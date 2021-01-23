Позиция "Рабочего Контроля" по ситуации вокруг Навального рабочие капитализм навальный



Мы не могли пропустить такое знаковое событие, безусловно, затмившее вступивший в силу закон о всероссийской реновации, позволяющий на усмотрение чиновников признать «требующим сноса» любой дом, и решили высказать свое мнение. Безусловно, прилет 17 января и последовавший арест уже провозглашенного некоторыми «современного Ленина» Алексея – это куда более важный повод для протеста, чем новая система расчета МРОТ, позволяющая установить какой угодно размер гарантированной (в случае официального трудоустройства) подачки в зависимости от нужд пострадавших от санкций олигархов. Ведь как старались!



В течение нескольких месяцев добрая половина представителей «четвертой власти» - от блогеров Ютуба до государственных СМИ совершали революционные открытия в области криминалистики и криминологии, строя версии о «внезапном» «отравлении» Новичком. Разгоралась полемика о том, отстирались ли следы на трусах Навального, а так же каким порошком пользовались незадачливые «киллеры» из роликов политика. А сам Алексей, сохраняя выдержку и с трудом сдерживая гомерический хохот, звонил «медикам» и «химикам», представляясь «личным помощником Патрушева».



И вот, наконец, свершилось: 18 января «главный оппозиционер» страны с опозданием на 52 минуты прилетел в аэропорт Шереметьево, где был арестован. Затем прямо в отделении полиции, «не отходя от кассы», прошло заседание суда, на котором была избрана мера пресечения в виде ареста на 30 суток. Отметим, что изначально Алексей должен был прилететь в другой аэропорт – Внуково в 19-20, где уже с обеда собрались встречающие политика сторонники и доблестные паладины органов безопасности. В сам аэропорт пропускали только по билетам, а провожающие и встречающие обычных пассажиров были вынуждены в двадцатиградусный мороз стоять на улице. Это все, что нужно знать о борьбе со вторым после Алексея врагом страны – эпидемией COVID-19. Однако, по странному стечению обстоятельств, еще в Германии прямо перед вылетом рейса «Победы» один из пассажиров начал драку, в результате чего самолет был задержан, а 50 задержанных во Внуково сторонников Навального съездили в райотдел «вхолостую».



Отметим, что государство в данной истории буквально постаралось по максимуму дискредитировать себя, совершив огромное количество как тактических, так и процессуальных глупостей. Ну а заявленной причиной ареста Алексея оказалось нарушение обязательства отмечаться в органах ФСИН. Напомним читателям, что еще 30 декабря 2014 года Навальный был осужден Замоскворецким судом города Москвы по делу о хищении средств компании «Ив Роше» условно. Возникает закономерный вопрос: а куда до этого в таком случае в течение шести лет смотрел ФСИН, «внезапно опомнившийся» только 29 декабря прошлого года? А поможет на него ответить другая, похожая история из жизни Алексея.



Семь лет назад, 10 июля 2013 года Алексей подал документы в Мосгоризбирком для регистрации своего участия в выборах мэра Москвы, 17 июня – был благополучно зарегистрирован. А вот уже на следующий день Ленинский районный суд в городе Киров по итогам рассмотрения уголовного дела о хищении имущества государственного предприятия «Кировлес» признал Алексея виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы. Что примечательно, приговор суда ничуть не помешал ему спокойно продолжить предвыборную кампанию.



Интересно, почему же внимательный и дотошный Мосгоризбирком отказал в регистрации на формальном основании «не преодоленного муниципального барьера» самовыдвиженцу электромонтеру Александру Горлову, не принял документы у адвокатов на тот момент еще всего лишь подследственного Сергея Удальцова, но при этом «не заметил» осужденного уголовника Алексея Навального? Еще более внимательный и более дотошный ЦИК (который, к слову, спустя пять лет по надуманному предлогу отказал в участии в президентских выборах кандидату от РОТ-Фронта крановщице Кировского завода Наталье Лисициной) тоже «не обратил внимания» на «некоторые проблемы» кандидата. Ну а ФСИН в 2013 году, надо полагать, «не нашел» появлявшегося на публичных мероприятиях Алексея?



На эти вопросы еще в 2013 году в интервью изданию «Коммерсант Власть» ответил действующий на данный момент мэр столицы Сергей Собянин. «Их (прим. ред. - президента РФ Владимира Путина и первого зам.руководителя АП Вячеслава Володина) отношение было позитивное к тому, что я считал, что Навальный должен участвовать в выборах. Я не чувствовал, что есть какая-то иная позиция», – отметил тогда мэр Москвы. И оно понятно: участие в выборах «оппозиционера» Алексея позволило не только создать иллюзию «честных выборов», но и помочь гр. Собянину набрать 51,37% процентов голосов. Ведь по логике добросовестно пребывающего в иллюзиях парламентаризма избирателя на фоне Алексея и единорос смотрится прилично.



9 октября в Москве прошел еще до выборов согласованный митинг сторонников Алексея. По данным главка МВД мероприятие посетило около 9 тысяч человек. Митинг предсказуемо окончился ничем – справедливо возмутившиеся фальсификациями москвичи спустили пар под выступления «виновника торжества» и таких представителей «творческой интеллигенции», как Артемий Троицкий и Петр Верзилов, а затем благополучно разошлись в 21:20. А спустя чуть более месяца, 16 октября 2013 года, Кировский областной суд заменил реальный срок на условный: ведь, как известно, хорошо потрудился – досрочно освободился.



Это лишь один эпизод из политической биографии Алексея, а его многочисленные «подвиги» на ниве «борьбы с режимом» заслуживают отдельной книги. Правда, все они имеют как минимум одну общую черту – они больше всего выгодны именно действующей буржуазной власти. Именно поэтому каждый раз все крупные СМИ начиная от государственного РИА и заканчивая псевдооппозиционным рупором Газпрома «Эхо Москвы» делают все возможное для максимального привлечения внимания к мероприятиям Алексея. За долгие годы имитации борьбы коллективными усилиями власти, псевдооппозиционных жуликов и обманутых и политически незрелых рядовых сторонников кремлевского провокатора Навального в глазах обывателя сформировался образ «единственного оппозиционера». Именно благодаря поддержке государства из него и получилось создать «подушку безопасности» для российского капитала, каждый раз спускающего в трубу протестную активность уставших от ограбления и эксплуатации трудящихся.



Поэтому искренние сторонники Алексея могут не беспокоиться – Путин не даст в обиду любимую собачку. Еще не пришло время «слить» такого ценного сотрудника – ведь в сентябре пройдут выборы в Госдуму. А Навальный будет и дальше регулярно всплывать до тех пор, пока временщики-компрадоры окончательно не расчистят российский рынок для транснациональных компаний. И тогда верная собачка Путина Алексей будет руководить своей последней операцией – ведь нужно будет не только помочь нынешним власть имущим сбежать в женском платье аки Керенский, но и перехватить у трудящихся протестную повестку. В последний раз сработать «подушкой безопасности» уже мирового капитала.



Редакция «Рабочего Контроля» обращается ко всем тем, кто решил искренне прийти на митинг в поддержку Алексея: не позволяйте собой манипулировать. Ваше недовольство политикой действующей власти абсолютно справедливо, а ваша политическая активность заслуживает уважения. Именно поэтому не нужно выходить с чужой, буржуазной повесткой. Не нужно позволять жулику нагло плевать вам в лицо. Вы – не массовка, не пушечное мясо и не стадо баранов, сбегающееся по свистку политического провокатора. Вы – люди. И вы заслуживаете лучшего будущего, чем то, которое для вас готовит капитал. Вы заслуживаете право на свой собственный голос. Поэтому если вы все-таки решите выходить – выходите только со своими требованиями. А массовиков-затейников, собравших вас – гоните вон. Они уже достаточно наговорились.



Требуйте бесплатное жилье, бесплатную медицину и образование, право утверждения бюджета для территориальных общественных советов, отмену пенсионной реформы, национализацию предприятий с рабочим контролем! Требуйте прямых выборов чиновников всех уровней с правом отзыва! Минимальные зарплаты, пенсии и стипендии – не ниже прожиточного уровня (а не установленного правительством прожиточного болта)! Требуйте отмены НДС! Кризис – за счет богатых! Боритесь за свое, а не чужое! Боритесь не за жулика, а за социализм!



Отдельно мы хотели бы обратиться к родителям несовершеннолетних детей: постарайтесь не допустить их участия в очередном политическом цирке. Ваши дети – это ваше будущее, а не расходный материал в руках провокаторов. В зависимости от целей заказчиков исход «мероприятия» может быть любым: от простого привода и профилактической беседы до реального применения силы. Помните об этом. Глупо и безответственно подставляться ради «попа Гапона» наших дней. Так же мы обращаемся к тем сотрудникам правоохранительных органов, которые пришли на службу из искренних побуждений бороться с преступностью: не допускайте провокаций. Не дайте в угоду капиталу превратить мирное собрание обманутых людей в кровавую баню.



Наших товарищей по левому движению, всех тех искренних и идейных рядовых активистов, кто так же решил посетить митинг, мы призываем трезво оценивать свои силы. Небольшая группа агитаторов физически не сможет «перехватить» повестку. Организаторы просто не дадут вам слова – ведь их задача перенаправить справедливое недовольство капитализмом в безопасное для него русло псевдодемократических иллюзий. Поэтому, если вы понимаете, что КПД вашего похода будет на уровне нуля плюс розданной пачки листовок – лучше направьте свои силы на организацию реальных очагов борьбы – создание независимых профсоюзных первичек, ТОСов жителей, стачкомов, студсоюзов и других инициативных групп. Организовывайте массы на основе реальных проблем. Простой поход в префектуру инициативной группы небольшого



Тем, кто решил не участвовать в имитации борьбы «жабы» и «гадюки», мы так же хотели бы напомнить, что тиражируемая некоторыми самопровозглашенными «гуру от марксизма» позиция диванного «наблюдателя» не менее глупа и позорна, чем оголтелый хвостизм. Можно хоть до корейской Пасхи сидеть на диване и дожидаться «правильного» протеста. В итоге это приведет к тому, что в критический момент справедливый протест трудящихся опять будет перехвачен шестерками капитала. Сейчас всем конструктивным левым силам пора наконец отвлечься от обсасывания очередной «важной» ругани на тему «Сталин или Троцкий», бесконечных измерений друг перед другом своего марксизма и в конце концов уже осознать: нас мало. Растущее рабочее движение в основном стихийно и слабо структурировано. И времени на раскачку уже не осталось. Нынешняя система уже трещит по швам, и в том числе от вас зависит, какое будущее нас ждет – сырьевая колонии третьего мира или социализм. Если прямо сейчас не начать создавать настоящие очаги пролетарской революции, очень скоро будет поздно.



Отдельный «привет» мы хотим передать тем «товарищам», которые сейчас пытаются представить запланированный спектакль как «политическое преследование». Если вы такие идейные борцы за демократию и свободу совести, почему вы игнорируете



В заключении мы хотели бы пожелать всем трудящимся и коммунистам сознательности. Товарищи, боритесь за социализм, а не за жулье! В солидарности – наша сила!" Навязчивая государственная реклама митинга в поддержку Алексея Навального звучит буквально из каждого утюга: крупные СМИ в десятый раз анонсировали надвигающееся событие, госструктуры начиная от Роскомнадзора и заканчивая Минпросвещения «строго-настрого» запретили участвовать в несанкционированных мероприятиях, не забыв при этом указать точную дату и время. «Оппозиционеры» напомнили о «демократии», «охранители» - о «происках Госдепа», а диванные «Ленины сегодня» разразились трактатами о «жабах» и «гадюках», достойных как минимум кандидатской степени по биологии. Единым фронтом «левые» и «правые», «патриоты» и «либералы» готовят для уставших от карантинных ограничений граждан массовый праздник «политической сознательности».Мы не могли пропустить такое знаковое событие, безусловно, затмившее вступивший в силу закон о всероссийской реновации, позволяющий на усмотрение чиновников признать «требующим сноса» любой дом, и решили высказать свое мнение. Безусловно, прилет 17 января и последовавший арест уже провозглашенного некоторыми «современного Ленина» Алексея – это куда более важный повод для протеста, чем новая система расчета МРОТ, позволяющая установить какой угодно размер гарантированной (в случае официального трудоустройства) подачки в зависимости от нужд пострадавших от санкций олигархов. Ведь как старались!В течение нескольких месяцев добрая половина представителей «четвертой власти» - от блогеров Ютуба до государственных СМИ совершали революционные открытия в области криминалистики и криминологии, строя версии о «внезапном» «отравлении» Новичком. Разгоралась полемика о том, отстирались ли следы на трусах Навального, а так же каким порошком пользовались незадачливые «киллеры» из роликов политика. А сам Алексей, сохраняя выдержку и с трудом сдерживая гомерический хохот, звонил «медикам» и «химикам», представляясь «личным помощником Патрушева».И вот, наконец, свершилось: 18 января «главный оппозиционер» страны с опозданием на 52 минуты прилетел в аэропорт Шереметьево, где был арестован. Затем прямо в отделении полиции, «не отходя от кассы», прошло заседание суда, на котором была избрана мера пресечения в виде ареста на 30 суток. Отметим, что изначально Алексей должен был прилететь в другой аэропорт – Внуково в 19-20, где уже с обеда собрались встречающие политика сторонники и доблестные паладины органов безопасности. В сам аэропорт пропускали только по билетам, а провожающие и встречающие обычных пассажиров были вынуждены в двадцатиградусный мороз стоять на улице. Это все, что нужно знать о борьбе со вторым после Алексея врагом страны – эпидемией COVID-19. Однако, по странному стечению обстоятельств, еще в Германии прямо перед вылетом рейса «Победы» один из пассажиров начал драку, в результате чего самолет был задержан, а 50 задержанных во Внуково сторонников Навального съездили в райотдел «вхолостую».Отметим, что государство в данной истории буквально постаралось по максимуму дискредитировать себя, совершив огромное количество как тактических, так и процессуальных глупостей. Ну а заявленной причиной ареста Алексея оказалось нарушение обязательства отмечаться в органах ФСИН. Напомним читателям, что еще 30 декабря 2014 года Навальный был осужден Замоскворецким судом города Москвы по делу о хищении средств компании «Ив Роше» условно. Возникает закономерный вопрос: а куда до этого в таком случае в течение шести лет смотрел ФСИН, «внезапно опомнившийся» только 29 декабря прошлого года? А поможет на него ответить другая, похожая история из жизни Алексея.Семь лет назад, 10 июля 2013 года Алексей подал документы в Мосгоризбирком для регистрации своего участия в выборах мэра Москвы, 17 июня – был благополучно зарегистрирован. А вот уже на следующий день Ленинский районный суд в городе Киров по итогам рассмотрения уголовного дела о хищении имущества государственного предприятия «Кировлес» признал Алексея виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы. Что примечательно, приговор суда ничуть не помешал ему спокойно продолжить предвыборную кампанию.Интересно, почему же внимательный и дотошный Мосгоризбирком отказал в регистрации на формальном основании «не преодоленного муниципального барьера» самовыдвиженцу электромонтеру Александру Горлову, не принял документы у адвокатов на тот момент еще всего лишь подследственного Сергея Удальцова, но при этом «не заметил» осужденного уголовника Алексея Навального? Еще более внимательный и более дотошный ЦИК (который, к слову, спустя пять лет по надуманному предлогу отказал в участии в президентских выборах кандидату от РОТ-Фронта крановщице Кировского завода Наталье Лисициной) тоже «не обратил внимания» на «некоторые проблемы» кандидата. Ну а ФСИН в 2013 году, надо полагать, «не нашел» появлявшегося на публичных мероприятиях Алексея?На эти вопросы еще в 2013 году в интервью изданию «Коммерсант Власть» ответил действующий на данный момент мэр столицы Сергей Собянин. «Их (прим. ред. - президента РФ Владимира Путина и первого зам.руководителя АП Вячеслава Володина) отношение было позитивное к тому, что я считал, что Навальный должен участвовать в выборах. Я не чувствовал, что есть какая-то иная позиция», – отметил тогда мэр Москвы. И оно понятно: участие в выборах «оппозиционера» Алексея позволило не только создать иллюзию «честных выборов», но и помочь гр. Собянину набрать 51,37% процентов голосов. Ведь по логике добросовестно пребывающего в иллюзиях парламентаризма избирателя на фоне Алексея и единорос смотрится прилично.9 октября в Москве прошел еще до выборов согласованный митинг сторонников Алексея. По данным главка МВД мероприятие посетило около 9 тысяч человек. Митинг предсказуемо окончился ничем – справедливо возмутившиеся фальсификациями москвичи спустили пар под выступления «виновника торжества» и таких представителей «творческой интеллигенции», как Артемий Троицкий и Петр Верзилов, а затем благополучно разошлись в 21:20. А спустя чуть более месяца, 16 октября 2013 года, Кировский областной суд заменил реальный срок на условный: ведь, как известно, хорошо потрудился – досрочно освободился.Это лишь один эпизод из политической биографии Алексея, а его многочисленные «подвиги» на ниве «борьбы с режимом» заслуживают отдельной книги. Правда, все они имеют как минимум одну общую черту – они больше всего выгодны именно действующей буржуазной власти. Именно поэтому каждый раз все крупные СМИ начиная от государственного РИА и заканчивая псевдооппозиционным рупором Газпрома «Эхо Москвы» делают все возможное для максимального привлечения внимания к мероприятиям Алексея. За долгие годы имитации борьбы коллективными усилиями власти, псевдооппозиционных жуликов и обманутых и политически незрелых рядовых сторонников кремлевского провокатора Навального в глазах обывателя сформировался образ «единственного оппозиционера». Именно благодаря поддержке государства из него и получилось создать «подушку безопасности» для российского капитала, каждый раз спускающего в трубу протестную активность уставших от ограбления и эксплуатации трудящихся.Поэтому искренние сторонники Алексея могут не беспокоиться – Путин не даст в обиду любимую собачку. Еще не пришло время «слить» такого ценного сотрудника – ведь в сентябре пройдут выборы в Госдуму. А Навальный будет и дальше регулярно всплывать до тех пор, пока временщики-компрадоры окончательно не расчистят российский рынок для транснациональных компаний. И тогда верная собачка Путина Алексей будет руководить своей последней операцией – ведь нужно будет не только помочь нынешним власть имущим сбежать в женском платье аки Керенский, но и перехватить у трудящихся протестную повестку. В последний раз сработать «подушкой безопасности» уже мирового капитала.Редакция «Рабочего Контроля» обращается ко всем тем, кто решил искренне прийти на митинг в поддержку Алексея: не позволяйте собой манипулировать. Ваше недовольство политикой действующей власти абсолютно справедливо, а ваша политическая активность заслуживает уважения. Именно поэтому не нужно выходить с чужой, буржуазной повесткой. Не нужно позволять жулику нагло плевать вам в лицо. Вы – не массовка, не пушечное мясо и не стадо баранов, сбегающееся по свистку политического провокатора. Вы – люди. И вы заслуживаете лучшего будущего, чем то, которое для вас готовит капитал. Вы заслуживаете право на свой собственный голос. Поэтому если вы все-таки решите выходить – выходите только со своими требованиями. А массовиков-затейников, собравших вас – гоните вон. Они уже достаточно наговорились.Требуйте бесплатное жилье, бесплатную медицину и образование, право утверждения бюджета для территориальных общественных советов, отмену пенсионной реформы, национализацию предприятий с рабочим контролем! Требуйте прямых выборов чиновников всех уровней с правом отзыва! Минимальные зарплаты, пенсии и стипендии – не ниже прожиточного уровня (а не установленного правительством прожиточного болта)! Требуйте отмены НДС! Кризис – за счет богатых! Боритесь за свое, а не чужое! Боритесь не за жулика, а за социализм!Отдельно мы хотели бы обратиться к родителям несовершеннолетних детей: постарайтесь не допустить их участия в очередном политическом цирке. Ваши дети – это ваше будущее, а не расходный материал в руках провокаторов. В зависимости от целей заказчиков исход «мероприятия» может быть любым: от простого привода и профилактической беседы до реального применения силы. Помните об этом. Глупо и безответственно подставляться ради «попа Гапона» наших дней. Так же мы обращаемся к тем сотрудникам правоохранительных органов, которые пришли на службу из искренних побуждений бороться с преступностью: не допускайте провокаций. Не дайте в угоду капиталу превратить мирное собрание обманутых людей в кровавую баню.Наших товарищей по левому движению, всех тех искренних и идейных рядовых активистов, кто так же решил посетить митинг, мы призываем трезво оценивать свои силы. Небольшая группа агитаторов физически не сможет «перехватить» повестку. Организаторы просто не дадут вам слова – ведь их задача перенаправить справедливое недовольство капитализмом в безопасное для него русло псевдодемократических иллюзий. Поэтому, если вы понимаете, что КПД вашего похода будет на уровне нуля плюс розданной пачки листовок – лучше направьте свои силы на организацию реальных очагов борьбы – создание независимых профсоюзных первичек, ТОСов жителей, стачкомов, студсоюзов и других инициативных групп. Организовывайте массы на основе реальных проблем. Простой поход в префектуру инициативной группы небольшого Движения Общежитий Москвы – вот как выглядит настоящий политически зрелый шаг. А отменившая противозаконное постановление молодая независимая первичка РПМ на автозаводе Урал и сохранившая свое предприятие инициативная группа работников ЗиДа за один прошлый год сделали для трудящихся в разы больше, чем верная собачка Путина за всю свою политическую карьеру. Без реального контроля над базисом бесполезно пытаться менять надстройку. Помните об этом. А еще задумайтесь о действиях руководства своих организаций, пытающихся в угоду конъюнктуре направить вашу активность в простой хвостизм.Тем, кто решил не участвовать в имитации борьбы «жабы» и «гадюки», мы так же хотели бы напомнить, что тиражируемая некоторыми самопровозглашенными «гуру от марксизма» позиция диванного «наблюдателя» не менее глупа и позорна, чем оголтелый хвостизм. Можно хоть до корейской Пасхи сидеть на диване и дожидаться «правильного» протеста. В итоге это приведет к тому, что в критический момент справедливый протест трудящихся опять будет перехвачен шестерками капитала. Сейчас всем конструктивным левым силам пора наконец отвлечься от обсасывания очередной «важной» ругани на тему «Сталин или Троцкий», бесконечных измерений друг перед другом своего марксизма и в конце концов уже осознать: нас мало. Растущее рабочее движение в основном стихийно и слабо структурировано. И времени на раскачку уже не осталось. Нынешняя система уже трещит по швам, и в том числе от вас зависит, какое будущее нас ждет – сырьевая колонии третьего мира или социализм. Если прямо сейчас не начать создавать настоящие очаги пролетарской революции, очень скоро будет поздно.Отдельный «привет» мы хотим передать тем «товарищам», которые сейчас пытаются представить запланированный спектакль как «политическое преследование». Если вы такие идейные борцы за демократию и свободу совести, почему вы игнорируете сфабрикованное уголовное дело против активиста РКРП Александра Киприяновича Черепанова , годами боровшегося за права трудящихся и очень много сделавшего для организации рабочего движения? Почему «совестливых» горлопанов вроде вас не видно во время годовщины Жаныозенского расстрела? Почему вы быстро забыли о задержанном в Уфе Альберте Рахматуллине , выступавшем за снижение коммунальных тарифов? Спасибо, что хоть про математика Мифтахова вспомнили. Вы подозрительно часто игнорируете преследуемых по действительно политическим причинам профсоюзников и коммунистов, за которых в большинстве случаев вступаются только их собственные организации, но единым фронтом верещите в защиту буржуазного жулья. К вашим руководителям у нас вопросов нет – с ними уже давно все понятно. А вот вам пора бы задуматься о последовательности вашей позиции.В заключении мы хотели бы пожелать всем трудящимся и коммунистам сознательности. Товарищи, боритесь за социализм, а не за жулье! В солидарности – наша сила!"



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