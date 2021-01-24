И всех гнать сцаными тряпками!

Сюдя по сегодняшней ленте в ФБ, власть раздала заказ на антинавальновские посты всем, кого смогла найти.

Последнее смешное, на что наткнулась - это перепост текста Матвейчева про то, что Навальный жулик, со стороны кацевского председателя Пресненского мунсовета Юмалина.

И вот, блин, когда я тогда говорила, что выборы сфальсифицированы под раковских людей, идущих по "умному" кацевско-гудковскому списку, либералы возмущались. Ну да им все равно ничего не объяснить.

А что до властей - без действий в интересах народа, вы, ребята, обречены. Вопрос времени. Надо отменять пенсионную реформу, признавать Донбасс, арестовывать олигархов, восстанавливать промышленность, сельское хозяйство и градообразующие предприятия, прекращать обкладывать Москву плиткой и перераспределять средства регионам, выгнать нафиг Собянина и всю его клику и т.д. и т.п.

Навального терпеть не могу, никогда это не скрывала. Но речь не о нем. А о том, что никто не надеется на перемены к лучшему, пока у власти те, кто сейчас.