Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Актеры на подтанцовках

Опубликовано 25.01.2021 автором Леонид Анцелович в разделе комментариев 0

путин выборы навальный кремль
Актеры на подтанцовках

Арест Навального вызвал ажиотаж среди граждан не только в России, но и за рубежом. Большинство негодуют. Зато народные избранники остервенело осуждают Навального. Спикер Госдумы Володин обвинил его в дестабилизации ситуации в России в интересах Запада. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что «гонца из Берлина» «надувают уже много лет, но за ним ничего нет, кроме организации российского майдана». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посвятил арестованному оппозиционеру почти всю свою речь, хоть ему и было «противно о нем говорить». Он назвал господина Навального «лидером оппозиции из идиотов, больных людей и авантюристов» и заявил, что тот «должен или сидеть пожизненно в наших тюрьмах на Крайнем Севере, или уехать навсегда, как Ходорковский». А лидер «Справедливой России» Сергей Миронов во время заседания разослал в СМИ свой озвученный ранее комментарий, где назвал оппозиционера предателем и марионеткой в чужих руках, так как он «готов к сотрудничеству с иностранными спецслужбами».

Вячеслав Володин поблагодарил коллег за их высказывания и добавил, что Алексею Навальному «нечего делать ни в каких органах власти».

А ведь те же Зюганов, Жириновский и Миронов называют себя оппозиционерами. Почему же они в своем отношении к Навальному относятся точно так же, как прокремлевские политики? Потому, что ни какие они не оппозиционеры, а состарившиеся актеры, десятилетиями играющие роль противников власти, получая за свою игру щедрые вознаграждения. И, наверняка, завидуют популярности, молодости, уму и отваге Навального.

***

В Тбилиси проходила конференция на тему ≈ «Оптимизм советской литературы». Было множество выступающих. В том числе ≈ Наровчатов, который говорил про оптимизм советской литературы. Вслед за ним поднялся на трибуну грузинский литературовед Кемоклидзе:

≈ Вопрос предыдущему оратору.

≈ Пожалуйста.

≈ Я относительно Байрона. Он был молодой?

≈ Что? ≈ удивился Наровчатов. ≈ Байрон? Джордж Байрон? Да, он погиб сравнительно молодым человеком. А что?

≈ Ничего особенного. Еще один вопрос про Байрона. Он был красивый?

≈ Кто, Байрон? Да, Байрон, как известно, обладал весьма эффектной наружностью. А что? В чем дело?

≈ Да так. Еще один вопрос. Он был зажиточный?

≈ Кто? Байрон? Ну, разумеется. Он был лорд. У него был замок. Он был вполне зажиточный. И даже богатый. Это общеизвестно.

≈ И последний вопрос. Он был талантливый?

≈ Байрон? Джордж Байрон? Байрон ≈ величайший поэт Англии! Я не понимаю, в чем дело?!

≈ Сейчас поймешь. Вот смотри. Джордж Байрон! Он был молодой, красивый, богатый и талантливый. И он был ≈ пессимист! А ты ≈ старый, нищий, уродливый и бездарный! И ты ≈ оптимист! (С.Довлатов)



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Почему в кремле молчат о дворце в Прасковеевке?:
Результаты
Интернет-ТВ
Единственный лидер КПРФ, поддержавший протесты в защиту Навального
Единственный лидер КПРФ, поддержавший протесты в з...
25.01.2021
97 лет назад
97 лет назад
22.01.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Коммунисты России провели 12-й пленум ЦК КПРФ (0)
Вакцинация: статистика издевается (0)
МиГ улетает в космос (2)
Единственный лидер КПРФ, поддержавший протесты в защиту Навального (0)
Власть намерена отстаивать право на дворцы по белорусскому сценарию (2)
Актеры на подтанцовках (0)
На акциях протеста задержано почти три с половиной тысячи граждан, но официальных данных нет (3)
По отравлению Навального пока еще только проводится проверка (4)
Вова останется с нами (17)
И всех гнать сцаными тряпками! (25)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: МиГ-41 - быстрее-выше-дороже?
Дарья Митина Дарья Митина: Всем, всем, всем!!!! Приходите на презентацию!!!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Мы умираем вместе с нашей экономикой
Михаил Делягин Михаил Делягин: Марио идет грабить банк: либеральная илитка готовит переворот?
Дарья Митина Дарья Митина: Ненуачо
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss