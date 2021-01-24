Вова останется с нами

Намедни посмотрел фильм про вовин дворец. Опрокину несколько замечаний. Об чём думали заказчики фильма, посылая его на просмотр в Россию, приложив к нему режиссёра? Ясно, что Алексей был довеском, ягнёнком на заклание. Все знали, что его посадят: его и посадили. Чисто по человечески Лёху жалко. Но и горделиво. Он вступил на тропу Ленина-Сталина. Уже этим он отличается от Геннадия - тот на эту тропу не вступал.

Удивляет неделовитость. Где российские Рихарды Зорге? Готовится забавная провокация на главу государства, а им и горя нет? Как после такого верить, что мы кому-то там сумели подгадить? Надо было перекупить фильм, на худой конец, выкрасть, пока Лёха был в отключке. Сработать на опережение. Показать фильм в кинотеатрах за два-три дня раньше ютуба. Пенсионерам дать скидку, навальнят запустить бесплатно. А 23-е января сделать народным праздником, Днём вора.

Заказчики фильма думали, что Россию встряхнёт, вздыбит на дыбы. Российские города и веси, похватав дреколье, кинутся на Кремль. Воры, воры - будет звенеть по России. Смеяться ли, плакать? Западный мозг не в силах понять русских извилин. А кто не вор? Вопрос для русского уха совсем риторический. Спросите ещё - а кто не бабник? Страна, в которой Шура Балаганов - национальный герой, не может не относиться к воровству с симпатией. Тем более приняв капитализм, который и есть узаконенное воровство. Чему удивляться, что главарь воровской страны выкрикнут главным вором.

Алексей - славный малый, и не трус. Он написал чистейшую правду. Есть и дворец и любовницы. Этому поверили все, даже те, кто кричит, что не верит. Они ещё больше поверили. Более того, многое осталось за кадром. Страна большая, нешто одним дворцом можно ограничиться. Да и мало ли чего другого прихватить можно. И насчёт любовниц... Тут можно на самого Лёху в суд подавать, почто обижаешь? Столько вокруг спортсменок, балерин, красавиц - глаза разбегаются. Тем более субъект холостой.

Нет, Лёша, русского человека, мужика ли, бабу таким фильмом не заведёшь, не раззадоришь. Не слезет он с печи по такой малости. Надо сильно постараться заставить его быть несчастным. Хотя секрета в том никакого нет. Поставь его в безисходность. Да хотя бы сейчас, в крещенские морозы, отключи газ и электричество. На вопрос, когда включат обратно, отвечай кратко: никогда. Параллельно шустро заваривай все двери панельных многоэтажек. В продуктовых магазинах предлагай только целлофановые пакеты, доходчиво объясняя, как они надеваются на голову и затягиваются вокруг шеи. В больничках всем вошедшим зашивай задний проход. Умерших не хоронить, где упали, пусть там и лежат. Если такое не равнозначно ленинскому не хотят-не могут, тогда пас.

Понятно, написал гадость, а что делать? Вова останется с нами.