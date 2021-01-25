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Московский листок

Единственный лидер КПРФ, поддержавший протесты в защиту Навального

Опубликовано 25.01.2021 в разделе комментариев 0

Первый секретарь Иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко - об аресте Навального, критике власти и образе будущего. Какой выход предлагает экс-губернатор Приангарья?



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