 году

Следующие выборы будут обязательно фальсифицированы также, как и все предыдущие. Одной из главных причин этого являются антинародные, антидемократические законы о выборах и низкая политическая активность, низкая политическая самоорганизация народа.

Ныне существующие законы о выборах как раньше не позволяли настоящей оппозиции победить - так не позволят и в дальнейшем! При ныне существующих законах о выборах шансы оппозиции победить я оцениваю примерно в 10%. Эти законы о выборах обязательно нужно менять! Поэтому сейчас, при нынешних законах о выборах оппозиции принимать участие в выборах практически не имеет смысла! Это всё равно что играть с шулером!

Своим участием в фальсифицированных выборах оппозиция подтверждает демократичность, народность существующей власти, тогда как власть, с учётом фальсификации выборов - фальшивая, ненародная, антинародная. Тем самым оппозиция объективно, по факту, участвует в фальсификации выборов! Аналогично тому, как Госдума, как "бешеный принтер", штампует, подтверждает якобы народной волей антинародные законы, так и оппозиция своим участием в фальсифицированых выборах подтверждает антинародные результаты выборов!

Мы видим к каким огромным отрицателным последствиям ведёт фальсификация выборов в нашей стране и в других странах, к какому экономическому и социальному ущербу для народа и страны, иногда и к человеческим жертвам из-за столкновений - в России, сегодня в Белоруссии и США!

И смену законов о выборах возможно и нужно сделать до следующих выборов! Оппозиция должна создать свой проект законов о выборах и предложить его для принятия Госдуме. Если Госдума не будет принимать - то потребовать принятия.

Для подтверждения требований народа о смене законов о выборах выходить на пикеты, демонстрации и митинги. Если власть не примет таких законов, то объявить бойкот таких выборов и выходить на ещё большие демонстрации и митинги с требованием уже смены власти, правящей путинской группы, а не законов о выборах!

С одной с тороны, материальное положение народа ухудшается, что ведёт к повышению его политической активности, поэтому вероятность более активного участия народа в выборах увеличивается. Следовательно, увеличиваются и шансы настоящей оппозиции на победу.

С другой стороны, бойкот фальсифицированых выборов оппозицией увеличивает отрицателное отношение народа к власти, повышает градус политической напряжённости а, следовательно, и политическую активность населения. Следовательно, увеличиваются и шансы оппозиции на победу.

Бойкот выборов соответствует и сегодняшнему политическому состоянию народа - народ сегодня не хочет участвовать в выборах, народ в них не верит!

Иван Волков, лидер Движения "Воля народа" и другие представители оппозиции Екатеринбурга недавно участвовали в выборах, и проиграли - так сказать сделали электоральную пробу, электоральный замер, убедились в массовом неверии народа в выборы, и в основном из-за их фальсификации!

При принятии новых, по настоящему народных, демократических законов о выборах вероятность победы оппозиции я оцениваю примерно в 90%.

Мои предложения в законы о выборах.

1. Ввести открытое голосование вместо тайного.

Так как способы и средства фальсификации тайного и технического голосования, в том числе и с помощью КОИБов, становятся всё сложней и изощрённей - то им практически невозможно противостоять среднему наблюдателю! Об этом и о непризнании результатов выборов Президента России в 2018 году заявила организация "Голос" и большинство настоящих оппозиционных оганизаций России.

Я недавно предлагал комбинированное голосование. Так как появилась проблема фальсификации голосований и выборов при тайном голосовании и одновременно осталась проблема наказаний со стороны начальников за неугодное голосование при открытом голосовании, то я предлагал комбинированный метод: проводить открыто-тайные голосования - по подъездам, по домам, и собирать эти данные по дворам, кварталам и т. д. То есть по подъездам, по домам проводим открытое голосование, мы, жители подъезда, дома будем знать кто за что голосует, но дальше уже ведём подсчёт по дворам, кварталам и выше без фамилий, то есть тайно. Тогда другие граждане, и в том числе начальники, не будут знать координат и позиций голосующих. В крайнем случае можно сделать так, что фамилии и позиции будет знать один человек в подъезде или доме, которому доверяют жители подъезда или дома.

Но сегодня я пришёл к выводу, что комбинированное голосование не пойдёт, так как на человека в подъезде или доме, которому доверяют жители подъезда или дома, который будет проводить голосование в доме, в подъезде, на него власти будут оказывать давление, жители могут начать подозревать его в измене, а при этом невозможно будет проверить голосование. При открытом голосовании всё видно, всё можно проверить.

Можно открытое голосование проводить на избирательных участках, а если и в этом случае будут непреодолимые махинации, то делать это на улице поднятием рук – во дворе, квартале, на площади, так, как это стали делать в Европе – Голландии, Швейцарии и т. д.

Открытое голосование проводить с докуметированием с подписью голосовавшего, с фото и видео.

Плюсы и минусы.

Есть свои плюсы и минусы и при тайном и при открытом голосовнии.

При тайном голосовании плюс в том, что начальник голосующего не знает, как голосует его подчинённый, не может наказать подчинённого за его голосование, если оно не совпадает с желанием начальника.

Минус в том, что власть, организующая голосование, легко может фальсифицировать, подделать результаты, и практичеки невозможно это проверить.

При открытом голосовании голосании минус в том, что начальник может узнать, как голосует его подчинённый, и может наказать подчинённого за его голосование, если оно не совпадает с желанием начальника.

Плюс в том, что почти невозможно фальсифицировать результаты.

Если начальник заставляет подчинённого голосовать так, как надо начальнику, а подчинённый не хочет, то при открытом голосовании он может вообще не голосовать или, даже если он открыто проголосует так, как надо начальнику, то таких всё равно будет меньшинство при большом недовольстве народа!

Я пришёл к выводу, что при открытом голосованиии сегодня плюсов больше, чем при тайном, а минусов меньше.

В наше время тайное голосование, вместе со своими плюсами, приносит обществу больше вреда, чем пользы! Поэтому должно быть открытое голосование!

Есть определённое зло и в тайном голосовании и в открытом. Из двух зол выбирают меньшее. Открытое голосование является меньшим злом по сравнением с тайным.

Отсутствие, невозможность фальсификации голосования для общества важнее преследований отдельнных людей за голосование, при всём к ним внимании и уважении.

Более того, мало тайно проголосовать за свою власть, мало открыто проголосовать за свою власть, нужно ещё и бороться за свою власть, нужно её защищать!

Народ не больно то борется за свои политические интересы и права - с началом буржуазной контрреволюции в СССР в 1991 году народ массово ринулся в фирмы, а не бороться в политические партии! Не надо ненавидеть народ, но и не надо слишком его жалеть, няньчиться с ним - большинство народа взрослые, грамотные люди!

2. При выборах по старым избирательным законам назначение председателя избирательной комиссии только с одобрения оппозиционных политических организаций, если они есть.

3. Сами жители, а не депутаты и чиновники, организуют выборы по домам и подъездам.

Для устранения фальсификации голосования предлагаю ввести организацию избирательных участков, выборы избирательных комиссиий и их председателей не чиновниками и депутатами, а самими жителями по своим подъездам и домам. Требовать формирование избирательных комиссий и их председателей из честных людей, пользующихся доверием жителей. Для этого изменить законы о выборах. Без выполнения этого не соглашаться на участие ни в каких дальнейших выборах.

4. Как вариант:

Для того, чтобы добиться порядка в домах, на улицах, в городах и сёлах и в стране - нужно менять власть правящей группы на власть народа. Для этого выборы проводить не по существующим избирательным законам, по которым членов избирательных комиссий назначают депутаты и чиновники, то есть выгодных старой власти людей, а по новым избирательным законам, по которым сначала жители домов на собраниях домов выбирают по одному представителю от каждого дома, потом эти представители на собраниях кварталов выбирают по одному представителю от квартала, потом эти представители кварталов на своём собрании на территории избирательного участка избирают членов участковой избирательной комиссии; затем члены участковых избирательных комиссий на своём общем собрании на территории избирательного округа избирают членов окружной избирательной комиссии; затем члены окружных избирательных комиссий на территории города избирают членов городской избирательной комиссии; затем те аналогично избирают членов областной избирательной комиссии; затем те аналогично – членов центральной избирательной комиссии России.

Таким образом получается стройная система выборов настоящих народных членов избирательных комиссий снизу доверху.

5. Как ещё один вариант предлагаю проводить выборы вообще без ибирательных комиссий.

Может быть, достаточно будет избирать председателей избирательных комиссий открыто в подъезде, в доме, на улице – во дворе, квартале, на площади. (Аналогично можно и нужно избирать и судей по всей стране!) И пусть он всё решает один на избирательном участке, а не избирательная комиссия, может быть, этого будет и достаточно. А всю остальную работу, как техническую, будут выполнять его помощники, набранные по найму им, под его контролем и под его ответственность.

Сначала жители домов на собраниях домов выбирают по одному представителю от каждого дома, потом эти представители на собраниях кварталов выбирают по одному представителю от каждого квартала, потом эти представители кварталов на своём собрании на территории района избирают депутатов района; затем депутаты районов на своём общем собрании на территории города избирают депутатов города; затем депутаты города избирают депутатов области; затем те аналогично избирают депутатов России.

Таким образом получается простая и стройная система выборов настоящих народных депутатов снизу доверху. Старая сложная система для того и создана такой сложной, чтобы запутать народ и не дать народу выбрать настоящих своих представителей - депутатов, а выбрать выгодных жуликам.

6. Если, как и прежде, избирательные участки будут организовывать чиновники и депутаты в школах - то запретить привлекать учителей к работе в избирательных комиссиях. Нынешняя практика дискредитирует учителей.

7. Запретить КОИБы, так как власти не дают их проверять и их техника может как угодно фальсифицировать голосование.

8. Сделать отзыв членов избирательных комиссий, представителей и депутатов.

9. Для того, чтобы члены избирательных комиссий, их председатели и наблюдатели, организованные по старым законам о выборах, не слишком спешили домой и из за этого вечером не пренебрегали законностью и честностью подсчёта голосов, как это часто бывает:

А) сделать голосование с 08:00 до 14:00 а потом подсчёт, для этого увеличить число членов избирательных комиссий в 2 раза, или

Б) сделать голосование как обычно с 08:00 до 20:00, но опечатать бюллетени на ночь, охранять и подсчитывать спокойно на следующий день.

10. Требовать равных возможностей в СМИ для всех кандидатов

11. Отменить систему заявлений, которую, в отличие от открепительных удостоверений, нельзя проконтролировать.

Есть и другие предложения.

Повышение политической активности, самоорганизация народа.

Причём главное не законы, в том числе законы о выборах - главное политическая активность, политическая саморганизация народа! Главное не организация оппозицией народа - главное самоорганизация народа при помощи оппозиции!

При высокой политической активности, высокой политической саморганизации народа можно выиграть и при плохих избирательных законах, плохой стратегии и тактике - а при низкой политической активности, низкой политической самоорганизации народа можно проиграть и при хороших избир законах, хорошей стратегии и тактике.

Попутно наладить самоуправление домов и кварталов, благо для этого есть правовая возможность.

Если люди не смогут самоорганизоваться, наладить самоуправление домов и кварталов, то они тем более не смогут наладить и настоящую народную власть на уровне районов, областей, страны в целом — что мы и видим. Тогда нечего и думать заниматься настоящей народной властью, настоящей демократией в масштабах страны.

Правда тогда, при ослаблении центральной власти, возникает опасность борьбы отдельных домов, кварталов, территорий друг с другом - но для этого и существует голова, чтобы выбрать правильное поведение групп, посредине между диктатурой центральной власти и анархией отдельных территорий.

Власть, правящая группа, высшие чиновники и бизнесмены-олигархи, считают и называют нас, народ "нищебродами", быдлом - мы должны доказать им, что мы не "нищеброды", не быдло! Что мы, народ, не глупее, не хуже их!

Политопросы-политбеседы-политагитации.

Предлагаю оппозиции проводить политопросы и одновременно политбеседы, политагитации по подъездам, по домам, по предприятиям, на улицах. Я это уже начал и по первым результатам могу сказать, что ситуация с мнением населения для оппозиции благоприятная, можно и нужно работать, при правильной стратегии и тактике у оппозиции есть большие шансы на победу. Большинство мужчин против Путина и его правящей группы, и большинство мужчин готово выйти на улицы для защиты своих интересов и прав при достижении критическоой массы протестующих - такого их количества, при котором полиция и росгвардия не будут незаконно бить и задерживать их. Надо нашей работой, политическим просвещением и агитацией набрать такую критическую массу, и при её достижении, если будет надо, вывести мужчин на улицу.

Прилагаю образец опросного листа.

Общепризнано, что для победы оппозиции нужно объединиться, при вышеприведённых условиях, насколько это возможно.

Опрос по квартирам лучше всего проводить в выходные дни после обеда, когда люди отдыхают и часто им нечем заняться. Начинать надо со слов: мы, общественники, проводим социологический опрос к выборам осенью.

Не стесняйтесь проводить опросы - в лоб не дадут, о чём свидетельствует мой опыт. Нужно обязательно проводить опросы населения для того, чтобы знать его настроение. Если увидим, что настроой народа слабый - будем работать осторожнее, увидим, что настрой народа сильный - будем работать уверенней. Наши противники не стесняются и не боятся обращаться к людям - и на этом много выигрывают. Если мы не будем обращаться к людям, разговаривать с ними - мы никогда не выиграем.

Взаимодействие оппозиции.

Во всех политических течениях - коммунистов, национал-патриотов, либералов и так далее, есть умеренная и радикальная часть. Как правило в жизни умеренность приводит к пользе, а крайность к ущербу - так и здесь.

Нет ничего плохого в основных ценностях коммунизма - справедливости, равенстве, братстве, заботе о народе, о пролетариате и селянах, но плоха крайность - казарменный коммунизм, диктатура пролетариата, диктатура одной коммунистической партии, сталинизм, забота о пролетариате и селянах за счёт бизнесменов (если, конечно, бизнесмены честно заработали свои капиталы). Нет ничего плохого в основных ценностях национал-патриотизма - любви и заботе о своей национальности, о своей стране, в заботе о бизнесменах, но плоха крайность - забота за счёт других национальностей, нацизм, за счёт других стран, шовинизм, фашизм, за счёт народа, за счёт рабочих и селян. Нет ничего плохого в основных ценностях либерализма - свободе, заботе о бизнесменах, но плоха крайность - вседозволенность, беспредел, бандитский либерализм, забота о бизнесменах за счёт народа, за счёт рабочих и селян.

Исходя из этого можно и нужно постоянно сотрудничать всем умеренным частям всех политических течений. Это в теории, в истории, но это же я увидел и на практике, на собственном опыте, это приводит к положительному результату.

В крайнем случае, как исключение, возможен временный союз с радикальными частями политических течений.

Без новых законов о выборах оппозиция вероятней всего проиграет. Тогда она выведет народ на улицы, на демонстрации и митинги.

Если власть не примет новые законы о выборах - тогда оппозиция пойдёт на активный бойкот выборов, тоже выведет народ на улицы, на демонстрации и митинги.

Так и так оппозиция выведет народ на улицы, на демонстрации и митинги.

Но после выборов по старым законам о выборах часть народа будет думать, что выборы прошли честно и депутаты выбраны честно, и будет на стороне власти. При бойкоте выборов по старым законам о выборах эта часть народа так думать не будет. Она будет думать, что власть не даёт провести честные выборы - и будет на стороне оппозиции. То есть при бойкоте выборов оппозицияя будет сильнее, чем при участии в фальшивых выборах.

Недаром некоторые представители власти предлагали объявить бойкот выборов уголовным преступлением!

Если большинство оппозиции не примет решения о требовании смены законов о выборах до выборов - тогда нам нужно принять участие в выборах, чтобы остальная часть оппозиции не сказала, что мы виноваты в провале победы на выборах.

Предлагаю результаты опросов направлять мне на этот эл. адрес lalex541@bk.ru и в другие настоящие оппозиционные организации, потом сведём их все вместе. Не нужно указывать адрес опрашиваемого дома, достаточно указать район опроса. Это конкретная, вполне понятная практическая работа оппозиции.

Создаётся организация на основе "Рассуждений Семёнова", желающим в ней участвовать просьба направлять письмо на этот эл. адрес lalex541@bk.ru .

Итог.

Для победы настоящей оппозиции, и не на 70 лет, а навсегда, ей нужно:

* Принять принцип, что главное не организация народа оппозицией, а самооргнаизация народа при помощи оппозиции.

* Повысить политическую активность и самоорганизацию народа, в том числе путём политпросвещения, политопросов-политбесед-политагитаций.

* Принять принцип оплаты по общественно-политическому труду: плоды политической борьбы должны получать только те, кто боролся, а кто не боролся, сидел на диване - ничего не должен получать (исключение из правила - женщины, дети и старики).

* Объединиться на вышеприведённых условиях.

* Добиться открытого голосования.

* Добиться организации избирательных участков и проведения голосования самими жителями в подъездах, домах, кварталах.

* и т. д.

1. https://orkons.ru/stati/vybory-pochemu-golosovanie-tajnoe/

Выборы. Почему голосование тайное?

13.11.2019 Константин Орлов

2. "Рассуждения Семёнова".

https://cloud.mail.ru/public/2MFW/31kFHqJZW