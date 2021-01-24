Пора разобраться с терминами

Сергей Удальцов опубликовал статью насчет последних событий с Навальным. Смысл текста уже в заголовке – «Выбор между Путиным и прозападной оппозицией — ловушка для народа».

Автор этих строк категорически не согласен, и чтобы не тянуть вола за хвост. То есть, пора разобраться с самими терминами – а уж потом делать выводы. А то выяснится, и о чем подробнее ниже, что можно попасть в весьма идиотскую ситуацию. А если быть политически позлее, то ослиные уши Зюганова опять выскочили наружу.

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Прозападная оппозиция – это что такое?.. Если это силы, ориентированные на идеологию парламентской демократии наподобие ФРГ и Евросоюза – небо и земля по сравнению с путинским режимом.

Тамошняя жизнь трудящихся, да по сравнению с единоросовским феодализмом, вполне достойна. Стоит посмотреть на МРОТ с той и другой стороны. Ну, хорошо, если лидеру «Левого Фронта» не нравится европейский уровень жизни с соответствующими политическими процедурами, - не идеальными, конечно, но по сравнению с голосованием на пеньках превращающимися в светоч демократии, - тогда надо выражаться точнее. И вот что такое вопрос о терминах.

Ну, хорошо, даже пойдем навстречу, и предположим, что столичная прозападная оппозиция - сплошная агентура ЦРУ, которая была куплена за миллионы долларов, да сфотографированная с наркотиками в одной руке и в обнимку с голливудскими проститутками другой. Черт с ним, хотя похоже на определенную конспирологию.

Да только большое сомнение насчет остальных. Очень большое! А что, иркутские Беспаловы, хабаровские Ворсины, новосибирские Бойко и многочисленные тамбовские-томские-питерские-краснодарские-имярек девушки и парни тоже с миллионами в швейцарских банках и с героиновыми пирушками топлесс?!.. Это серьезно?!.. Не смешите людей.

И вот придет агент ЦРУ Соболь к Беспалову и прикажет, чтобы последний согласился на перекачку ресурсов на запад даже большую, чем СЕЙЧАС! А иначе для чего существуют агенты-то. И что, не понятно, какая будет реакция?!.. А такая, что будет предложено заниматься сексом больше, чем в лучшие годы юного студенчества. Или приедет агент 007 Волков в Новосибирский Академгородок и заявит, что Россия должна уничтожить свой ядерный потенциал. Да тот же Бойко покрутит пальцем у виска, и пошлет… ну, дальше по-русски.

Еще раз, прежде чем писать, надо разобраться с крестиком и штанами. К примеру, общеизвестные хабаровские события нравятся Удальцову, и о чем тот заявлял неоднократно. Протест трудящихся, глас народа и так далее. Но ведь хабаровский Ворсин и принимал активнейшее участие в этих событиях! Ан нет, протесты нравятся – а их организаторы, видите ли, не нравятся. Это как?!... Шизофрения получается, если не говорить о вышеозначенном идиотизме.

Итого. «Прозападная оппозиция» - это что такое?.. И объяснить надо не а-ля обрыдлая зюгановщина, а по-деловому и конкретно. А если не можете или не хотите, то и нечего бежать впереди паровоза.

***

Ладно, все для клиента. Опять поверим Сергею Батьковичу, и подойдем с другого конца. Оный утверждает, что надо организовывать собственное левопатриотическое движение, и со своими лидерами. Да кто ж спорит. Только огласите весь список, пожалуйста.

Ага, смотри текст; и, мол, надо защищать не каких-то там Навальных, а Грудинина-Левченко-Платошкина. Упс! Это оные-то лидеры НАСТОЯЩЕГО левопатриотического движения?!.. А вот с этого момента поподробнее.

Значит, миллиардер Грудинин нравится лидеру «Левого фронта». А вот, если сравнивать с ним, фактически нищие Беспалов с Ворсиным и Бойко - не нравятся. Выходит, стоит надеть красные штаны, и ты уже нашенский. Четланин или как там. А вот если у тебя зеленые штаны, хотя кожа да кости – не нашенский. А откуда ж у Грудинина миллиарды?!.. Все нажито непосильным трудом?!.. Три магнитофона, два кожаных костюма… и куча денег в заграничных банках. А другие кандидатуры, выходит, не наблюдались Зюгановым по всей России. Ни одного честного левого – а только миллиардеры остались. Странная слепота.

И про Платошкина не менее странно. Даже невзирая на личные проблемы с домашним арестом и здоровьем. Потому что надо читать программные тезисы его движения просто-напросто, и куда уж объективнее. Вопрос – а что здесь левопатриотическое?.. Ответ – НИЧТО! Ноль. Обыкновеннейшая буржуазная демократия. А причем тут социализм, да еще новый?.. Слушай, мужик, что пристал. Да начхать. Хочецца. Но тогда и непонятно, за что пострадал Николай Николаевич на самом деле. То ли за голые амбиции пролезть нахрапом в думу, а то ли за реальный социализм.

И Левченко не создал даже один советский муниципалитет за время своего губернаторства; а чуть надавили, и сдох. Для примера, представьте, что Ленин, Свердлов или Дзержинский стали губернаторами. Голову можно дать на отсечение, что никакого «по собственному желанию» и в помине не было бы. Нонсенс! А здесь, значит, надавили на сына, и это якобы все списывает. Нет, не списывает, если называть вещи своими именами! Так ты претендуешь на лидерство левопатриотического движения подобно Сталину, не пожалевшему Якова, или нет?!.. А если не претендуешь, и сразу сдох – тогда Удальцов банально врет, называя подобных лидерами. И вот что такое о терминах.

***

Шуму много, толку мало. Нахрапа больше, чем смысла. «Прозападная оппозиция», и бла-бла-бла. «Левопатриотическое объединение», и бла-бла-бла. А стоит копнуть поглубже, и Удальцов кидается из крайности в крайность. Когда было рано в расцвет «путинских», рвал и метал – когда стало в самый раз с закатом оных, выдохся. Так дела не делаются.

Потому что навальнистское движение, во-первых, стало терять прежнюю хипстеровскую элитность, но приобретает социал-демократизм по массовости. ФБК всосала немалое число представителей мелкого бизнеса по своему росту, особенно региональных - и либеральные цацки становятся все менее нужными и все менее понятными. А левопатриотическое движение, монополизированное Зюгановым и Ко, пока в загоне. И не пристроиться в хвост социал-демократическим навальнистам для удара по путинщине в таких условиях – вообще ничего не делать.

Никто не говорит, что нет либералов в России. Они имеются… в правительстве! Всякие Грефы-Чубайсы-Набиуллины-Силуановы – вот настоящие либералы. И не помогать навальнистам бороться с ними – глупо.

Смысл строк автора очевиден и прост. Левопатриотическое движение в стратегической перспективе – огромная сила. Но вот именно сейчас, в эту секунду и минуту – бомба без запала. Грудинины-Платошкины-Левченко – это не запал, а известная субстанция, и нечего пудрить мозги.

А вот «прозападная оппозиция» - уже имеющийся запал. Итак, поддержкой навальнистов, и вопреки Удальцову, мы вставляем запал в бомбу. Следовательно, это ж как надо не верить в левые и социалистические настроения народа – чтобы уж так бояться этого союза. Еще раз, это навальнисты будут работать на социалистов фактически при любом раскладе – а не наоборот. Хуже путинщины уже ничего не будет.

Иначе, упаси бог, строки по ссылке вообще намекают на роль Зюганова-младшего, и который исполняет волю старшего. А за старшим стоит Путин. А последнему, ясно дело, не хочется союза левых сил с фактическими социал-демократами. Так что пора разобраться с терминами.

И нечего на автора бочку катить, что он такой резкий да неполиткорректный. Мы с этой политкорректностью докатимся до фашистской диктатуры. А если что не логично по доводам – милости просим к диспуту. И неважно насчет конкретных результатов двадцать третьего января, много будет народу или мало. Да хоть один человек; потому что поднятый вопрос будет принципиальным на весь год.