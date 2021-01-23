База американских кукловодов

Прибежал вечером запыхавшийся участковый предупредить под роспись, чего я, находясь под условным сроком, не должен делать в преддверии субботы. Ну и рассказал, что накануне субботнего митинга в защиту Навального, он получил задание предупредить всех подозрительных, чтобы те не выходили по призыву ФБК на улицы Москвы.

Вот ведь какой ужас испытывает Кремль от Навального!

А россиянские СМИ в своём репертуаре: «Европарламент потребовал остановить строительство «Северного потока-2» из-за Навального», - несколько дней назад я это событие предсказывал, но при чём тут Навальный? Остановка «Северного потока-2» и нанесения каждому гражданину огромных убытков из-за снижения поступлений в бюджет России выручки от газа, вызвал не Навальный, а отсутствие в России судов. Просто дело Навального показало, насколько мерзкими являются люди, сидящие в судах России в чёрных балахонах, и только.

Но было бы у Европарламента желание – он мог бы найти и сотню других поводов указать на беззаконие.

Однако эта статья не о решении Европарламента, просто у меня скопилось несколько материалов на примерно одну тему, и я дам две статьи на выходные одну за другой.

Это тема поместий и особняков – зачем они нужны??

Начну с того, что как только я узнал, о чём этот последний фильм Навального, я потратил несколько минут, чтобы пробежать по нему взглядом, и отключился от Ютуба – жалко было терять время.

Почему отключился?

Идея фильма стала понятна сразу – Навальный нашёл у Путина очередной роскошный дворец. Это хорошо, это замечательно, но это может порадовать только тех, кто уверен, что все вот эти артисты, которые играют роль Путина, – это и есть один-единственный Путин и он кем-то тут в России правит.

Но я-то знаю, что этот десяток путиных, которые уже мелькали и до сих пор мелькают по телевизору и на встречах с иностранными коллегами Путина,- это артисты. Я-то знаю, что настоящего Путина давно нет и он толи убит, толи, изменив физиономию, скрывается где-то за границей, выдавая себя, скажем, за богатого немца.

Ну, так как мне смотреть 2 часа доказательства наличия этого дворца у того, кого в природе нет?

Сами посудите и оцените мою точку зрения - какой дурак будет строить дворец для артистов? Да и зачем это крайне неудобное для жизни сооружение могло бы потребоваться хоть Путину, хоть какому-нибудь Распутину?? Да, они дебилы, да, они строят себе дворцы, но не до такой же степени дебилы!

Поэтому я вместо фильма просмотрел несколько статей о содержании этого фильма Навального и этого мне оказалось достаточным, чтобы сделать выводы относительно того, чем может быть этот комплекс.

Во-первых, что порадовало меня, – судя по этому фильму, американцы не руководят Навальным прямо, то есть не дают ему указания, что делать и о чём снимать фильмы. Если бы они руководили, то ни в коем случае не дали бы Навальному сделать фильм об этом засекреченном объекте.

Во-вторых, кремлёвские фашисты снова растерялись и до сих пор не находят, что им ответить на этот фильм.

Сбрехать, по привычке, что это поместье принадлежит какому-то олигарху «усманову»? Но тогда почему это поместье так тщательно охраняется ФСБ, почему от берега, на котором оно стоит, пограничники отгоняют рыбаков на милю? Явно, что этот объект принадлежит государству, но для чего он? Если не для отсутствующего в России В.В. Путина, то для кого это поместье?

Я много раз писал, что артисты, играющие роль путина и те режиссёры, которые пишут этим артистам тексты и разрабатывают сценарии, управляются американскими кукловодами.

Вообще-то я (имеющий у дебилов репутацию маргинала и конспиролога) в данном случае не говорю ничего необычного. Вот депутат Госдумы, полковник запаса и атаман Народно-освободительного движения Евгений Фёдоров тоже об этом говорит и сообщает:

«Не секрет, что те же законы в Госдуме пишут американцы. Это говорил американский посол в своих докладах, опубликованных в «Викиликс». И это факт. Он просил менять формулировки, сделать текст закона таким, каким он считает нужным. Все крупные законы написаны ими, они же не с воздуха падают. В министерства законы попадают из американской инфраструктуры, их адаптируют наши специалисты на американские гранты».

То, что Фёдоров постоянно говорит о том, что Россией управляют американцы, – это факт, который СМИ России замалчивают, хотя Фёдоров даже движение создал, чтобы освободить Россию от этих американцев. Хорошо, но тогда где эти американцы сидят? Откуда управляют Госдумой и правительством России? Куда бежать свергать их?

Фёдоров, надо думать, и это знает, но помалкивает, и некому задать ему этот напрашивающийся вопрос.

В посольстве США сидят? Да, не без того. Но там все сотрудники на счету и посему всё, что они делают под контролем. Помню, как покойный Немцов пошёл по приглашению в это посольство, так СМИ России всё сняли – и как он в посольство шёл, и как из него вышел. Возьмите Украину – там уже не спецслужбами, а просто СМИ, вскрыты все указания, которое давало местным майданутым посольство США. Порошенко даже на инаугурацию Байдена из-за этого не пригласили.

Нет, непрерывно в реальном времени руководить из посольства США невозможно. Кукловоды обязаны иметь в России базу, с которой они управляют всеми этими песковыми и лавровыми. Где эта база?

Подключим ещё одного свидетеля, бывшего министра печати при Ельцине, Михаила Полторанина. В момент выборов 1996 года, когда Борис Ельцин сдох, и вместо него ещё не успели подготовить артистов (надо было два пальца ампутировать), для туземной фашистской сволочи (по рождению тупой и дебильной) сложилась тяжёлая ситуация. Тот же Чубайс, к примеру, запаниковал и начал полными коробками из-под бумаги для ксерокса нагло разворовывать деньги предвыборного штаба Ельцина, так сказать, грабил покойника – мародёрствовал. Был уверен, что всё равно сдохший Ельцин не победит, так зачем тратить деньги на его рекламу?

И тогда, как пишет Михаил Полторанин: «В качестве последнего жеста отчаяния в Москву была привезена группа американских профессионалов. В её составе особенно выделялся Джордж Гортон — матёрый политтехнолог, за свою жизнь поработавший на множестве гонок — от кампаний Никсона и Рейгана до кампании Шварценеггера.

…Сам факт пребывания американцев являлся строжайшей государственной тайной. …Поэтому американцы жили в «Президент-отеле», где занимали 11-й этаж, оцепленный охраной. Никого к ним не пропускали, кроме особо доверенных связных. Самих консультантов также не выпускали из номеров, чтобы избежать утечки информации. Только после месяца работы они получили возможность выбираться в город».

То есть пребывание американских кукловодов в России является строжайшей тайной, охраняемой ФСБ, настолько тайной, что эти американцы не имеют права показываться вне места своего пребывания. Их никто не должен видеть, чтобы в конце концов их не увидел какой-нибудь неправительственный блогер.

Но для этих американцев даже пятизвёздочный отель – это тюрьма. Как можно безвылазно сидеть в номере хотя бы несколько месяцев? Вот так сейчас уже 8 месяцев сидит Н. Платошкин в своей квартире, так к нему уже несколько раз «скорую» вызывали.

Следовательно, для тайного пребывания американских кукловодов в России (даже если они работают вахтовым способом), место их пребывания и работы в России должно иметь все удобства, которые они могут найти при свободном перемещении в городах. Должно иметь и театры, и стриптиз, и лучшие блюда, и спортивные развлечения, и азартные игры, и лечение той же целебной грязью.

Вот, к примеру, в фильме Навального и он, и мы видим в этом поместье рулетку в игровом зале:

https://st.navalny.com/media/cache/8b/4e/8b4ed416d5f6e4abcf20fe2e459fd3eb.jpg

Вот театр (не кинотеатр, а настоящий театр):

https://www.business-vector.info/wp-content/uploads/2021/01/dv4.png

https://pbs.twimg.com/media/EsGP51YXMAI0Gz7?format=jpg&name=small

Что - путин для своего отдыха купил себе не дачу, а гостиницу с театром? Самому спектакли смотреть? Или сам в этих спектаклях играть?

Решил стать крупье и у Кабаевой в рулетку выигрывать?

Или вот комната игровых автоматов:

https://cdn.fishki.net/upload/post/2021/01/21/3564271/tn/3-0.jpg

Путин будет сам у себя выигрывать на пяти одинаковых автоматах сразу??

Это именно отель или санаторий, и об этом нам указывает состав его оборудования. Очень фешенебельный, сверх фешенебельный, но отель!

И что интересно, ФБК, описывая перипетии смены собственников этого поместья на стадии строительства, сам сообщает (но сам никак не реагирует на это), что олигарх Александр Пономаренко достраивал это поместье «в качестве гостиничного комплекса». Ну неужели Путин, если бы он был, не заказал бы себе поместье для жизни с семьёй или любовницей, а не для жизни в отеле с постояльцами?

То есть это гостиница, повторю, чрезвычайно комфортная, сверх комфортная, живущие в ней не должны испытывать никакой потребности покидать её. У гостиницы 10 номеров, но давайте задумаемся, кто именно в них должен жить? Русские? Олигархи? Отнюдь!

Ну посмотрите на состав азартных игр в этом отеле. Люди с деньгами не будут тратить время на игры, в которых всё зависит от случая – типа игры на рулетке. Они если и сядут за игру, то это будет игра, в которой требуется ум, – тот же покер или бридж.

Да даже в той же Европе, не говоря уже о России, никакой человек, имеющий возможность жить хотя бы в четырёхзвёздочном отеле, не станет играть на игровых автоматах, и это, межу прочим, подсказка, для жильцов какой национальности этот отель строился. Игральные автоматы – это вообще, как говорят, «трэш» для мало-мальски обеспеченного европейца! В Европе это развлечение только для клерков ну очень средней руки, и даже вообще не европейцев.

И вот эти автоматы в этом отеле говорят, что это гостиница предназначена именно для американцев. Игровые автоматы – это американское.

Это поместье как объект - сооружение дикое, глупое и нелепое, но дело в том, что современные нувориши не знают, как по-другому показать, что они умные.

Однако об этом в следующей статье, а в этой подчеркну, что это поместье очень похоже на базу американских кукловодов, с которой они тайно руководят туземным правительством России.

Фёдоров, давай команду своему НОДу: «Девушки, в ружьё! Вперёд – на Геленджик!».