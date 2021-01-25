Единственный лидер КПРФ, поддержавший протесты в защиту Навального

Почему в кремле молчат о дворце в Прасковеевке?: Варианты ответов: Забыли про него, мало ли дворцов Не знают, что сказать Хотели сделать сюрприз Путину, а не вышло В Прасковвевке нет никакого дворца В России нет никакого Путина Результаты