Актеры на подтанцовках

Арест Навального вызвал ажиотаж среди граждан не только в России, но и за рубежом. Большинство негодуют. Зато народные избранники остервенело осуждают Навального. Спикер Госдумы Володин обвинил его в дестабилизации ситуации в России в интересах Запада. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что «гонца из Берлина» «надувают уже много лет, но за ним ничего нет, кроме организации российского майдана». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посвятил арестованному оппозиционеру почти всю свою речь, хоть ему и было «противно о нем говорить». Он назвал господина Навального «лидером оппозиции из идиотов, больных людей и авантюристов» и заявил, что тот «должен или сидеть пожизненно в наших тюрьмах на Крайнем Севере, или уехать навсегда, как Ходорковский». А лидер «Справедливой России» Сергей Миронов во время заседания разослал в СМИ свой озвученный ранее комментарий, где назвал оппозиционера предателем и марионеткой в чужих руках, так как он «готов к сотрудничеству с иностранными спецслужбами».

Вячеслав Володин поблагодарил коллег за их высказывания и добавил, что Алексею Навальному «нечего делать ни в каких органах власти».

А ведь те же Зюганов, Жириновский и Миронов называют себя оппозиционерами. Почему же они в своем отношении к Навальному относятся точно так же, как прокремлевские политики? Потому, что ни какие они не оппозиционеры, а состарившиеся актеры, десятилетиями играющие роль противников власти, получая за свою игру щедрые вознаграждения. И, наверняка, завидуют популярности, молодости, уму и отваге Навального.

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В Тбилиси проходила конференция на тему ≈ «Оптимизм советской литературы». Было множество выступающих. В том числе ≈ Наровчатов, который говорил про оптимизм советской литературы. Вслед за ним поднялся на трибуну грузинский литературовед Кемоклидзе:

≈ Вопрос предыдущему оратору.

≈ Пожалуйста.

≈ Я относительно Байрона. Он был молодой?

≈ Что? ≈ удивился Наровчатов. ≈ Байрон? Джордж Байрон? Да, он погиб сравнительно молодым человеком. А что?

≈ Ничего особенного. Еще один вопрос про Байрона. Он был красивый?

≈ Кто, Байрон? Да, Байрон, как известно, обладал весьма эффектной наружностью. А что? В чем дело?

≈ Да так. Еще один вопрос. Он был зажиточный?

≈ Кто? Байрон? Ну, разумеется. Он был лорд. У него был замок. Он был вполне зажиточный. И даже богатый. Это общеизвестно.

≈ И последний вопрос. Он был талантливый?

≈ Байрон? Джордж Байрон? Байрон ≈ величайший поэт Англии! Я не понимаю, в чем дело?!

≈ Сейчас поймешь. Вот смотри. Джордж Байрон! Он был молодой, красивый, богатый и талантливый. И он был ≈ пессимист! А ты ≈ старый, нищий, уродливый и бездарный! И ты ≈ оптимист! (С.Довлатов)