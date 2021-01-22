21 января 1924 года 97 лет назад назад остановилось сердце вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. Сотни тысяч рабочих в городах страны по собственной инициативе провели траурные митинги 21 – 22 января, и целые коллективы постановляли увековечить память лидера советского государства. В течение четырех дней траура, с телом Ленина простились многие тысячи трудящихся, красноармейцев, членов РКП(б), беспартийных.

Решение о сооружении на Красной площади Мавзолея для саркофага с телом В.И. Ленина было принято высшим органом народной власти — II Всесоюзным съездом Советов 26 января 1924 года в связи с просьбой миллионов граждан — представителей рабочих, крестьян, интеллигенции России, Украины, Белоруссии, народов Закавказья и Средней Азии. Строительство усыпальницы было выражением воли народов СССР, и никто не вправе пренебречь ею.

Социалистическое движение Казахстана, чтит память вождя международного рабочего класса и Великой Октябрьской Социалистической Революции. В этот день во многих странах пройдут траурные мероприятия или собрания, посвященные этой дате и организованные активистами левых организаций. Идеи Ленина сейчас в период обострения кризиса капитализма снова начинают овладевать массами в разных уголках мира и опыт победоносной революции, всегда будет примером, вдохновляющим восставших трудящихся и угнетенных народов.

Несмотря на все попытки современных контрреволюционеров, реакционеров, клерикалов и ультраправых расправиться с памятниками Ленину и большевиков, разрушить мавзолей или запретить революционную символику, доктрина коренного переустройства общества и свержения строя, основанного на эксплуатации, не только не будет уничтожена, но получит новых сторонников и последователей.

Ленин с нами!

Социалистическое Движение Казахстана