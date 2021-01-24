На акциях протеста задержано почти три с половиной тысячи граждан, но официальных данных нет

Согласно последним данным правозащитного проекта «ОВД-инфо», по всей стране задержаны 3 324 человека, в том числе 1320 в Москве и 490 в Санкт-Петербурге. Официальных данных о числе задержанных от МВД России пока не поступало. В министерстве внутренних дел сообщали, что к 14:40 на московской акции насчитывалось около 4 тысяч человек, других оценок ведомство пока не приводило.

Понятное дело, что если в Москве вышло всего 4 тысячи, то полторы тысячи из них задержать было трудновато.

Но кто врет?

И если нет официальных данных о числе задержанных, вообще о задержанных, то не значит ли это, что людей фактически похищают, делают с ними что-то, и только потом начинают разбираться?