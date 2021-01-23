Мы победители фашизма и даже праздновали День Победы. А лечиться летаем в побеждённую Германию

В стране нет стабильности. Народ разделён на группы по доходам. Политики, депутаты играют в какие - то свои игры, которые народ не может понять. Например, Г.Зюганова не пускают на телевидение, но он находит возможность высказать своё мнение в "Комсомольской правде", хотя в этой газете нет ничего комсомольского.

Перед прилётом Навального он говорил журналистам этого издания, что А.Навального он не считает оппозиционным политиком. А я и мои земляки не считают Зюганова оппозиционным политиком. Он что предпринимает какие то действия против действующей власти, которая ведёт страну к полному уничтожению? Говорит много, но всё бестолку. Пытается напомнить, что Навальному запрещено покидать Россию. Но он то ли забыл, то ли вообще не знал, что Навальный был в бессознательном состоянии и решение о вылете принимал президент по просьбе его родственников. Он разрешил перевести Навального в Германию на лечение. А разве наши врачи не могли сделать то, что сделали в Германии? Оказывается не могли и это при управлении именно действующим президентом.

Зато мы победители фашизма германского и даже праздновали День Победы. А лечиться летаем в побеждённую Германию и не только Навальный, но и чиновники. Далее Геннадий Андреевич говорит, что Навальный сам себе не хозяин, с ним работают опытные специалисты, которые раскручивали подобных людей ранее. А Г.Зюганов принадлежит себе? Разве он не подвержен влиянию президента и партии власти. За 27 лет дума приняла хотя бы один закон предложенный фракцией КПРФ от которого народу стало легче жить и экономика пошла в гору? Хорошо, что он создал КПРФ, но не долго она пользовалась авторитетом у народа. Выборы покажут какой авторитет имеет партия в настоящее время.

Какие законы предложило правительство думе, чтобы избежать ещё большего падения экономики? Об этом никто и не думает. Правительство предлагает как больше содрать с народа налогов, чтобы можно было сохранить прикормленное количество чиновников, ведь скоро выборы.

На днях на передаче у Норкина, какой - то придурок назвал забегаловку то ли именем Сталина, то ли просто повесил его фамилию на вывеске. Одним словом Сталин снова оказался на языках молодого поколения политологов, которым в жизни повезло, по крайней мере не бедствуют. И вот снова Сталин тиран, уничтожал людей, переселял целые народы... И все присутствующие с довольными рожами поддерживают такие выводы. Но никто из них "очень умных и историков" не сказал, что в России живут в королевских условиях предатели, которые не просто уничтожали народ, они уничтожили великое государство, что превратило мир в исчадие ада. Был бы Союз не было бы войн. И народ Союза не бедствовал бы. Сталин против них ребёнок детского сада. При Сталине страна росла населением, а сейчас при "демократической" власти страна теряет население. Смертность превышает рождаемость и это не от ковида. Так было и до него. А чиновники не вывозили из страны триллионы долларов. Нет, об этом на таких передачах говорить нельзя.

С.Багдасаров у Соловьёва разошёлся так, что остановить было невозможно. Соловьёв объявил рекламу. Читатель, вы слышали его бред о религии? Одна фраза меня поразила. Он говорит, что государство должно собрать Собор православных церквей и осудить политику Варфаламея Константинопольского. Толи он забыл или вообще не зал, и не читал Конституцию, что в России, как и было в СССР, церковь отделена от государства и оно - государство не имеет права вмешиваться в дела церкви. При этом надо добавить, что всё -таки власть вмешивается в дела православной церкви. Например, патриарх Кирилл имеет две резиденции и строится третья. Использует бронированный Мерседес из парка президента с полицейским сопровождением. Он от кого прячется? С.Михеев тоже на передаче обмолвился о часах патриарха и автомобиле, но разъяснять не стал. Значит бюджет России содержит патриарха. Интересно бы знать в какую сумму он обходится народу? Люди добрые, поэтому у нас утверждается минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, все остальные живут совершенно по другим законам.

В стране сложилась странная ситуация. Все кто имеет деньги и не важно как он их получил, был ли он порядочным человеком при той жизни или преступником, если есть деньги ты за действующую власть. Например, Н.Травкин, являясь Героем Социалистического труда, пишет заявление прокурору, надзирающему за аэропортом Внуково. Там какой - то забулдыга оставил на полосе щётку для уборки снега. Конечно она могла послужить аварией при посадке или при взлёте. "Товарищ надзирающий прокурор, президент постоянно говорит о том, что самая - самая главная - главная задача государства - безопасность и жизнь дорогих россиян". Действительно говорит, но ничего не делает. Народ нищает все годы его правления и тихо, и мирно вымирает. Неужели Травкин об этом не знает? Можно напомнить надзирающему прокурору о бардаке в стране при Путине, хотя весь бардак идёт именно от него. Он потерял управление страной, хотя и не имел с первого дня. Просто в первые дни и месяцы народ думал, что молодой президент наведёт порядок.

В конце прошлого года резко подскочили цены на сельскохозяйственные продукты. Правительство приняло меры и до апреля цены с некоторым повышением заморозило, сославшись на то, что хотели сравнять цены с мировыми, но ничего не сказали и не приняли никаких мер приблизить зарплату к мировым зарплатам. На днях Минсельхоз рекомендует регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца, картофель. С каких это пор федеральное министерство должно разговаривать с производителями на дипломатическом языке? Почему не наказаны виновники, которые не выполнили план по выращиванию свеклы, подсолнечника. И где пшеница? Собрали намного больше чем требуется для страны. Продают за бугор самостоятельно без согласования с правительством. Тогда зачем министерство сельского хозяйства, если проблемы решаются в регионах без вмешательства федеральных чиновников? В стране есть хозяин? Думаю, что нет с того момента, когда расстреляли советскую власть. После расстрела миллиарды долларов потекли за границу и этот поток продолжается, а народ нищает и никому до этого нет дела.

На телевидении ведущие поют дифирамбы, якобы снижению заболеванием от вируса. Например, в Тульской области - губернатор генерал - лейтенант, Герой России Дюмин Алексей, за последние два месяца смертность увеличилась на 70%, в Краснодарском крае на 82,4 %, В Мордовии на 120,5%. Кузичеву, Норкину, Попову это не известно? Пой, не пой, а народ умирает. Возможно в столице врачи справляются с эпидемией, а в регионах не везде есть такая возможность.

Правда ещё никому не навредила.