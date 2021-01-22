Киндерсюрприз устроил политический дефолт и "Дом-3"

В эти дни говоривших о прецеденте Навального было столько, что проще перечислить не говоривших. Но, как ни странно, политическую и даже политологическую оценку происходящего давали очень немногие. Все было в общем фоне эмоционально, с отсылками к праву (как будто никто раньше не знал, какое полупопие подтирают у нас конституцией), а вот про политику как-то говорили мало. Оно и понятно - нет у нас политики, так что о ней говорить?

Но вот Ксения Анатольевна Собчак, я специально так, по отчеству, выступила очень точно - да, улетая бизнес-джетом из родных говнищ куда тепло, но сказала как припечатала.

«У меня только один вопрос к тем, кто принимает все эти решения: как вы умудрились за полгода из политика, который отталкивал своей радикальностью, авторитарностью и жесткостью многих людей самых либеральных взглядов, сделать супергероя, за чьим возвращением следят все соцсети, и поддерживают даже те, кто бы никогда не хотел такого президента?» - спросила Собчак.

Но ведь правда!

Огромная толпа наглых, корыстных и туповатых политических чиновников в погонах и без методично делают из Навального национального лидера! Еще недавно некто Путин, не к ночи будь помянут, был этим лидером, но сегодня даже в Крыму смотрят на него со смесью брезгливости и изумления: вот это вот у проруби в валенках с гербами - национальный лидер?

А Навальный въезжает верхом на осляти в Химки, где судья Морозова устраивает ему в Красном уголке полицейского участка суд Синедриона! Толпа троллей вопит "Распни его!"

И ведь распнут, и толпе еще по тыкве надают завтра же. #дебилыблядь, как подметил просравший всё лучший министр внешних сношений.

«Если бы это был блокбастер, а не реальная жизнь, то выходя из кинотеатра кто-то бы обязательно сказал : “ну нет, слишком накрученный сюжет, так в жизни не бывает. И отравили, и самолет посадили в другой аэропорт, и суд провели в полиции. Таких сюжетов и главных героев в жизни не бывает”», - написала Ксения Собчак.

«Именно вы сделали так, что правда - на его стороне, а не на вашей».

«В этом блокбастере остаются только варианты плохих финалов. И хотите или нет, нам всем предстоит досмотреть до самых титров», - заключила Ксения Собчак.

И мы ведь знаем, кто это все устроил и организовал. Не знает только, зачем... В 1998 году, в конечном счете, это привело к власти Путина и его команду, а теперь даже не знаю, кого...

Может, Ксению Анатольевну? Так на общем фоне она уже вполне приемлемо выглядит.

Анатолий Баранов