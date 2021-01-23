МИД РФ требует от посольства США "не освещать" субботний митинг

Министерство иностранных дел России заявило, что любые попытки «освещения» посольством США в Москве несанкционированных мероприятий будет рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела России.

«Любые попытки подобного «освещения» несанкционированных митингов будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны и вызовут соответствующую реакцию», — заявили в МИД России.

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Следовало бы еще через Роскосмос обратиться к Солнцу в связи с недопустимостью освещения завтрашнего мероприятия.

Как можно запретить посольству той или иной страны освещать события в стране пребывания? Я давно подозревал, что они там немного выпивают, но не настолько же... Вроде бы интеллигентные люди...

Давайте глянем на ситуацию со стороны посольства США.

Некий российский политик, до того подвергавшийся некоторым преследованиям, вдруг оказывается отравлен. В состоянии комы его привозят в Германию, и пока немецкие врачи его спасают, выплывают факты, по которым можно подозревать, что к отравлению причастны государственные структуры (очень обтекаемо формулирую). Тем временем официальные структуры наперебой отрицают даже сам факт отравления, сообщая о каком-то "нарушении обмена".

Но вот политика спасают, и тут же против него заводятся уголовные производства, с явным намеком на то, чтоб ьон не возвращался. Но он возвращается в страну, где его немедленно арестовывают, "судят" в какой-то подворотне, даже не беспокоясь о подсудности данного дела данному суду.

Сторонники политика организуют акцию протеста в его поддержку, которую власти категорически запрещают, и обещают жестки репрессивные меры.

Вот может посольство крупнейшей страны мира позволить себе не обращать на все это внимания?

Представим себе - горит Рейхстаг, а МИД нацистской Германии тем временем требует у расположенных в Берлине посольств "не замечать" пожара. У Риббентропа фантазии не хватило... и он плохо кончил. А наши, надо думать, кончают как кролики, и с фантазией у них все преотлично!

А.Б.