Омбудсмен вступилась за права рабочих

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) считает, что к запрещенной ст. 3 ТК РФ дискриминации относится: «Экономическое и психологическое давление на работника (депремирование, неправомерный учет и оценка рабочего времени, несправедливое распределение должностных обязанностей в коллективе и т.д.) можно расценивать, как дискриминацию неугодного работника, решившегося на отстаивание своих прав.»

Исполком СПР присоединяется к Местному комитету первичной профорганизации РПМ-СПР работников АЩ «АЗ «Урал», выразивших благодарность Уполномоченному по правам человека в ЧО Юлии Александровне Сударенко за поддержку в защите законных трудовых прав трудящихся на автозаводе «Урал»!

Генеральный секретарь СПР Е.А.Куликов



