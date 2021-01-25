Работника нельзя уволить за предъявление законных требований

Минтруд РФ подготовил проект закона, предоставляющий работнику право отказаться от исполнения трудовых обязанностей в случае возникновения угрозы жизни и здоровью. Думаю, этот законопроект будет направлен на то, чтобы максимально подробно расписать нормы, уже имеющиеся в Трудовом Кодексе, в частности, в ст. 219, предусматривающей право работника отказаться от выполнения работы, если оно непосредственно угрожает его жизни или здоровью.

Таким образом, непременно должно быть сформулировано, что при таком отказе за работником сохраняется 100% его заработной платы, причем не голого оклада, а со всеми премиями, надбавками и так далее.

Также напомню, что ст.142 ТК РФ тоже предполагает право работника на отказ от работы, если имеет место более чем двухнедельная задержка заработной платы, и при этом работник имеет право даже не приходить на работу, уведомив об этом работодателя.

Думаю, что новый законопроект в этом смысле должен «сблизить» ст. 219 со 142-й, прописав право работника не являться на рабочее место и в случае отказа по причине угрозы жизни и здоровью.

В любом случае, в обсуждении данного законопроекта должны принять самое активное участие профсоюзы. К сожалению, далеко не все общероссийские профсоюзы допускаются к подобному обсуждению. Наш «Союз профсоюзов России» (СПР), к счастью, эту возможность имеет, и мы намерены присоединиться к дискуссии.

Профсоюзы должны участвовать во всех аспектах жизни трудовых коллективов: и предъявление работником законных требований к работодателю, и соблюдение законности со стороны последнего должно проходить с участием представителя профсоюза. Это его работник должен уведомить о нарушении своих трудовых прав – возникновении угрозы жизни и здоровью при исполнении работы, и это он должен дать указание работнику отказаться от работы, и он должен защитить работника от возможных репрессий администрации или работодателя.

Впрочем, по духу и букве трудового законодательства России работника нельзя уволить за предъявление законных требований к работодателю в отношении, например, зарплаты, безопасных условий труда. Его нельзя даже уволить за участие в законной забастовке, а незаконной забастовка может быть признана только по решению суда. И дискриминацией работника, кстати, является не только увольнение, но и депремирование, и смена рабочего графика, не обусловленная производственной необходимостью, так что творить это все работодатель тоже не имеет права.

Хочу сказать, что любые свои права куда легче и с куда большим успехом можно отстаивать вместе с единомышленниками, а это прежде всего члены сплоченного трудового коллектива и профсоюзы. Трудовая солидарность – вот залог успеха в любых трудовых спорах и конфликтах.

За мою почти 30-летнюю деятельность я не припомню ни одного случая, когда бы солидарное выдвижение законных трудовых требований не увенчалось бы успехом. Так что всегда помните, что защищать свои права лучше всем вместе, и что любой закон работает только тогда, когда люди требуют его исполнения.