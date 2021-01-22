Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россиянам к мелкой картошке добавят кривых огурцов

Опубликовано 22.01.2021 в разделе комментариев 2

Россиянам к мелкой картошке добавят кривых огурцов

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков предложил ритейлерам пустить на российские прилавки, помимо мелкого картофеля, еще один продукт "эконом-класса" – кривые огурцы.

По его словам, сегодня на прилавки крупных магазинов попадают огурцы только идеальной формы. Остальные овощи приходится либо утилизировать, либо продавать на рынках.

"Огурцы не могут быть одинаковыми. А сети нас заставляют очень серьезно их калибровать. И сегодня мы готовы оставить калиброванные огурцы как некий премиальный продукт. Для кого-то не важна форма: если человек в салат покупает, он может и кривой огурец порезать спокойно, но купить его гораздо дешевле, чем прямой. Пускай у покупателя будет выбор", - цитирует Глушкова "Газета.Ru".

Он пояснил, что разница в оптовой цене между огурцами разной формы составит 20-30%. Свое предложение Плодоовощной союз намерен направить ритейлерам на совещании, которое пройдет 26 января.

Ранее стало известно, что Картофельный союз направил в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союз независимых сетей (СНС) письмо, в котором предложил ритейлерам пустить на полки корнеплоды меньшего калибра как товар "экономкласса". Цена на него будет ниже, чем на обычный картофель. В Минсельхозе одобрили предложение и направили в Минпромторг просьбу поддержать его.

 

Картофеля мелкого - но до хрена! Жрите, не выбрасывать же...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Вот уж действительно "скачек", "прыжок" и "времени на раскачку нет"
Ангел1 написал 22.01.2021 19:04
Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО!! ! внушал Президент. Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери? ! закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое. (М. Жванецкий)
Ответить
(без названия)
Промеждупрочим написал 22.01.2021 18:50
Очередь на строительство деревянных загородных домов в путинской России расписано уже до 2022 года.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Почему в кремле молчат о дворце в Прасковеевке?:
Результаты
Интернет-ТВ
Навальный как жертва и герой
Навальный как жертва и герой
20.01.2021
97 лет назад
97 лет назад
22.01.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Россиянам к мелкой картошке добавят кривых огурцов (2)
"Эхо Москвы" могут лишить лицензии за публикацию призывов к участию в акции 23 января (1)
Путин закрыл за собой вертикальные лифты (6)
Биограф президента подтвердил, что дворец Путину подарили олигархи (7)
Киндерсюрприз устроил политический дефолт и "Дом-3" (10)
Кремль планирует посадить Навального на 13 лет (5)
Омбудсмен вступилась за права рабочих (0)
Картофеля мелкого - но до хрена! Жрите, не выбрасывать же... (5)
97 лет назад (2)
Присоединяйся к международному движению за закрытие американских военно-биологических лабораторий (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Реанимация России: программа срочных мер
Михаил Делягин Михаил Делягин: Вам письмо: мои личные пожелания каждому из вас!
Михаил Делягин Михаил Делягин: "Солженицын. Прощание с мифом"
Михаил Делягин Михаил Делягин: Зеркало советского распада: Солженицын перед судом Истории. А.И. Фурсов и М.Г. Делягин
Михаил Делягин Михаил Делягин: Отток капитала удвоился, а нас призывают сплотиться? С кем?!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss