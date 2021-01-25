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Московский листок

МиГ улетает в космос

Опубликовано 25.01.2021 в разделе комментариев 2

истребитель самолет миг пятое поколение
МиГ улетает в космос

Госкорпорация "Ростех" сообщила о начале разработки истребителя-перехватчика нового поколения: "Проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата под условным обозначением "МиГ-41" находится на стадии опытно-конструкторских работ", — добавили в компании.

Ранее в Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" заявляли, что МиГ-41, разрабатываемый на замену высотному перехватчику МиГ-31, сможет выполнять задачи в космосе.

Отмечалось, что он станет "абсолютно новым самолетом", а не глубокой модернизацией предшественника. В МиГ-41 будут использованы совершенно новые технологии по работе в Арктике, а в перспективе он сможет выполнять задачи без пилота.

Американский журнал Military Watch в прошлом году спрогнозировал, какими могут быть российские боевые самолеты будущего. В частности, о МиГ-41 сообщалось, что он будет сочетать преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31 и технологии нового поколения. Таким образом, отмечало издание, МиГ-41 сможет угрожать вражеским спутникам.

***

Специально дал заметку РИА "Новости" полностью, чтобы продемонстрировать образец несистематизированного бреда. 

Начнем с того, что аббревиатура типа "МиГ-41" появится тогда, когда после испытаний прототип станет полноценным самолетом, готовым к серийному производству. Не ранее. То есть та байда, которая пока существует только в виде задания для ОКР, никакой серийной аббревиатуры иметь не может. Максимум - ПАК ДП.

Теперь насчет "задач в космосе". Этой истории очень много лет, еще Брежнев был жив... Разумеется, никакие истребители ни в какой космос не полетят. Это бред и это невозможно.

Вопрос стоял в том, что для программы СОИ, тех самых рейгановских "звездных войн" нужен был ответ, и ответом был высотный истребитель перехватчик МиГ-31, созданный на базе МиГ-25 - самолета, действительно намного опередившего свое время, рекорды скорости и высоты которого остаются непобитыми до сих пор.

Да, МиГ-31, хоть и является модернизацией МиГ-25, но уступает прототипу в этих характеристиках - у него другая задача. На большой высоте он запускает двухступенчатую ракету, способную поразить низколетящие орбитальные цели. То есть некоторые компоненты СОИ. Вот и все "задачи в космосе". 

Кстати, именно поэтому МиГ-31 был избран как носитель для гиперзвуковой ракеты - для этого ничего не потребовалось переделывать в самом самолете.

Теперь оцените фразу "МиГ-41 (...) будет сочетать преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31", когда и 25-й, и 31-й МиГи по сути один самолет.

Ну и фраза "МиГ-41 сможет угрожать вражеским спутникам" тоже хороша - а МиГ-31 разве не может им угрожать, если он для этого и создан?

Так что же нового будет в МиГ-41 с точки зрения задач? Быстрее-выше-дороже? Так выше не бывает, выше самолеты не могут. Быстрее незачем - во-первых, сбивать-то спутник будет ракета, а не сам перехватчик, а во вторых спутник все равно летит с постоянной первой космической скоростью. 

Остается "дороже". Тут, конечно, возразить нечего, и зарубежная недвижимость в цене растет, и курс рубля падает. А корпорация "МиГ" проектирует новый самолет впервые за последние четверть века. Последним был прототип истребителя пятого поколения 1.42, который, к сожалению, в серию в нашей стране не пошел (зато на него удивительно похож китайский проект пятого поколения). Остальное - модернизации ранее созданных машин, и не всегда удачные.

Конечно, возникает вопрос, а что будет сбивать новый истребитель в ближнем космосе? Ведь Америка вроде бы запускать новую программу СОИ не планирует, и демилитаризация космоса вроде бы пока никем не оспаривается. Они вообще в последние годы даже на МКС летали на наших ракетах. Или мы наши спутники уничтожать планируем?

Но это уже не наше дело...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Александр Загонов... написал 25.01.2021 02:01
Очередной "слив молока в канаву" - Оптимизация "лишних" денег ради "стабильности" - что бы бедные оставались бы бедными для того что бы богатые оставались богатыми.
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(без названия)
стоик7776 написал 25.01.2021 01:59
режим наплодил миллионы полицейских и вертухаев для внутреннего потребления?
есть другие достижения?
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