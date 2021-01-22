Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Кремль планирует посадить Навального на 13 лет

Опубликовано 22.01.2021 в разделе комментариев 2

Кремль планирует посадить Навального на 13 лет

Кремль решил отправить оппозиционера Алексея Навального в колонию на 3,5 года, а затем к этому сроку добавят еще 10 лет по другому уголовному делу, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к администрации президента источники.

По данным издания, 2 февраля на заседании суда Навальному изменят условный срок по делу "Ив Роше" на реальный и лишат свободы на 3,5 года. Затем, уже по другому уголовному делу, предположительно по делу о мошенничестве с пожертвованиями ФБК, которое на него завели в конце декабря 2020 года, он получит еще 10 лет.

По словам собеседников издания, в Кремле считают, что основатель ФБК ведет свою деятельность от имени правительств стран Запада. Кроме того, у российских властей усилились опасения повторения в стране белорусского сценария. По их мнению, движение Навального сильно ослабнет, когда лидер окажется в тюрьме.

 



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Юдьдюьюлтлютют написал 22.01.2021 11:40
Воистину, - "о, санкта симплицитас!"
и эта, что значит "от имени правительств"? - у лешика обнаружились верительные грамоты?
ДокУменты в студию!
...ах, по заданию тоих супостатов... - разоблачить дворцы властей наших богоданных от железного фелички чистыми рукаме род свой ведущщих аббревиатурно...
от она где, оказываеццо, - Главная Военная Тайна ентих мальчишей-когалчишей
Ответить
(без названия)
Kotton написал 22.01.2021 11:21
Неужели Карнавальный не понимал, что сразу по прибытию в Россию его отправят на нары? Понимал, наверное...
Не зря говорят, что немецкие власти его принудительно депортировали.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Почему в кремле молчат о дворце в Прасковеевке?:
Результаты
Интернет-ТВ
Навальный как жертва и герой
Навальный как жертва и герой
20.01.2021
97 лет назад
97 лет назад
22.01.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Киндерсюрприз устроил политический дефолт и "Дом-3" (0)
Кремль планирует посадить Навального на 13 лет (2)
Омбудсмен вступилась за права рабочих (0)
Картофеля мелкого - но до хрена! Жрите, не выбрасывать же... (1)
97 лет назад (1)
Присоединяйся к международному движению за закрытие американских военно-биологических лабораторий (0)
Завтра будет ничего нельзя! (20)
В Москве пробки 10 баллов (5)
Европарламент призвал ввести санкции против ближнего круга Путина из-за ареста Навального (3)
ФОРУМ.мск 10 лет назад о дворце Путина в Прасковеевке: "поскольку вас уже все равно поймали за вашу государственную задницу" (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Эльвира Набиуллина даровала Сберу свободу обворовывать людей законно с помощью налога Грефа
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Богатые, не выбрасывайте говно, думайте о бедных!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Американские монополии требуют продолжить экономическую войну против КНР.
Дарья Митина Дарья Митина: Золотой Орёл
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Назло Путину умру от ковида!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss