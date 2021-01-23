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Московский листок

Власть, у которой не осталось ни одной социальной группы поддержки

Опубликовано 23.01.2021 автором Елена Ткач в разделе комментариев 1

путин выборы навальный кремль
Власть, у которой не осталось ни одной социальной группы поддержки

Удивляет плоскость официальной пропаганды. Все эти "дети, которых надо не выпустить", "ха-ха, вышло не так уж много" и т.д. и т.п.

Ребята, да ничего еще даже не началось. Это просто прилетел привет от команды Байдена к его инаугурации. И не пропагандонам, а элитам. С расчетом, что к решающему моменту элиты массово отвернуться от ВВП.

И да, силовой ответ глупость. Ну или уже следствие этого вот перехода элит. Сила хороша, когда ты вождь и готов идти до конца. А это не про наши власти. Хотя несколько сотен жизней сломать смогут.

В общем, пока в информационном поле полный разгром. Власть у которой не осталось ни одной социальной группы поддержки, избивает горожан вышедших в поддержку человека которого власти пытались убить, за расследования коррупции главы страны. Выглядит это именно так, и заслуга в этом принадлежит исключительно бездарности официальной пропаганды.

И большой вопрос кто станет "третьей силой". У нее, кстати, будут реальные шансы взять власть.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7776 написал 23.01.2021 18:10
есть те, кто больше никому не нужен кроме карлика - толстопузые генералы, терешковы, да зюгановы с жириновскими?
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