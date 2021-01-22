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Московский листок

Путин закрыл за собой вертикальные лифты

Опубликовано 22.01.2021 в разделе комментариев 0

путин выборы навальный кремль
Путин закрыл за собой вертикальные лифты

Путин внес в Госдуму закон, который позволит назначенным главой государства госслужащим работать на своих должностях без ограничения по возрасту. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. По действующему законодательству предельный возраст пребывания на госслужбе в должности руководителя составляет 70 лет. 

«В отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста», — говорится в пояснительной записке.

***

Это точно. Вот Путин - квалифицированный? А ему в будущем году семьдесят. Разве ж можно такого ценного кадра отпускать? Он и в прорубь ныряет в трусах Навального - тот от них чуть богу душу не отдал, а Путину только здорово! Ну и вообще крепкий мужчина...

И дружбаны его тоже к заветьной ленточке приближаются. А вот хрен теперь, не соскочишь! Тяни лямку до отходной.

А вертикальные лифты у нас работают только в Прасковеевке, от дворца к морю и обратно. Но так просто на заскочишь...

А.Б.

 



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