Биограф президента подтвердил, что дворец Путину подарили олигархи

Биограф президента, соавтор книги "Путин" Александр Коробко в интервью изданию "ЦарьГрад" подтвердил, что дворец под Геленджиком, о котором шла речь в расследовании ФБК, действительно был подарен президенту группой олигархов. По его словам, отказаться от подарка глава государства не мог по политическим соображениям, "как настоящий офицер и джентльмен".

"Я, как, надеюсь, вы понимаете, не смогу без предварительного согласия назвать какие-то имена. Тем не менее с самим "дворцом" темнить смысла не вижу: уж очень громко звучат обвинения, многие зрители в недоумении, и просто сказать «это не дворец Путина» недостаточно. Так вот. Представьте, что несколько олигархов решили скинуться и сделать президенту подарок. Так, как они в меру своего вкуса представляли, и с размахом, который должен был бы сказать президенту об их безмерном уважении. Да, получилась, как бы это помягче сказать... помесь Версаля и Дубая. Думаю, президент внутренне сильно поморщился, когда ему ЭТО "подарили". Но он же человек дипломатичный, уверен, что обижать этих олигархов (которые верны не только ему, но и - что для него главное - России) не стал и просто отложил решение по этому дару до лучших времён. По сути, он его не принял", - отметил биограф Путина.

При этом он отметил, что президент зданием не пользовался. По его словам, возиться с этим "подарком" у Путина нет времени, но и пользоваться им - не в правилах президента России.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков продолжает настаивать на том, что дворец под Геленджиком, о котором идет речь в расследовании ФБК, не имеет "никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю". Сам фильм он назвал враньем и хорошей, качественной "клюквой". "Это чистая чушь и компиляция, и ничего другого там нет", - сказал представитель Кремля.

"Здесь не нужны никакие разъяснения. Наверное, вы помните, что буквально несколько дней назад, когда появился этот материал, мы сказали, что это не соответствуют действительности, и что какие-то вот эти вот инсинуации относительно того, что президент Путин имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, они не соответствуют действительности. Это просто вранье. Путин не имеет к этому никакого отношения", - заявил он журналистам в пятницу, 22 января.