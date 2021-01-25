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Московский листок

Россиян начнут штрафовать за незаконный сбор пожертвований

Опубликовано 25.01.2021 в разделе комментариев 0

Россиян начнут штрафовать за незаконный сбор пожертвований

Госдума весной может принять новый закон, вводящий штрафы за нарушение правил установки и использования ящиков для сбора пожертвований. Как пишет газета "Известия", подготовкой инициативы занимается зампред комитета по регламенту Наталья Костенко. Ответственность для граждан, юридических и должностных лиц будет установлена в рамках закона "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".

Согласно документу, установка ящиков для сбора пожертвований будет проходить только при наличии договора с местными властями, а также если сбор средств прописан у организации в уставе.

По словам зампреда комитета по контролю и регламенту Госдумы Натальи Костенко, о принятии такого закона ее попросили благотворительные организации. По ее словам, участились случаи, когда мошенники, используя названия и символику благотворительных организаций, обманным путем собирают деньги с населения.

"Наказать их невозможно, так как никакой ответственности за это не предусмотрено. Сегодня правоохранительные органы говорят, что поскольку это ничем не регулируется, они даже не будут препятствовать", - уточняет депутат. Законопроектом предлагается в зависимости от степени виновности и статуса лица, совершившего это преступление, ввести штрафы от 5000 до 150 000 руб. с конфискацией орудия мошенничества.

Правительство поддерживает инициативу, но предлагает расширить ее действие и исключить норму о незаконном сборе средств, только если они собираются от имени некоммерческой организации.

 



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