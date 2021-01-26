Фраза Черномырдина «ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, А ПОЛУЧИЛОСЬ КАК ВСЕГДА, превратилась в российскую национальную идею. Устроили в Сочи олимпиаду, провернули оптимизацию здравоохранения, объявили тотальное импртозамещение и т.д. Хотели как лучше? А что получилось?

На днях купил в магазине импортозамещенный «голландский» сыр, попробовал и вспомнил старый советский анекдот о «продовольственной программе времен Брежнева». Одному НИИ партия поручила ответственное задание – в кратчайший срок с применением новейших научных разработок превратить говно в сливочное масло. После года напряженного труда и миллиона освоенных денег, руководство НИИ отчитываются: «Процесс идет по плану, на хлеб уже намазывается, но есть пока нельзя».

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Президент Путин не стал докапываться до причин, заведших страну в очевидный тупик, а использовал старый проверенный способ – ВО ВСЕХ НАШИХ БЕДАХ ВИНОВАТЫ ВРАГИ. Россия окружена плотным кольцом врагов, как снаружи, так и изнутри. Только теперь внутренние враги называются иностранными агентами. Это из-за врагов приходится поднимать пенсионный возраст, строить новые больницы, на месте разрушенных старых, нехватку уволенных врачей, восполнять студентами-медиками, из-за врагов дорожают продукты, лекарства, ЖКХ и т.д. Враги являются оправданием и спасением нерадивой российской бюрократии, провалившей свои собственные «концепции» и «стратегии». Поскольку экономических предпосылок для заметного роста ВВП не предвидится, а терпение населения грозит лопнуть, то «враги» - как внешние, так и внутренние, уже множиться в геометрической прогрессии. Дума штампует запретительные законы стахановкими методами.

Тем временем экономики стран бывшего СССР в 2000–2019 годах ударными темпами отрываются от России. Вот какой прирост валового внутреннего продукта (ВВП), по данным Всемирного банка в 2000–2019 годах показали бывшие республики: Азербайджан — 341%, Туркменистан — 318%, Таджикистан — 305%, Узбекистан — 242%, Армения — 225%, Казахстан — 219%, Грузия — 179%, Молдова — 133%, Беларусь — 126%, Киргизия — 125%, Литва — 112%, Эстония — 96%, Латвия — 94%, Россия — 85%, Украина — 52%. Лидером по темпам экономического развития за эти годы оказался Азербайджан, аутсайдером — Украина. Однако Украина, ввиду известных событий — особая статья. Оказывается, что худшей страной с точки зрения динамики экономического развития на постсоветском пространстве в ХХI веке является Россия, и это не смотря на многократное превосходство соседних государств природными ресурсами.

Невольно напрашивается вопрос – почему тогда в Россию на заработки едут мигранты из тех стран, чье развитие, согласно статистике, опережало наше? Здесь нет никакого противоречия, в любом деле – вначале необходимо чем-то жертвовать, неся убытки, вкладывать средства и труд, а только потом пожинать плоды. Это означает, что если и дальше такими темпами продолжиться развитие ближних соседей, то в недалеком будущем россияне будут вынуждены ехать к ним на заработки.

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Богатые ресурсы – проклятие России. Когда уйдет Путин, новый лидер должен приказать все нефтяные вышки взорвать, шахты засыпать, рыбу ловить только удочками, еще лучше голыми руками. Лес вообще не рубить, мёд забрать из магазинов, замазать назад в рамки и вставить пчёлам в улья, газ - выпустить весь в небо, там ему место, среди других газов. Моисей не зря 40 лет свой народ водил по пустыне, чтобы забыли рабское прошлое. Как говорил Ильич – «В Лондон, и все сначала!». А ещё лучше – подарить наши ресурсы нашим злейшим европейским и японским партнёрам! Пущай мучаются. А мы поглядим на них с высоты своего ума, как мы ловко одним ударом сами от проблем избавились, а им накинули. Через 40 лет у нас будет Европа, а у них - помойка.