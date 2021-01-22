Россиянам к мелкой картошке добавят кривых огурцов

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков предложил ритейлерам пустить на российские прилавки, помимо мелкого картофеля, еще один продукт "эконом-класса" – кривые огурцы.

По его словам, сегодня на прилавки крупных магазинов попадают огурцы только идеальной формы. Остальные овощи приходится либо утилизировать, либо продавать на рынках.

"Огурцы не могут быть одинаковыми. А сети нас заставляют очень серьезно их калибровать. И сегодня мы готовы оставить калиброванные огурцы как некий премиальный продукт. Для кого-то не важна форма: если человек в салат покупает, он может и кривой огурец порезать спокойно, но купить его гораздо дешевле, чем прямой. Пускай у покупателя будет выбор", - цитирует Глушкова "Газета.Ru".

Он пояснил, что разница в оптовой цене между огурцами разной формы составит 20-30%. Свое предложение Плодоовощной союз намерен направить ритейлерам на совещании, которое пройдет 26 января.

Ранее стало известно, что Картофельный союз направил в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союз независимых сетей (СНС) письмо, в котором предложил ритейлерам пустить на полки корнеплоды меньшего калибра как товар "экономкласса". Цена на него будет ниже, чем на обычный картофель. В Минсельхозе одобрили предложение и направили в Минпромторг просьбу поддержать его.

Картофеля мелкого - но до хрена! Жрите, не выбрасывать же...