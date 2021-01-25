Коммунисты России провели 12-й пленум ЦК КПРФ

Естественно Геннадий Андреевич подготовил доклад на тему "Об информационно - пропагандистской работе КПРФ в условиях современной гибридной войны". Доклад серьёзный лидер партии умеет писать и знает мировую политику в совершенстве. Затронуто столько вопросов, что решить их партии, тем более под руководством Геннадия Андреевича, не представляется возможным. В прежние годы он провёл одиннадцать пленумов и что изменилось в работе партии и в жизни страны? Ничего, стало ещё хуже. Нет ни оттого, что партия не выполнила намеченных предложений, а от того, что КПРФ в силу своёго никчёмного прозябания и не имеющая поддержки народа не может противостоять либеральной власти. Она вообще не имеет никакого влияния на власть.

В начале доклада он характеризует мировую экономическую систему. "Степень влияния мировой турбулентности на людей будет разной. Для одних - это потеря пары альпийских вилл, для других - нищее прозябание или голодная смерть. Но мы должны осознать, что мир входит в полосу потрясений, невиданных с первой половины двадцатого века". Он себя к "одним" относит или к другим? Мне плевать на то, что кто - то потеряет виллы или дворцы и тем более если они из России. А кто довёл Россию до такого состояния, что в стране появились люди с виллами, дворцами, миллиардными состояниями, а народ превращён в рабов для господ? По его мнению коммунисты должны дать чёткий научный анализ происходящих событий. А что разве до сих пор нет такого анализа? И что же вы делали 30 лет? Народу нужен ни анализ происходящего а конкретные действия партии. Анализируйте между собой и работайте для народа и страны.

"Мы с вами опираемся на проверенную временем марксистско - ленинскую теорию. Именно поэтому на каждом новом этапе борьбы мы обязаны соответствовать требованиям момента и остроте угроз". А в чём выражается ваша борьба до этого момента? Кроме толкового доклада никакой борьбы нет, да и ваши доклады никому из народа не известны. Любимая фраза бездельников "мы должны" и она повторяется сотни раз на любом форуме. То что вы говорите, но не претворяете в жизнь конкретными действиями. Никаких действий с вашей стороны народ не видит. Лидер предлагает создать действенные механизмы работы партии в условиях информационной войны. "Если не создадим, то обречём на поражение наше Великое Дело и это было бы изменой тому грандиозному делу, которому мы посвятили свою жизн"ь. Геннадий Андреевич превзошёл себя в этой отвратительной лжи. Вы предали Советский Союз, который был создан Лениным, Сталиным и сейчас вспоминаете их глумитесь над их прахом. Вы же предали их.Такой наглости от вас никто не ожидал. "Всю жизнь посвятил". Ленин, Сталин мытарились по ссылкам, были постоянно под наблюдением жандармов, а вы живёте в королевских условиях на виду у всего народа и не бедствуете. На предстоящих выборах снова получите миллиарды за голоса народа, если за вас проголосуют такие же жирные как и вы? Геннадий Андреевич анализируя капитализм прав во многом. Капитал сегодня правит миром. Он поддерживает и насаждает своих представителей в Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирную торговую организацию, НАТО и так далее. Наш Ц.банк не подчиняется ни президенту, ни парламенту. Много было предложений подчинить президенту, но кто - то это предложение отклоняет и не исключено что сам президент. Думаю, что такое положение Центрального банка устраивает и президента, и правительство, и депутатов думы и лично вас.

Геннадий Андреевич совсем перестал многое осознавать. Говорит, что кто - то пытается разделить мир на богачей и нищету. Я о мире не берусь судить, а в России нас давно разделили. Сперва Ельцин, а потом продолжает деление действующий президент. Ведь за 21 год его правления нищета только увеличилась и продолжает расти. Растёт и смертность. А кто будет защищать государство? Наёмников приглашать? Таких средств в России нет. Зюганов говорит всё правильно, но от этого разговора не видно дел. Граждане, которые слушали Зюганова или читают в газетах не находят себе места, давление скачет от такого доклада. Геннадий Андреевич ведёт себя как будто он Генеральный секретарь ЦК КПСС, большинство нищего нарда вообще не знают, что есть ЦК КПРФ и какую роль оно выполняет в стране?

Лидер КПРФ напоминает о приближении тридцатилетия ликвидации Советского Союза. Наверное они будут праздновать в конце 2023 года. Они ведь все даты отмечают. Но так и не приняли никаких мер по отношению предателей. Горбачёв, Ельцин ликвидировали великое государство и нет даже суда. Одному построили Центр, в котором бывшее ворьё хаит всё советское. Далее напоминает об авторитете Ленина, антисоветской пропаганде и даже не забыл телеведущего Д.Киселёва. А почему он будет выступать против действующей власти? У него шикарная квартира, особнячок в Крыму, зарплата выше министерской. Власть таких людей купила на наши денежки. Журналисты, телерадиоведущие, которые работают на власть они обеспечены по полной и другой жизни они не хотят. Сегодня миром правит доллар и вы тоже об этом говорите и пишите. Слаб человек, который в вашей среде не видит для себя будущее. Действительно кардинального поворота в официальной пропаганде нет. Некоторые коммунисты видят, что вы ничего не предпринимаете против воровской власти переметнулись в партию власти, или побросали партийные билеты а народ закрылся в своих конурах, осознавая вашу никчёмность.

Геннадий Андреевич напоминает на пленуме сидящим в зале о социальных опросах. Выявляются положительное восприятие советского времени и его лидеров в народном сознании. Но ведь лидер КПРФ себя не относит к народному сознанию. По его мнению власть отвечает на это непрерывной, порой весьма истеричной, антисоветской пропагандой, финансируя её из госбюджета. А чем отвечаете вы? Пленумом, о котором народ и не знает, а если и знает то, что толку? Вы ведь тоже финансируетесь из бюджета и финансируетесь довольно хорошо за наши голоса, да ещё продаёте мандаты, не противитесь голосованию по спискам.

Заканчивая часовой доклад, который ничего не решает в жизни народа и страны Геннадий Андреевич ещё раз напоминает собравшимся: "Главный смысл нашей повседневной борьбы - возвращение России на путь социалистического развития". Граждане, объясните мне бестолковому старику, в чём выражается повседневная борьба коммунистов фракции в думе с её лидером Зюгановым?

А в том, что президент направил в думу законопроект, с предложением снять возрастной ценз для назначенных президентом чиновников. Главное этот законопроект для себя любимого. Скоро ему будет 70 лет и надо как - то обосновать следующие 12 лет сидения в Кремле. Думайте, граждане страны "Советов".