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Московский листок

По отравлению Навального пока еще только проводится проверка

Опубликовано 24.01.2021 автором Елена Шувалова, депутат МГД в разделе комментариев 0

путин выборы навальный кремль
По отравлению Навального пока еще только проводится проверка

Только что мне поступил ответ на мои обращения в Следственный Комитет Российской Федерации по факту отравления Алексея Навального из Томского линейного отдела Министерства внутренних дел РФ на транспорте. В нём сообщается, что "проводится проверка в порядке, предусмотренном статьями 144, 145 УПК РФ, в ходе которой выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление фактических обстоятельств произошедшего".

Прогресс. До этого писали, что в моих запросах якобы нет сведений о совершённом преступлении. Не прошло и полгода.

От редакции: Естественно, такими темпами наши "правоохранители" ничего не выявят, никого не найдут, никого не привлекут.

Вы только прикиньте - за это время Навальный попал в германскую клинику, вышел из комы, оклемался и выписался, провел расследование, выявил тех, кого он подозревает в собственном отравлении, приехал в Россию, попал под арест... И за все это время сибирская полиция... начала проводить проверку для установления фактических обстоятельств произошедшего!

Нет, речь не о расследовании, не о поске злодеев, а всего лишь о проверке обстоятельств присшествия!

Такими темпами, конечно, они долго будут расследовать... Вспоминается Высоцкий: "Он нарочно ничего не ищет, ну а денежки ему идут - ох, какие крупные деньжищи".

Впрочем, не обязательно нарочно. Припоминаю, как после событий в Буденновске меня таскали в генеральную прокуратуру давать показания на предмет моего соучастия террористам Басаева. Так вот, примерно через полгода прокуратура установила личности аж трех или четырех из 120 членов басаевского батальона, включая самого Басаева. При том, что они не скрывались, фотографировались, давали интервью прессе... Прокуратура явно не спешила.

Басаев тем временем навоевался, стал вице-премьером Чеченской республики, начал новую войну, случайно подорвался на мине и умер. И до сих пор не известно, были ли ему официально предъявлены обвинения в теракте в Буденновске. Погибли, так и не дождавшись обвинений, оба его заместителя, другие заметные боевики - кое кто принял участие и в других знаменитых терактах. И только несколько человек, спустя долгие годы, посадили. Весьма второстепенных персонажей, кстати, вроде Раисы Дундаевой, исполнявшей роль санинструктора.

Так что реального расследования по отравлению Навального можем и не дождаться. Зато вот по делу о нарушении условий надзора дело пошло на удивление быстро, даже выездной суд организовали. Могут, когда хотят.

Почему же реальные преступления не желают расследовать? Вопрос риторический.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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