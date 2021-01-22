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Московский листок

Картофеля мелкого - но до хрена! Жрите, не выбрасывать же...

Опубликовано 22.01.2021 в разделе комментариев 0

еда продукты дороговизна
Картофеля мелкого - но до хрена! Жрите, не выбрасывать же...

Картофельный союз направил в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союз независимых сетей (СНС) письмо, в котором предложил ввести в ассортимент корнеплоды «экономкласса» — размером от 35 до 55 миллиметров и фасованные по 2,5, 3 и 5 килограмм. Таким образом производители захотели стабилизировать цены на картофель.

В Минсельхозе одобрили предложение и направили в Минпромторг просьбу поддержать его. По мнению министерства, это позволит ввести в торговый оборот значительные объемы качественного картофеля нестандартного размера. Также реализация данных мер позволит снизить цены. В настоящее время производители должны сортировать и фасовать картофель по размеру. Отмена этого условия позволит экономить на упаковке до 50 процентов. 

Следующими продуктами, которых может коснуться введение предельных цен после сахара и подсолнечного масла, станут яйца и макароны.

***

Дожили, уже предлагаем людям экономить на картошке, продавать подешевле.

В СССР картофель был одним из самых доступных продуктов - 10 копеек за килограмм при средней зарплате 145 рублей в месяц.

Сейчас человек, получающий более-менее стабильную зарплату, тоже не особенно напрягается, покупая картошку. Но много, очень много граждан имеют доходы вблизи от прожиточного минимума, и им, как видим, цена даже на самые дешевые продукиты - кусается...

И им предлагается продавать картошку стандарта "горох". Все равно у пенсионера времени навалом, пусть сидят, чистят... А можно в мундирах варить. Или вообще печь в золе - особенно это удобно бездомным, мелкая картошка в костре лучше пропекается. Я бы даже ввел маркировку: есть картофель "для варки", есть "для жарки", а будет еще "для бомжей".

А вы говорите, никакой заботы о бедных!

Скоро введут макароны с заботой о бедных - длиной до 1 сантиметра, в общем, колотые, которые подметают после сортировки. Его можно продавать подешевле.

Битые яйца тоже можно продавать отдельно. Сахар после подметания - можно так и назвать, "подметный". Подсолнечное масло со жмыхом и неперемолотыми семечками - такое даже гораздо полезней.

Вот сразу видна забота, сразу! Подмел помещение - не выбрасывай, думай о бедных!

И "вторичный продукт" тоже ведь можно в колбасу куда-нибудь. Богатые ведь хорошо питаются, и "вторичный продукт" из них выходит еще очень калорийный, богатый белками, жирами и углеводами. Не надо выбрасывать, думайте о бедных!

А.Б.



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