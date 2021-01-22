Кремль планирует посадить Навального на 13 лет

Кремль решил отправить оппозиционера Алексея Навального в колонию на 3,5 года, а затем к этому сроку добавят еще 10 лет по другому уголовному делу, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к администрации президента источники.
По данным издания, 2 февраля на заседании суда Навальному изменят условный срок по делу "Ив Роше" на реальный и лишат свободы на 3,5 года. Затем, уже по другому уголовному делу, предположительно по делу о мошенничестве с пожертвованиями ФБК, которое на него завели в конце декабря 2020 года, он получит еще 10 лет.
По словам собеседников издания, в Кремле считают, что основатель ФБК ведет свою деятельность от имени правительств стран Запада. Кроме того, у российских властей усилились опасения повторения в стране белорусского сценария. По их мнению, движение Навального сильно ослабнет, когда лидер окажется в тюрьме.
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Юдьдюьюлтлютют написал 22.01.2021 11:40
и эта, что значит "от имени правительств"? - у лешика обнаружились верительные грамоты?
ДокУменты в студию!
...ах, по заданию тоих супостатов... - разоблачить дворцы властей наших богоданных от железного фелички чистыми рукаме род свой ведущщих аббревиатурно...
от она где, оказываеццо, - Главная Военная Тайна ентих мальчишей-когалчишей
Kotton написал 22.01.2021 11:21
Не зря говорят, что немецкие власти его принудительно депортировали.