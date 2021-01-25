Компании "повара Путина" получили новые миллиардные контракты на поставку питания в московские больницы

Компании, связанные с "поваром Путина" Евгением Пригожиным получили 11 тендеров общей стоимостью 1 млрд 374 млн рублей на обслуживание московских медицинских учреждений.

Как сообщает "МБХ медиа", больше всего подрядов досталось компании АВК. Фирма выиграла в шести аукционах с контрактами общей стоимостью 698,7 млн рублей. По ним она должна поставлять питание в Боткинскую больницу, детскую больницу имени Сперанского, больницу имени Пирогова, ГКБ № 13 и больницу имени Спасокукоцкого.

Компании "Социальное питание центр" досталось четыре контракта общей стоимостью 568 млн. За эти деньги она накормит пациентов больницы имени Ворохобова, МНПЦ наркологии, детской больницы святого Владимира и ГКБ № 67.

Еще один контракт на 107,8 млн рублей получила компания "Верона". Она будет обслуживать пациентов Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины.

Ранее издание подсчитало, что за 2020 год 13 связанных с Евгением Пригожиным компаний получили более 40 млрд 461 млн рублей на господрядах.