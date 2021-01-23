Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

МИД РФ требует от посольства США "не освещать" субботний митинг

Опубликовано 23.01.2021 в разделе комментариев 1

москва митинг
МИД РФ требует от посольства США "не освещать" субботний митинг

Министерство иностранных дел России заявило, что любые попытки «освещения» посольством США в Москве несанкционированных мероприятий будет рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела России.

«Любые попытки подобного «освещения» несанкционированных митингов будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны и вызовут соответствующую реакцию», — заявили в МИД России.

***

Следовало бы еще через Роскосмос обратиться к Солнцу в связи с недопустимостью освещения завтрашнего мероприятия.

Как можно запретить посольству той или иной страны освещать события в стране пребывания? Я давно подозревал, что они там немного выпивают, но не настолько же... Вроде бы интеллигентные люди...

Давайте глянем на ситуацию со стороны посольства США.

Некий российский политик, до того подвергавшийся некоторым преследованиям, вдруг оказывается отравлен. В состоянии комы его привозят в Германию, и пока немецкие врачи его спасают, выплывают факты, по которым можно подозревать, что к отравлению причастны государственные структуры (очень обтекаемо формулирую). Тем временем официальные структуры наперебой отрицают даже сам факт отравления, сообщая о каком-то "нарушении обмена".

Но вот политика спасают, и тут же против него заводятся уголовные производства, с явным намеком на то, чтоб ьон не возвращался. Но он возвращается в страну, где его немедленно арестовывают, "судят" в какой-то подворотне, даже не беспокоясь о подсудности данного дела данному суду. 

Сторонники политика организуют акцию протеста в его поддержку, которую власти категорически запрещают, и обещают жестки репрессивные меры.

Вот может посольство крупнейшей страны мира позволить себе не обращать на все это внимания?

Представим себе - горит Рейхстаг, а МИД нацистской Германии тем временем требует у расположенных в Берлине посольств "не замечать" пожара. У Риббентропа фантазии не хватило... и он плохо кончил. А наши, надо думать, кончают как кролики, и с фантазией у них все преотлично!

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
м написал 23.01.2021 02:51
Когда горел рейхстаг германский МИД возглавлял не Риббентроп, а фон Нейрат. Когда касаешься истории, то необходима точность во всем....
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Почему в кремле молчат о дворце в Прасковеевке?:
Результаты
Интернет-ТВ
Навальный как жертва и герой
Навальный как жертва и герой
20.01.2021
97 лет назад
97 лет назад
22.01.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
МИД РФ требует от посольства США "не освещать" субботний митинг (1)
О предстоящих выборах в 2021 году (1)
База американских кукловодов (0)
Россиянам к мелкой картошке добавят кривых огурцов (6)
"Эхо Москвы" могут лишить лицензии за публикацию призывов к участию в акции 23 января (3)
Путин закрыл за собой вертикальные лифты (6)
Биограф президента подтвердил, что дворец Путину подарили олигархи (8)
Киндерсюрприз устроил политический дефолт и "Дом-3" (10)
Кремль планирует посадить Навального на 13 лет (6)
Омбудсмен вступилась за права рабочих (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок и жопы
Михаил Делягин Михаил Делягин: Солженицын: Большая игра ХХ века
Михаил Делягин Михаил Делягин: Вам письмо: мои личные пожелания каждому из вас!
Михаил Делягин Михаил Делягин: то приходит на смену рынку: Цивилизация социальных платформ. Принципы и алгоритмы достижения успеха
Михаил Делягин Михаил Делягин: Зеркало советского распада: Солженицын перед судом Истории. А.И. Фурсов и М.Г.Делягин
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss