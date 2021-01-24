Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

На акциях протеста задержано почти три с половиной тысячи граждан, но официальных данных нет

Опубликовано 24.01.2021 в разделе комментариев 0

На акциях протеста задержано почти три с половиной тысячи граждан, но официальных данных нет

Согласно последним данным правозащитного проекта «ОВД-инфо», по всей стране задержаны 3 324 человека, в том числе 1320 в Москве и 490 в Санкт-Петербурге. Официальных данных о числе задержанных от МВД России пока не поступало. В министерстве внутренних дел сообщали, что к 14:40 на московской акции насчитывалось около 4 тысяч человек, других оценок ведомство пока не приводило.

Понятное дело, что если в Москве вышло всего 4 тысячи, то полторы тысячи из них задержать было трудновато.

Но кто врет?

И если нет официальных данных о числе задержанных, вообще о задержанных, то не значит ли это, что людей фактически похищают, делают с ними что-то, и только потом начинают разбираться?



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Почему в кремле молчат о дворце в Прасковеевке?:
Результаты
Интернет-ТВ
Навальный как жертва и герой
Навальный как жертва и герой
20.01.2021
97 лет назад
97 лет назад
22.01.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
На акциях протеста задержано почти три с половиной тысячи граждан, но официальных данных нет (0)
По отравлению Навального пока еще только проводится проверка (0)
Вова останется с нами (3)
И всех гнать сцаными тряпками! (18)
В акциях в поддержку Навального усмотрели "крестовый поход детей" (19)
Письмо Илону Маску: куда направить большие деньги? (5)
Пора разобраться с терминами (9)
Власть, у которой не осталось ни одной социальной группы поддержки (7)
Позиция "Рабочего Контроля" по ситуации вокруг Навального (17)
Полиция предостерегает граждан: будут беспредельничать по полной (20)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Что приходит на смену рынку: Цивилизация социальных платформ. Принципы и алгоритмы достижения успеха
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Где же дети?
orphoprosecutor orphoprosecutor: Мой лингвистический протест
Дарья Митина Дарья Митина: Кто не успел, тот опоздал
Михаил Делягин Михаил Делягин: В России происходит небрежно замаскированный государственныи переворот - по украинским лекалам
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss