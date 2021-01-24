Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

И всех гнать сцаными тряпками!

Опубликовано 24.01.2021 автором Елена Ткач в разделе комментариев 3

путин выборы навальный кремль
И всех гнать сцаными тряпками!

Сюдя по сегодняшней ленте в ФБ, власть раздала заказ на антинавальновские посты всем, кого смогла найти.

Последнее смешное, на что наткнулась - это перепост текста Матвейчева про то, что Навальный жулик, со стороны кацевского председателя Пресненского мунсовета Юмалина.

И вот, блин, когда я тогда говорила, что выборы сфальсифицированы под раковских людей, идущих по "умному" кацевско-гудковскому списку, либералы возмущались. Ну да им все равно ничего не объяснить.

А что до властей - без действий в интересах народа, вы, ребята, обречены. Вопрос времени. Надо отменять пенсионную реформу, признавать Донбасс, арестовывать олигархов, восстанавливать промышленность, сельское хозяйство и градообразующие предприятия, прекращать обкладывать Москву плиткой и перераспределять средства регионам, выгнать нафиг Собянина и всю его клику и т.д. и т.п.

Навального терпеть не могу, никогда это не скрывала. Но речь не о нем. А о том, что никто не надеется на перемены к лучшему, пока у власти те, кто сейчас.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Признавать Донбасс
Гаданыш написал 24.01.2021 03:19
Это не входит в их планы. Разрушать и бомбить это да. А лишиться последнего приюта на Западе это нет.
Ответить
(без названия)
стоик7776 написал 24.01.2021 03:06
сионисты, устроившие Голодомор на Украине, до сих пор у власти в Киеве?
Ответить
Ленк, 10 лет я читаю посты в Рунете. И думаю, как же был прав Салтыков-Щедрин, когда назвал русских
"головотяпами из города Глупова". написал 24.01.2021 03:00
Наша главная беда - наша дурь, которая нас погубит.
Прежде чем что-то предлагать, надо определиться с понятиями:
1. кто такой народ,
2. что такое власть,
3. что такое выборы ...
Пока каждый понимает под этим, что ему хочется, мы - стадо баранов.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Почему в кремле молчат о дворце в Прасковеевке?:
Результаты
Интернет-ТВ
Навальный как жертва и герой
Навальный как жертва и герой
20.01.2021
97 лет назад
97 лет назад
22.01.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
И всех гнать сцаными тряпками! (3)
В акциях в поддержку Навального усмотрели "крестовый поход детей" (3)
Письмо Илону Маску: куда направить большие деньги? (1)
Пора разобраться с терминами (1)
Власть, у которой не осталось ни одной социальной группы поддержки (6)
Позиция "Рабочего Контроля" по ситуации вокруг Навального (17)
Полиция предостерегает граждан: будут беспредельничать по полной (19)
Мы победители фашизма и даже праздновали День Победы. А лечиться летаем в побеждённую Германию (9)
МИД РФ требует от посольства США "не освещать" субботний митинг (31)
О предстоящих выборах в 2021 году (20)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Зеркало советского распада: Солженицын перед судом Истории. А.И. Фурсов и М.Г.Делягин
Дарья Митина Дарья Митина: Кто не успел, тот опоздал
Михаил Делягин Михаил Делягин: В России происходит небрежно замаскированный государственныи переворот - по украинским лекалам
Михаил Делягин Михаил Делягин: Солженицын: Большая игра ХХ века
Михаил Делягин Михаил Делягин: Как вернуть в Россию 180 миллиардов долларов?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss