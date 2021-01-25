Власть намерена отстаивать право на дворцы по белорусскому сценарию

Апофеозом несанкционированных протестных митингов 23 января можно считать кадры «Фонтанки.ру», где на вопрос немолодой женщины, за что схватили и ведут в автозак человека, питерский омоновец нанес ей мощный удар ногой в живот, от которого женщина с криком невыносимой боли отлетела, упала, ударилась головой и, как сообщали журналисты, получила сотрясение мозга и другие травмы. Там, где не могут создать работающую национальную экономику, создали национальную гвардию, походя опорочив ранее вполне приличное понятие. Что неудивительно. Все, к чему прикасается действующий режим, превращается в пародию, симулякр, фальсификат, приобретая самые уродливые черты.

Главный вывод из акций 23 января — началось пробуждение провинции. Хабаровский феномен перестает быть таковым, потому что масштабы региональных протестов выросли зимой 2021 года на порядок. Более 110 городов, десятки тысяч людей проигнорировали единороссовские законы о запрете митингов и, невзирая на угрозы различных ведомств, вышли выразить не столько, наверное, солидарность с Навальным, сколько свое отношение в целом к политике государства. При этом надо понимать, что гораздо больше законопослушных людей, внутренне согласных с протестующими, остались дома из-за нежелания иметь проблемы с силовиками. Вряд ли у кого-то были сомнения, что власть, уже показавшая нутро без наносных фантиков цивилизованности, будет церемониться с гражданами.

И она превзошла все прежние рекорды насилия, арестовав более 3 тыс. прохожих, избивая многих из них дубинками на улицах, а некоторых в автозаках и отделениях. Но уголовные и административные дела, естественно, заведены будут совсем на других людей. Возможно, тех, кто бросался теперь не пластиковыми стаканчиками, а снежками. Обмен опытом с лукашенковскими извергами даром не прошел.

Однако в отличие от Белоруссии, где власть ошалевшего от крови диктатора пока удерживается на вливаниях российских денег, оружия и пропаганды, у членов кооператива «Озеро» таких зарубежных покровителей нет. Тот же Китай будет первым, кто предаст их. Кроме того, отечественное движение сопротивления имеет разноплановых лидеров, среди которых как знаковая фигура Навального, так и внушительный ряд персон социал-демократических, коммунистических, патриотических, либеральных взглядов. Несмотря на вырождение верхушки парламентской оппозиции, в регионах масса умных, адекватных лидеров КПРФ, ЛДПР, СР, готовых сотрудничать друг с другом и непарламентскими партиями в целях противостояния губительному курсу. Режим опротивел представителям широчайшего политического спектра, и с этой точки зрения ситуация напоминает февраль 1917-го. Всем понятно, что с оскудением притока нефтедолларов нынешняя власть не способна ни на что созидательное. Она умела делить и транжирить советское наследие, умеет пилить бюджет, умеет утопать в роскоши среди всеобщей бедности, но ничего полезного делать она не умеет.

После принятия конституционных поправок режим окончательно прекратил всякие заигрывания с демократическими процессами и не скрывает единственной свой цели сохранения статус-кво. Он дряхлеет и впадает в маразм вместе с главными бенефициарами, теми 200 семействами, которые скромно не внесли в основной закон право на дворцы за государственный счет. Хотя подобрали на место блюстителя в Совет по правам человека персонажа, который готов защищать исключительно данное право, потому что о других правах представления не имеет. Путин инициировал закон, позволяющий ему назначать на должности лиц старше 70 лет. Если все для него сложится хорошо, то к 2036 году он увеличит это число до 85. Пока его команда старичков мертвой хваткой вцепилась во власть, молодежь избивают дубинками.

Причем молодежь думающую, как бы кто провокационно ни стремился представить вышедших на улицы глупыми сопливыми школярами. В среде протеста несовершеннолетние юнцы составляют ничтожное меньшинство. Зато мы видим основную массу 20-, 30-, 40-летних. Это те, кто должен бы сегодня был работать на ответственных постах в системе управления, бизнесе, промышленности, инновационных сферах, суде, честно служить в полиции и т. д., но часто не может, потому что места либо заняты кумовством, взяткой, угодничеством, беспринципностью, либо сокращены за ненадобностью для бензоколонки. Сохранение нынешней власти для них — это абсолютное отсутствие каких-либо перспектив как личных, так и для страны в целом.