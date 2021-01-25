За 12 туалетных ёршиков можно спасти мальчика

Ненавижу.

Ненавижу до тряски, до побелевших сжатых пальцев, до судорог.

Вот опять в телевизоре - мальчику зовут помочь десятилетнему. Мальчик трагически несчастный - два раза рецидив рака, острый лимфобластный лейкоз, собирались делать пересадку костного мозга, но тут из-за химиотерапии в ослабленном организме завелись какие-то бактерии, которые помешали делать пересадку. Вылечить бактерии можно. Лекарство есть. Продается оно в Голландии. Стоит - внимание! - стоит два миллиона рублей, то есть, в новом дворцовом исчислении, всего двенадцать наборов "ершик+держатель для бумаги."

И вот нам телевизор предлагает собрать мальчику на лекарство, потому что у России нет таких денег. Понимаете, да?

Добро бы еще речь шла о каких-то технологиях или супер уникальных операциях, которые делает только один-единственный в мире хирург. Так ведь нет - речь просто об очень дорогом лекарстве.

Мне кажется, это такие простые вещи, мне кажется, двух мнений быть не может, кого государство должно выбрать - погибающего мальчика десяти лет или ершики.

Я думаю, что все, кто хоть как-то, хоть каким-то образом, хоть в чем-то поддерживают Владимира Путина, вместе с ним выбирают золотые ершики вместо человеческой жизни.

А мальчика зовут Арсений Руденко. Он есть на сайте фонда Подари Жизнь.

И как ужасающе - собирая с нас мальчику на лекарство, фонд, получается, помогает тем самым тратить наши налоги на барскую вычурную ненужную безвкусную прихоть.

И вот:

не собирать - мальчика не будет в живых.

Собирать - продолжать идти по порочному кругу, помогая государству воровать у всех нас.

Где выход?

Как остановить это?

Как жить?

Куда девать ненависть?

И что будет тут справедливостью?

Одной рукой собирать, другой - бороться с преступным государством?

У многих ли это получалось за нашу историю последних лет?

Какая мучительная жизнь.

И где те весы, на которых это все можно измерить...

Но все-таки мальчик - вот он, здесь. И его можно спасти.

За двенадцать путинских ершиков и держателей для туалетной бумаги во дворце около города Геленджика Краснодарского края.