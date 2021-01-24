В акциях в поддержку Навального усмотрели "крестовый поход детей"

Уполномоченная по правам детей при президенте попадья Анна Кузнецова эмоционально отреагировала на вовлечение несовершеннолетних в массовые беспорядки... Вообще масса российских СМИ пишет о каких-то детях, вспоминают даже средневековый "крестовый поход детей"...

Но где дети?

Вчера на Пушкинской мимо меня прошли, без преувеличения, тысячи людей, но все взрослые. Да, очень много молодых лиц, но это не дети. Откуда ж эта неожиданная педофилия (чадолюбие) властей?

На всякий случай публикую заметки Марины Литвинович, члена ОНК.

- В ОВД Фили Давыдково нас до сих пор не пустили, уже 45 минут. Оттуда вышли 4 несовершеннолетних с родителями. Они там пробыли 6 (!) часов и их не кормили, не поили. Одной девочке, которая хотела пить, предложили попить из крана. В ОВД у детей отобрали телефоны и все вещи. Всех детей опросили следователи из СК. Все дети гуляли в центре, а одна девочка шла к маме на работу на Охотный ряд. Никто из детей не участвовал в акции.

- В ОВД Пресня было 17 задержанных совершеннолетних и 3 несовершеннолетних (17, 17, 11 лет). Несовершеннолетних отпустили с родителями, из взрослых отпустили 3-4 и постепенно отпускают остальных. В отделе также находится Агафонов О.В., у которого при задержании произошёл вывих руки. Ему сделали перевязку в травмпункте и вернули в отдел. Сейчас его пытаются оформить, но проблема в том, что у него нет с собой паспорта. У него заканчивается действие обезболивающего. Просим, чтобы его быстрее отпустили. По нашему требованию задержанным выдали сухой паёк (они находятся в отделе более 3 часов).

Хотя, наверно, кто-то из несовершеннолетних и участвовал. Но точно "крестовым походом детей" это не было.

Надо понимать, есть установка: митингующих было мало, они все были дети, все это организовал госдеп...

Насчет последнего не скажу, может быть, но тогда что мы так боимся Америки? Организовано все было настолько скверно, что вообще никак не было организовано. Если это госдеп, то сама Америка при такой организации и до конца года не протянет.

Митингующих было мало, тысяч тридцать в самый пиковый момент, не больше. Раза в 3 меньше, чем на Болотной. Но писать про "немногочисленных сторонников Навального" все же не стоило, стоило сходить и посмотреть самим, а не переписывать методичку.

Кстати, меня в соцсетях уже упрекают за то, что сходил и посмотрел - не должен был. Но что делать, если методички из АП до меня не доводят? Приходится полагаться на собственные глаза.

А вот омбудсменам, видать, методички приходят вовремя.

А.Б.