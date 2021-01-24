Письмо Илону Маску: куда направить большие деньги?

Напомню, что Навальный вместо реальной политической деятельности выпустил новое разоблачение «о поместье Путина». Я уже об этом поместье написал, но в данном случае разговор не о борьбе Навального с ветряной мельницей, а о трате денег на подобные сооружения.

Вот прочёл с месяц назад, что российский нувориш, совладелец и глава наблюдательного совета аэропорта «Домодедово» Валерий Коган построил на средиземноморском побережье дворец, который является самым дорогим и ни где-попало, а в Израиле. Поместье этого миллиардера занимает площадь в 1,1 гектара и соседствует с виллой израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

Причём, дом этого российского олигарха выполнен в цыганском стиле - в золотом, поскольку в отделке использована лепнина, покрытая 14-каратным золотом. Кроме неё выполнена мозаика из редких сортов мрамора и оникса. Золотом отделаны кухня и спортзал, не ясно только, как там с унитазами – тоже золотые? Дворец окружен садом с фонтанами, скульптурами и арками. На территории есть свой спа-салон, теннисный корт, бассейн, помещения для гостей и прислуги, а также автономная электростанция.

Когана можно понять, ведь эти олигархи советского разлива свой ум оценивают по внешним признакам – по дороговизне того, что имеют. Они и в СССР – одни дико завидовали владельцам золотых часов, а те - владельцам «Жигулей», а те – владельцам «Волг», хотя все советские люди без опозданий на общественном транспорте добирались до места назначения в сотни раз дешевле, а, порою, уже и тогда – быстрее.

А сегодня этот Коган уверен, что всяк в Израиле, увидев эту цыганскую дикость его дворца, уважительно скажет: «О, Коган!! Я бы этому Когану палец в рот не положил!». И так Когану от этой мысли хорошо, и кажется он себе и умным, и крутым.

Уверен, что именно по этой причине мы видим это стремление вышедших из СССР олигархов покупать не просто жильё, а дворцы, от которых и королям станет стыдно, покупать яхты, размером в дредноуты, и вообще - за огромные деньги покупать то, что нормальные люди приобретают за суммы, в тысячи раз меньшие, и что имеет точно такие же потребительские свойства, скажем, часы или костюмы.

Возьмём, к примеру, атрибуты того же патриарха Кирилла. На нём специалисты видели часы стоимостью и в 2 миллиона рублей, и в миллион, но бывают и «дешевенькие» в 55 тысяч рублей. Зачем они ему? А его курином понимании, как же его будут уважать, если у него будут китайские часы за 500 рублей? Ну кто из его братьев по разуму в таком случае не побрезгует общаться с таким слугой божьим?

А вот с такой коллекцией часов патриарх Кирилл может свысока смотреть не то, что на каких-то там раввинов и мулл, а на самого Папу Римского Франциска, который кстати, отказался жить в положенных ему по статусу 8-комнатных апартаментах и поручил снять ему небольшую квартирку, а в летней резиденции пап в Кастель-Гандольфо ни разу не был, сделав её открытой для туристов. Да и часы Франциск носит всего за 3,5 тысячи рублей - у нас простые попы такими побрезгуют.

Разве богу так служат?! Этот Франциск прям не божий служитель, а лузер какой-то!

Шутка – шуткой, но как вы полагаете, - все эти туземные святые нувориши думают по-другому?

И ведь ничего другого от этих нуворишей и ожидать не приходится. Они не получали счастья от творческого созидания, они и в СССР счастьем считали только барахло. Так что удивительного в том, что они, наворовавшись, этим барахлом никак не могут насытиться?

Интересно, что знавшие толк в роскоши короли и императоры, имея для представительства (для создания впечатления у подданных и иностранцев) огромные и богато оформленные дворцы, обычно жили в этих дворцах в очень скромных комнатах, к примеру, в Версальском дворце экскурсовод показал две маленькие комнаты на первом этаже со своим выходом в сад, в которых и жил король Франции с королевой, и если я правильно помню, то королева тут же и рожала. Сами дворцы – это для приёма дворян, а самому королю, как человеку, зачем эти дворцы нужны? В них же не жизнь, а мучение!

Император Австро-Венгрии, властвовавший без малого 70 лет, Франц-Иосиф, имел летней резиденцией дворцовый комплекс Шёнбрунн, считающийся самым большим красивым дворцом Европы. Дворец имел 1441 пышно оформленную комнату, однако император с семьёй жил в этом дворце в нескольких очень маленьких и без каких-либо украшений комнатах, в которых, кстати, был и его рабочий кабинет с приёмной.

Вот спросить этих дебилов-нуворишей – зачем вы всё это строите и приобретаете?? Зачем вы тратите деньги на то, что вам не надо, и что вам только в тягость?

Ответ ведь один: а они тупые, у них ума не хватает потратить деньги ни на что иное. У меня в памяти московский нувориш, который имел личный зверинец, используя для кормления хищников полторы тонны мяса в день (или в неделю – уже не помню). А сходить в Московский зоопарк ноги отсохли?

А между тем, а что же этим нуворишам делать? Раздать деньги населению?

Население и спасибо не скажет – халява не ценится.

Да, конечно, тупо тратя деньги, эти дебилы дают заработать тысячам строителей, слуг, садовников, поваров и других работников, но разве нельзя людям с явно лишними деньгами, но со здравым смыслом, дать работу созидателям с более разумным эффектом для остальных людей, а не с таким накалом идиотизма?

Вот что бы вы сделали, если бы у вас появились такие деньги?

Я бы, разумеется, все деньги пустил на выяснение того, что есть человек – на цели Института бессмертия жизни – на ibzh.ru. А вы на что?

И вот для вас в качестве примера я решил опубликовать своё письмо Илону Маску.

Его e-mail взял отсюда https://tipler.ru/business/svyazatsya-s-elonom-maskom-legko/

А текст письма был таков:

«Уважаемый господин Маск!

Пресса России сообщила о Вашем призыве:

«Я пожертвую 100 миллионов долларов в качестве приза за лучшую технологию улавливания углерода», — написал Маск. …Под улавливанием и хранением углерода подразумевается процесс, включающий отделение углекислого газа (СО2) от промышленных и энергетических источников и долгосрочную изоляцию от атмосферы. Целью этого процесса является борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды».

Начну с критики тех технологий, которые Вы, возможно, ищите.

Связать углекислый газ, выбрасываемый жизнью и деятельностью людей в атмосферу можно двумя технологиями:

- уловить углекислый газ и охладить, а затем держать в каких-то искусственных холодильниках;

- связать в карбонаты, для чего создать индустрию получения окислов, скажем, окислов кальция, которые бы связывали его в это химическое соединение.

Физику не обманешь – обе технологии потребуют огромного количества энергии, для получения которой в атмосферу будет выброшено ещё большее количество углекислого газа.

Но дело в том, что природа уже давно разработала эффективнейшую технологию такой утилизации углекислого газа - использование с помощью Солнца строительства на Земле растений. И для помощи природе в этой утилизации углекислого газа, нужно любой клочок голой Земли засадить хоть чем-нибудь – хоть травкой. И создать на Земле как можно больше водных поверхностей для развития водорослей.

Поэтому начните эту работу – засаживайте пустыни растениями и создавайте новые моря и озёра на неиспользуемых площадях Земли. Этим вы дадите работу огромному количеству людей - как тем, кто будет непосредственно работать с этими растениями, так и тем, кто будет создавать машины и технологии для этого.

Однако, чтобы вырастить в пустынях растения, нужна вода, если речь идёт о сухопутных растениях, то нужна пресная вода.

Так почему бы Вам не создать флот, собирающий отколовшиеся в Арктике и Антарктиде айсберги, и перевозящий их в страны с дефицитом пресной воды?

Почему бы Вам не соединить Катарскую впадину со Средиземным морем и создать новое море в весьма тяжёлом для жизни районе Земли? Пробейте канал к Катарской впадине, и Вы получите огромное количество электроэнергии от гидроэлектростанций, огромные площади воды, которая будет перерабатывать огромное количество углекислого газа в водоросли и кислород.

Тех, кто ныне только обворовывает Россию, убедите в необходимости бесполезно сбрасываемые в мировой океан воды северных рек направить в южные районы России и Среднюю Азию. Заставьте этих воров восстановить Аральское море, поливное земледелие в среднеазиатских пустынях, и эти ныне бесполезные площади Земли будут уничтожать углекислый газ, перерабатывая его в тела растений.

Вот технология, которая при минимуме затрат энергии даст максимальный результат. Ю.И. Мухин».

Но увы! В ответ:

2021.01.23 10:57

Ваше сообщение не может быть доставлено Сообщение, отправленное на nasales@tesla.com, не может быть доставлено из-за: Возможно, адрес электронной почты получателя неверен. Дальнейшая информация 5.4.1 Адрес получателя отклонен: доступ запрещен. AS (201806281) [ CO1NAM11FT011.eop-nam11.prod. protection.outlook.com ] Если вы отправили это сообщение на несколько адресов, вы получите подобное уведомление для всех, кто не пришел.

Ну, что же, - жаль! Но этот способ утилизации углекислого газа не только мне понятен, кто-нибудь Маску об этом сообщит.

Ну, а для читателей это пример того, что направлений, на которые можно потратить большие деньги, много! Ну в самом деле, сегодня уже не только Крым, но и Краснодарский край остро нуждаются в пресной воде, а только Печора бездарно сбрасывает в мировой океан пресной воды больше, чем Днепр и Дон вместе взятые. Ну почему не направить эти воды Печоры в Волгу, а затем в Дон?

Да, на это нужны деньги, но ведь самое дебильное – это вложить эти деньги в поместья, в огромную яхту или футбольный клуб.