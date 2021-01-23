Полиция предостерегает граждан: будут беспредельничать по полной

Вчера поздно вечером, даже можно сказать, ночью разговарилав по телефону с Сергеем Довгалем, уже второй созыв депутатом совета Тимирязевского района. Естественно, говорили о сегодняшней акции в поддержку Навального, которую власти так старательно запрещают, что сами выцступили в качестве лучшего промоутера - теперь уже все знают, что, где и когда.

Между делом Сергей обмолвился и о том, что к нему тоже приходили полицейские, принесли некое "предостережение".

- Они ко мне каждый раз с этими бумажками приходят, видимо, кто у них в базу попал, так до гробовой доски и будут предостерегать, - посмеиваясь, рассказал депутат.

Ну да, в этом самом райсовете и Галямину все время предостерегали, а потом влупили срок по "дадинской" статье, чтоб понятно было - не просто так носили бумажки, они потом в суде послужат доказательством злонамеренности.

Вот тут я и задумался.

Депутаты - это люди, облеченные, что ни говори, а некоторым особым доверием народа, их избравшего. Именно через них народ, который по конституции является источником всякой власти, и реализует свое право на власть - в Конституции РФ так и написано: либо непосредстьвенно, либо через избранных им представителей. И власть эта так и называется - представительская, законодательная.

Так по какому же праву другая ветвь власти, исполнительная, изрядно наплевавши на конституционный принцип разделения властей, "предостерегает"? Как можно понять, предостерегает непосредственно избранных представителей народа от действий костоломов, нанятых исполнительной властью, которых никто никуда, конечно, не избирал?

Да, избирали главу исполнительной власти региона, в Москве - Собянина. А всю пирамиду власти вниз от Собянина никто не избирал, в том числе и главу района, и районного прокурора, и начальника отделения полиции. Интересно, да? Депутатов местного совета избирают, сами депутаты избирают председателя, а в исполнительной ветви власти не избирают никого, их назначет даже не Собянин, а как-то изнутри властной пирамиды они возникают... Про судей и не говорю, их, вопреки конституции, не избирают, а просто назначает президент своим указом. Какая ж это равноправная ветвь власти, если ее назначает глава исполнительной ветки?

И вот теперь смотримс: если депутат, избранный народом, не послушает предостережения неизвестно от кого, его сначала арестуют мордовороты из полиции, возможно еще и изобьют (в свое время депутату Галяминой при задержании руку сломали), потом человек в темной мантии, называющий себя "судьей", вынесет ему приговор - административный, несколько суток ареста или просто штраф - избранному от народа и обладающему в силу этого неприкосновенностью. А когда таких инцидентов накопится три штуки, еще и посадят в самую настоящую тюрьму. Это Галяминой условно дали, а следующих могут и реально посадить.

Это что, называется "торжеством закона", это называется "конституционным порядком"?

Вот сегодня люди выйдут протестовать против такого "порядка" - не в Навальном дело, он в данном случае только пример тотального беззакония. Ну подумайте - его отравили (причем официальные лица публично отрицали факт отравления), потом в бессознательном состоянии вывезли за границу, а когда он там оклемался, его принялись обвинять в нарушении режима содержания под стражей как условно осужденного. Но когда он вернулся на родину, его немедленно задержали (в чем смысл задерживать человека, который сам вернулся из-за границы, не попросив политического убежища), вывезли в Химки, город в Московской области, не имеющий никакого отношения к Москве, суд в которой должен был бы рассматривать его дело, и в помещении полицейского участка (в Химках, видимо, нет принципа разделения властей) некая женщина, называвшая себя судьей, вынесла постановление об аресте.

Скажите, вот все это не является поводом для законного возмущения? Не в Навальном вопрос, а в процедуре. Вот каждый на себя может прикинуть, что с ним в случае чего сделают, если уж с Навальным, официальным гостем премьер-министра Германии, сотворят в случае чего?

Ведь отмудохают, как отбивную котлету, вывезут с бутылкой в жопе в котельную на окраине Мытищ, где прапорщик Росгвардии вынесет приговор, да сам же и приведет в исполнение... Скажете, такого не бывало еще? Еще как бывало!

И власть выносит всем нам "предостережение" - так может быть с каждым!

PS. Полчаса назад в Пензе при выходе из дома задержан местный депутат Иван Финогеев. Тут уже не "предостережения", тут уже превентивные аресты пошли...