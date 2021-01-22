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Московский листок

Омбудсмен вступилась за права рабочих

Опубликовано 22.01.2021 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Омбудсмен вступилась за права рабочих

 Прикреплено: Письмо омбудсмена  

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) считает, что к запрещенной ст. 3 ТК РФ дискриминации относится: «Экономическое и психологическое давление на работника (депремирование, неправомерный учет и оценка рабочего времени, несправедливое распределение должностных обязанностей в коллективе и т.д.) можно расценивать, как дискриминацию неугодного работника, решившегося на отстаивание своих прав.»

Исполком СПР присоединяется к Местному комитету первичной профорганизации РПМ-СПР работников АЩ «АЗ «Урал», выразивших благодарность Уполномоченному по правам человека в ЧО Юлии Александровне Сударенко за поддержку в защите законных трудовых прав трудящихся на автозаводе «Урал»!

Генеральный секретарь СПР Е.А.Куликов




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