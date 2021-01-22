Присоединяйся к международному движению за закрытие американских военно-биологических лабораторий

На минувшей неделе была распространена декларация о создании международной Коалиции по запрещению разработок и распространения биологического оружия, которую инициировали Социалистическое движение Казахстана, Единая коммунистическая партия Грузии, Социалистическая партия Латвии, Коммунистическая партия Пакистана и депутат Ирландского парламента социалист Пол Мёрфи. Фактически это стало продолжением кампании, начатой еще в сентябре прошлого года, когда по инициативе нашей организации и грузинских коммунистов под петицией за ликвидацию военно-биологических лабораторий США подписались 47 коммунистических и рабочих партий.

Такой успех кампании и поддержка со стороны ряда СМИ, разных общественных объединений, экологов и подвигнул нас к необходимости формирования своего рода оргкомитета в виде Коалиции с включением в него партий, которые хотят активно действовать и дальше, участвуя в новых кампаниях и мероприятиях против данной угрозы.

Естественно, что важным было привлечь партии входящие в объединение «Солиднет» представляющие те страны, в которых находятся американские военно-биологические лаборатории. Но постепенно, стало выясняться, что и страны НАТО, а также формально нейтральные страны, по просьбе Пентагона проводят соответствующие исследования в своих лабораториях отечественных министерств обороны или гражданских ведомств, собирая попутно для американцев штаммы наиболее опасных заболеваний.

Поэтому мы не стали ограничиваться при подборе учредителей только организациями из тех стран, где отчетливо видны следы деятельности именно американских военных биологов. Тем более, что нужна и прямая смычка левых Европы с коммунистическими и социалистическими силами развивающихся стран, в которых оборудованы основные западные лаборатории и полигоны для испытаний новых видов биологических вооружений. Ведь таких объектов очень много: только военно-биологических лабораторий имеющих третью степени защиты создано по всему миру 1495.

На данный момент такие лаборатории открыты в Ираке, Афганистане, Пакистане, Иордании, Танзании, Сенегале, Сьерра-Леоне, ЮАР, Камеруне, Уганде, Кении, Либерии, Гвинее, Бирме, Малайзии, Камбодже, Филиппинах, Лаосе, Грузии, Армении, Казахстане, Украине, Азербайджане, Узбекистане и других странах. Есть сведения о проведении исследований в Молдове, странах Восточной Европы и Латинской Америки. Это дает возможность Пентагону через сеть таких объектов по всему миру собирать данные о самых страшных болезнях и проводить модернизацию биологического оружия, используя их ДНК.

Кроме этого, проводится масштабная исследовательская работа по сбору ДНК местного населения, так как в результате последних научных достижений есть возможность производить боеприпасы, ориентированные именно на жителей определённых регионов в соответствующих климатических условиях тех широт. Кроме этого, ведутся эксперименты по доставке смертельных бактерий и вирусов через насекомых, летучих мышей и зараженных животных, имитируя природные вспышки типичных заболеваний, но с более токсичными штаммами.

Необходимость создания именно глобального движения продиктована ещё и тем, что сама проблема стала мировой и угроза применения бактериологического оружия, как более дешевого способа уничтожения населения, подрыва экономики и сельского хозяйства, то есть производительных сил держав, записанных США в список своих врагов, велика как никогда. Можно сказать, что такая биологическая война уже идет, если брать во внимание нетипичные эпидемии африканской чумы свиней, которые подорвали животноводство в Восточной Европе, Закавказье и Китае.

И такая деятельность Вашингтона развернута непосредственно против России, Китая и Ирана. Этим занимается Агентство по предотвращению угроз (Defense Threat Reduction Agency, DTRA) Департамента обороны США, которое собирает штаммы наиболее опасных заболеваний по всему миру и модифицирует их через сеть тех самых лабораторий, а также организует спланированные утечки биоматериалов из стран, граничащих с той же Россией или Китаем. Особо всех тревожит то, что такие лаборатории возникли в бывших советских республиках — Грузии, Армении, Казахстане, Украине, Азербайджане, Узбекистане, где уже происходят вспышки нетипичных заболеваний.

Мировая пандемия Covid-19 еще больше обнажила вопрос биологической безопасности, когда миллионы людей рискуют стать жертвами более опасных искусственных видов заболеваний. И именно коммунисты, социалисты и другие левые, а также профсоюзы и должны сейчас стать авангардом противостояния этой угрозе, мобилизуя массы для организации протестов, для давления на свои правительства с целью прекращения таких экспериментов и ликвидации построенных лабораторий. Те ресурсы, которые направляются для разработки подобных смертельных видов вооружений, должны быть перенаправлены в сферу здравоохранения, разрушенную коммерциализацией и приватизацией.

Поэтому этот шаг по созданию коалиции является уже продвижением в сторону создания структуры для координации усилий разных партий и движений и базой для формирования нового международного движения, направленного на запрещение разработки и распространения биологического оружия. Сейчас на данный момент декларацию Коалиции подержали еще пять партий и ведутся переговоры с разными движениями о присоединении к данной коалиции.

На данный момент все учредители Коалиции выступают за соблюдение норм Конвенции ООН от 1972 года о запрещении разработки биологического оружия и контрабанды биоматериалов, протоколы которой США и отказались подписывать. Мы намерены обращаться в ВОЗ, ООН, парламенты разных стран, инициировать общественные слушания, собирать информацию и требовать расследования случаев преднамеренного распространения заболеваний.

Фактически нами создается площадка и для развертывания кампаний протеста и создания подобных коалиций внутри стран, где эти лаборатории уже возникли.

Но как показали последние расследования это, мягко говоря, неправда и задачей Коалиции будет разоблачение подобных лживых утверждений чиновников, прикрывающих истинный характер военно-биологических программ в Казахстане и в других республиках бывшего СССР. Мы надеемся подключить к этой борьбе ряд активистов и общественных деятелей, медиков, журналистов, биологов и всех, кто не равнодушен к этой угрозе. Мы также рассчитываем на поддержку левых сил и профсоюзов на постсоветском пространстве, чтобы создать с ними единый фронт борьбы по этому вопросу.