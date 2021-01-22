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Московский листок

"Эхо Москвы" могут лишить лицензии за публикацию призывов к участию в акции 23 января

Опубликовано 22.01.2021 в разделе комментариев 1

"Эхо Москвы" могут лишить лицензии за публикацию призывов к участию в акции 23 января

Компетентные органы изучают вопрос о возможных мерах в отношении радиостанции "Эхо Москвы", ряд публикаций которой могут быть расценены как призывы к незаконным действиям, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах.

"В настоящее время рассматривается вопрос о применении мер вплоть до лишения лицензии в отношении радиостанции "Эхо Москвы" за пропаганду насильственных действий", - сказал он.

Между тем, главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов заявил, что "Эхо Москвы" не получало никаких предупреждений относительно возможного лишения лицензии СМИ из-за призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января и применению насилия на них, а также не распространяло такие призывы.

"За все это время к нам не поступало ни предупреждения, ни предписания, ни указания ни от Роскомнадзора, ни от Генпрокуратуры, ни от МВД, ни от СК, и даже не было неофициальных звонков с просьбами "смягчить". Поэтому я никак не могу интерпретировать эту информацию… У нас не было ни на сайте, ни в эфире, ни в соцсетях не только призывов к насилию, любой стороны, но даже, собственно, призывов идти на митинг. Мы средство массовой информации, а не массовой агитации и пропаганды", - цитируют Венедиктова "Ведомости".

Ранее Роскомнадзор предупредил, что привлечет к ответственности некоторые интернет-ресурсы за публикацию призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января в поддержку арестованного Алексея Навального.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:
Truzadrottttt написал 22.01.2021 19:33
Не удивлюсь, если молодежь массово выйдет на эту акцию. Едросня уже всех достала: лезет в школы, колледжи, университеты. На это ревнители чистоты детских душ предпочитают внимание не обращать. Втянули уже деток в политику без всякого Лехоима.
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