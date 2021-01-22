Кремль планирует посадить Навального на 13 лет

Кремль решил отправить оппозиционера Алексея Навального в колонию на 3,5 года, а затем к этому сроку добавят еще 10 лет по другому уголовному делу, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к администрации президента источники.

По данным издания, 2 февраля на заседании суда Навальному изменят условный срок по делу "Ив Роше" на реальный и лишат свободы на 3,5 года. Затем, уже по другому уголовному делу, предположительно по делу о мошенничестве с пожертвованиями ФБК, которое на него завели в конце декабря 2020 года, он получит еще 10 лет.

По словам собеседников издания, в Кремле считают, что основатель ФБК ведет свою деятельность от имени правительств стран Запада. Кроме того, у российских властей усилились опасения повторения в стране белорусского сценария. По их мнению, движение Навального сильно ослабнет, когда лидер окажется в тюрьме.