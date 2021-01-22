Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Киндерсюрприз устроил политический дефолт и "Дом-3"

Опубликовано 22.01.2021 в разделе комментариев 0

путин выборы навальный кремль
Киндерсюрприз устроил политический дефолт и "Дом-3"

В эти дни говоривших о прецеденте Навального было столько, что проще перечислить не говоривших. Но, как ни странно, политическую и даже политологическую оценку происходящего давали очень немногие. Все было в общем фоне эмоционально, с отсылками к праву (как будто никто раньше не знал, какое полупопие подтирают у нас конституцией), а вот про политику как-то говорили мало. Оно и понятно - нет у нас политики, так что о ней говорить?

Но вот Ксения Анатольевна Собчак, я специально так, по отчеству, выступила очень точно - да, улетая бизнес-джетом из родных говнищ куда тепло, но сказала как припечатала.

«У меня только один вопрос к тем, кто принимает все эти решения: как вы умудрились за полгода из политика, который отталкивал своей радикальностью, авторитарностью и жесткостью многих людей самых либеральных взглядов, сделать супергероя, за чьим возвращением следят все соцсети, и поддерживают даже те, кто бы никогда не хотел такого президента?» - спросила Собчак.

Но ведь правда!

Огромная толпа наглых, корыстных и туповатых политических чиновников в погонах и без методично делают из Навального национального лидера! Еще недавно некто Путин, не к ночи будь помянут, был этим лидером, но сегодня даже в Крыму смотрят на него со смесью брезгливости и изумления: вот это вот у проруби в валенках с гербами - национальный лидер?

А Навальный въезжает верхом на осляти в Химки, где судья Морозова устраивает ему в Красном уголке полицейского участка суд Синедриона! Толпа троллей вопит "Распни его!"

И ведь распнут, и толпе еще по тыкве надают завтра же. #дебилыблядь, как подметил просравший всё лучший министр внешних сношений.

«Если бы это был блокбастер, а не реальная жизнь, то выходя из кинотеатра кто-то бы обязательно сказал : “ну нет, слишком накрученный сюжет, так в жизни не бывает. И отравили, и самолет посадили в другой аэропорт, и суд провели в полиции. Таких сюжетов и главных героев в жизни не бывает”», - написала Ксения Собчак.

«Именно вы сделали так, что правда - на его стороне, а не на вашей». 

«В этом блокбастере остаются только варианты плохих финалов. И хотите или нет, нам всем предстоит досмотреть до самых титров», - заключила Ксения Собчак.

И мы ведь знаем, кто это все устроил и организовал. Не знает только, зачем... В 1998 году, в конечном счете, это привело к власти Путина и его команду, а теперь даже не знаю, кого...

Может, Ксению Анатольевну? Так на общем фоне она уже вполне приемлемо выглядит.

Анатолий Баранов



Рейтинг:   4.43,  Голосов: 7
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Почему в кремле молчат о дворце в Прасковеевке?:
Результаты
Интернет-ТВ
Навальный как жертва и герой
Навальный как жертва и герой
20.01.2021
97 лет назад
97 лет назад
22.01.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Киндерсюрприз устроил политический дефолт и "Дом-3" (0)
Кремль планирует посадить Навального на 13 лет (3)
Омбудсмен вступилась за права рабочих (0)
Картофеля мелкого - но до хрена! Жрите, не выбрасывать же... (2)
97 лет назад (1)
Присоединяйся к международному движению за закрытие американских военно-биологических лабораторий (0)
Завтра будет ничего нельзя! (20)
В Москве пробки 10 баллов (5)
Европарламент призвал ввести санкции против ближнего круга Путина из-за ареста Навального (4)
ФОРУМ.мск 10 лет назад о дворце Путина в Прасковеевке: "поскольку вас уже все равно поймали за вашу государственную задницу" (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Это одичалая элита, на фоне которой наш 1937 год является торжеством демократии и законности
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: ТрансКавказ-2020. Часть седьмая. Маруха-Архыз-Пхия
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Европа признает российский Крым в 2026 году
Михаил Делягин Михаил Делягин: Эльвира Набиуллина даровала Сберу свободу обворовывать людей законно с помощью налога Грефа
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Богатые, не выбрасывайте говно, думайте о бедных!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss