Вакцинация: статистика издевается

Начну с того, что предложу послушать коротенькое сообщение врача, которую все умники в России считают дурой, и которую в своё время пытался заплевать и затюкать Навальный.

https://vk.com/wall-196447254_24219

Заметьте, Малышева даёт числа официальной статистики, а не официоз лишь сравнивает официальную статистику со статистикой смерти от иных причин. Однако официальные лица России тупо молчат на это сообщение Малышевой, как тупо молчит и институт Пастера в ответ на мои три вопроса!

А теперь, прежде, чем заняться темой этой статьи, определимся с понятиями, которые нам встретятся в цитатах.

Мы все свои простуды называем «гриппом», но, с точки зрения медицины, это не совсем правильно, поскольку у медиков грипп – это такое же, как и COVID-19, острое респираторное вирусное заболевание (ОРВИ), которое вызывают всего пять специфических типов вируса. А всего ОРВИ вызывают сотни различных вирусов, и в числе этих остальных зараз, вызывающих ОРВИ, не только пресловутый вирус SARS-COV-2, но и вирусы парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, семь типов коронавирусов, бокавирусы, метапневмовирусы и риновирусы. Так что вирусы собственно гриппа в ответственности за наши простуды занимают очень скромное место. Какое?

Я не смог сходу найти, что такое «базовая линия», но это линия, параллельная оси абсцисс на графике зависимости недельной заболеваемости на 10 тысяч жителей от недель года. Так вот, базовая линия заболеваемостью ОРВИ от всех видов вирусов, включая вирусы собственно гриппа, - 70 человек в неделю на 10 тысяч населения, а базовая линия заболеваний только от вирусов гриппа – 0,06 человек. И если вычислить проценты, то получается, что от вирусов собственно гриппа заболевает всего 0,85% от всех заболевших ОРВИ, а остальные заболели ОРВИ от различных штаммов и сортов иных вирусов – не гриппа. (Повторю: от парагриппа, аденовирусной, респираторно-синцитиальной, коронавирусной, бокавирусной, метапневмовирусной и риновирусной инфекций).

И получается, что вакцинация «от гриппа» проводится не против всех видов ОРВИ, а только против ОРВИ, вызываемых вирусами гриппа, – против 0,85% причин ОРВИ.

Но «базовая линия» - это некая абстрактная заболеваемость в некую базовую неделю, а для каждой конкретной недели года имеется свой собственный базовый эпидемиологический порог - максимально допускаемое число заболевших в определенном городе или районе, после превышения которого власти обязаны в данном городе или субъекте объявить карантин и документально зафиксировать начало эпидемии.

Так вот, что касается суммы заболевших ОРВИ от всех видов вирусов, включая собственно вирусов гриппа, то этот порог для каждой недели года разный и отличается очень сильно.

Осознали этот факт? Ведь от этого факта, мягко скажем, недоумеваешь.

Понимаете, нам внушают, что заболеваемость не только нынешним пресловутым коронавирусом, но и вообще – и гриппом, и остальными ОРВИ – зависит от того, сколько больных в метро наплюют на вас «воздушно-капельным путём». От нас требуют носить маски и не выходить из дому весь год и во всех городах и весях России.

Но в итоговой реальности, заболеваемость ОРВИ зависит не от каких-то дурацких мышей или наличия больных в метро, а от… того, где вы живёте и номера недели в году!

Посмотрите «Методики расчёта эпидемических порогов по гриппу и острым респираторно-вирусным инфекциям по субъектам Российской Федерации. МР 3.1.2.0118-17» https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293738/4293738236.htm

Скажем, в республике Адыгея на 8-й неделе года при заболеваемости 50,0 человек на 10 тысяч населения в неделю, необходимо объявлять начало эпидемии и карантины. А в Москве, при заболеваемости на 8-й неделе года в 103,7 человек в неделю, ещё всё в порядке и никакой эпидемии ОРВИ ещё нет!

Но, одновременно, в той же Москве на 29-й неделе года заболеваемость ОРВИ в 18,2 человека на 10 тысяч москвичей в неделю – это уже эпидемия! Сравните, в одном и том же городе 103,7 заболевших ещё не эпидемия, а 18,2 уже эпидемия! Но в разные недели года.

И это методические рекомендации для всех лет! Каждый год в Москве заболеваемость ОРВИ на 8-й неделе года в несколько раз выше, чем на 29-й. Каждый год! И этой заболеваемости глубоко плевать на то, на какой неделе года китайцы едят летучих мышей!

Простите, но такая жёсткая зависимость заболеваемости ОРВИ не от того, сколько сукины дети заработают на торговле масками, а от того, какая нынче неделя года, как-то напрочь херит всю официальную теорию эпидемий ОРВИ – от чего эти эпидемии происходят и за счёт чего распространяются.

Но это я отвлёкся, а для данной темы общий вывод по преамбуле: вакцинация от гриппа, о которой ниже говорит Попова, – это вакцинация не ото всех вирусов, вызывающих ОРВИ (соответственно, и не от нынешнего пресловутого коронавируса), а только от этих пяти вирусов гриппа – от этих 0,85% угрозы заболеть ОРВИ.

У вас не возникает вопрос – а зачем тратить деньги и делать вакцину от того, опасность чего исчезающе мала? У меня вызывает, но это отдельная тема.

А вот теперь займёмся темой, для чегопрочтём два сообщения. Сначала вот такое: «МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Случаи гриппа на сегодняшний день в России не зафиксированы. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Гайдаровского форума. «Мы готовы забыть о том, что такое грипп. Мы привили в Российской Федерации 60% населения, мы все соблюдаем правила защиты от респираторных инфекций. Сегодня в стране гриппа нет, а сегодня, напомню, уже середина января. Такого года еще не было», - сказала она».

То есть, со слов Поповой, наша крутая вакцина против гриппа победила грипп полностью – дотла, так что можете не волноваться и вакцинироваться и против коронавируса. Там у Поповой вакцина ещё круче!

Это понятно.

(Кстати, а кто в 2020 или 2019 году вакцинировался от гриппа или слышал про такую вакцинацию? Ведь вакцинированных должно быть больше, чем каждый второй – где они, эти вторые?).

Попова, видимо, не слышала о том, что в России имеется «Научно-исследовательский институт гриппа им. А.А. Смородинцева», который и следит за заболеваемостью ОРВИ, в том числе и от гриппа. И этот институт о ситуации за первую неделю января 2021 года сообщает:

«На 01 неделе 2021 г. уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом по стране понизился, по сравнению с предыдущей неделей и, составив 39,6 на 10 000 населения, был ниже базовой линии (70.04) на 43.4% и ниже еженедельного эпидемического порога на 1,5%».

Это же понизилась заболеваемость ОРВИ вместе с гриппом и нынешним пресловутым коронавирусом, и эта заболеваемость стала ниже того порога, когда надо говорить об эпидемии ОРВИ и принимать какие-то меры.

Оценили? На начало года не только нет того числа заболевших, при котором можно было бы говорить об эпидемии COVID-19 – об эпидемии ОРВИ от коронавируса SARS-COV-2, - но нет и общего числа заболевших, при которых можно было бы говорить о начале эпидемии от всех видов вирусов, вызывающих ОРВИ.

А у нас длится нескончаемы утробный вой СМИ о страшной эпидемии! Как это понять?

Далее.

«Лабораторными методами на 01 неделе при исследовании материалов от 1534 больных гриппом и ОРВИ в 39 городах, зарегистрировано 3 (0,2%) случая гриппа в Санкт-Петербурге, в том числе один случай гриппа типа A, один – A(H3N2) и один случай гриппа B». https://www.influenza.spb.ru/system/epidemic_situation/laboratory_diagnostics/?year=2021&week=1

Итак, Попова уверяет, что в январе 2021 года грипп побеждён сокрушительно, а на самом деле заболеваемость гриппом в начале 2021 года стала чуть ли ни в 2,5 раза выше, нежели базовая линия заболеваемости гриппом!

Вот тут и возникает вопрос – а какого хрена ликвидацией эпидемии занимается не специалист-эпидемиолог, а статистик Попова, ни бельмеса на соображающая, о чём она сообщает? Но это тоже отдельная тема.

Не менее интересно и то, как обстояло дело в 2020 году, ведь и в 2019 году Попова не молчала:

«МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Почти 70 млн россиян, что составляет 46,4% от населения страны, сделали прививку от гриппа в 2019 году. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на совещании глав служб стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

«Кампания по вакцинации 2019 года продолжается, но уже, по данным Роспотребнадзора, привито 46,4% россиян, почти 70 млн человек», - сказала она».

На указанном выше сайте «Института гриппа» есть «Рис. 2. Сравнение заболеваемости «гриппом» по данным клинической диагностики в сезоны 2019/20 и 2020/21 гг.». И из этого графика видно, что до начала декабря 2019 года – до времени, когда Попова начала хвастаться вакцинацией почти каждого второго гражданина России в 2019 году, - недельная заболеваемость гриппом в России была около нуля (кривая заболеваемости прямо «лежит» на оси абсцисс). А после окончания вакцинации в 2019 году заболеваемость начала расти, да так резко, что ко второй половине февраля 2020 года становится в 7,5 раз выше базового значения заболеваемости гриппом, и падает только к маю. Мы этого роста заболеваемости собственно гриппом в 2020 году не заметили ввиду оглушительных воплей СМИ о коронавирусе и относительно малом значении заболеваемости ОРВИ от вирусов гриппа в ряду заболеваемости ОРВИ от других вирусов. (Ну, как заметить 0,44 случая заболеваний в неделю на 10 тысяч населения по сравнению с 90 заболеваниями ОРВИ от других вирусов? Как заметить 0,5%?).

Но, тем не менее, мы обязаны отметить, что результатом вакцинации от вируса гриппа к концу 2019 года явился РЕЗКИЙ РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ в начале 2020 года! Судя по первой неделе, такой же рост следует ожидать и в 2021 году.

В это невозможно было бы поверить, если бы не статья, написанная в 1999 году доктором медицинских наук, профессором, председателем Комитета здравоохранения г. Москвы, А.П. Сельцовским, в соавторстве с главным эпидемиологом Комитета, кандидатом медицинских наук Е.П. Сельковой и А.А. Моруновой:

«Борьба с гриппом у нас в стране ведется уже более 30 лет. Ежегодная массовая вакцинация населения, проводимая в 1970-1980 гг., по мнению наших ученых и специалистов, занимающихся этой проблемой, не только не привела к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ, но и не замедлила темпов роста этих инфекций. Так, в Москве в период наиболее активного проведения вакцинации против гриппа (1980-1986 гг.) отмечался значительный рост заболеваемости в группе гриппоподобных инфекций, а отмена вакцинации сопровождалась резким снижением заболеваемости ОРВИ».

Выделю для энтузиастов вакцинации: «отмена вакцинации сопровождалась резким снижением заболеваемости ОРВИ». А коронавирус, напомню, – это ОРВИ!

И история повторяется.